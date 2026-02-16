HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Thi hành lệnh bắt tạm giam cựu nhân viên ngân hàng Trương Vũ Tứ

Duy Anh |

Đối tượng bị cáo buộc chiếm đoạt của 10 bị hại với tổng số tiền 459 triệu đồng.

Ngày 15/2, Công an Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố đã điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng Trương Vũ Tứ (sinh năm 1989; trú phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo kết quả điều tra ban đầu, đầu tháng 2/2026, do thua lỗ khi tham gia đầu tư tiền điện tử, đối tượng lâm vào tình trạng nợ nần, mất khả năng chi trả.


Bắt cựu nhân viên ngân hàng Trương Vũ Tứ sinh năm 1989 - Ảnh 1.

Lợi dụng nhu cầu đổi tiền mới của người dân tăng cao vào dịp cuối năm, đối tượng nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản bằng hình thức trên.

Mặc dù đã nghỉ việc tại một ngân hàng trên địa bàn thành phố từ tháng 1/2026, đối tượng vẫn sử dụng tài khoản Zalo cá nhân liên hệ với nhiều người quen, đưa ra thông tin gian dối về khả năng đổi tiền mới không mất phí nhằm tạo lòng tin.

Tin tưởng đối tượng từng làm việc trong lĩnh vực ngân hàng, nhiều người đã chuyển tiền theo yêu cầu để đổi tiền mới.

Sau khi nhận tiền của các bị hại, Tứ không thực hiện việc đổi tiền như cam kết mà chiếm đoạt để tiếp tục đầu tư tiền điện tử và trả nợ cá nhân. Bước đầu xác định, bằng thủ đoạn trên, đối tượng đã chiếm đoạt của 10 bị hại với tổng số tiền 459 triệu đồng.

Bắt cựu nhân viên ngân hàng Trương Vũ Tứ sinh năm 1989 - Ảnh 2.

Đối tượng Trương Vũ Tứ (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trương Vũ Tứ về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

