Kẻ sát nhân có 9 ngón tay Trần Minh Hiệp SN 1991

Cụ bà tử vong với nhiều dấu hiệu bất thường

Mẹ nuôi chị Hoa là cụ Trương Thị Bớt, dân làng thường gọi là cụ Ba Bớt. Cụ Ba Bớt năm nay đã 81 tuổi, sống một mình trong căn nhà cấp 4 giữa vườn xoài xanh tốt cũng ở thôn Tân Đức Đông. Sau vụ tai biến cách đây hơn một năm, cụ Ba Bớt bị liệt hai chân và hầu như không đi lại được, mọi sinh hoạt của cụ đều trong cậy vào người con nuôi là chị Hoa.

Sang nhà mẹ nuôi, thấy cụ Ba Bớt còn nằm trên giường, đắp mền lại không không lên tiếng hay húng hoắng ho như mọi ngày, chị Hoa đã thấy lạ. Đi vào hẳn trong nhà chị Hoa thấy mẹ nằm quay mặt vào trong, trên người còn đắp mền dù thời tiết rất nóng nực. Chị cất tiếng gọi mẹ:- "Má ơi, trời nực thế này má đắp mền chi zậy má?!". Gọi mấy câu, chị Hoa chẳng thấy mẹ phản ứng gì. Chị tiến lại lay vào người mẹ thì lúc này mới tá hỏa, người mẹ nuôi của chị, cụ Ba Bớt đã tử vong từ khi nào rồi…

Lúc ấy là hơn 17h ngày 3/6/2016.

Người thân của cụ Bớt đều nghĩ rằng cụ chết do tuổi già, sức yếu hoặc có thể do thời tiết nóng nực nên cụ lên cơn tăng xông bởi cụ mới bị tai biến cách đây ít tháng. Họ hàng, gia đình và người thân ai nấy đều buồn bã, chuẩn bị lo hậu sự cho cụ.

Vụ việc cũng được báo lên chính quyền và công an địa phương. Và khi công an địa phương có mặt tại hiện hiện trường, họ đã nhận ra có những dấu hiệu của một vụ án mạng nên lập tức cấp báo về Công an tỉnh Khánh Hòa.

Rất nhanh chóng, một tổ công tác của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã nhanh chóng có mặt ở xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh ….

Căn nhà cấp 4 nơi phát hiện vụ việc nằm sâu trong khu vườn xoài, biệt lập với khu dân cư xung quanh… Gần căn nhà nơi cụ Bớt ở chỉ có vài gia đình và đều có quan hệ họ hàng với cụ. Phía trước là khu đìa nuôi thủy sản rộng hàng trăm hecta thỉnh thoảng mới có người qua lại.

Tại hiện trường, thi thể cụ Bớt nằm trên chiếc giường kê ngoài hiên phía sau nhà, trên người còn đắp mền, gối…trên người nạn nhân có một số vết bầm, tím ở khu vực cổ, hai vai, phía Công an nhận định có thể do tác động của ngoại lực.

Công tác khám nghiệm hiện trường được tiến hành hết sức tỉ mỉ. Ngoài hiện trường trong nhà nơi phát hiện thi thể nạn nhân, các cán bộ công an còn rà soát kỹ cả khu vực vườn xoài quanh ngôi nhà. Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra thu nhận được một số dấu vết máu đã khô ở trên nền nhà, thành giường, chăn, mền. Cơ quan chức năng nhận định, đây có thể là máu người. Đồ đạc trong nhà còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị cậy phá, lục soát.

Từ những kết quả ban đầu của công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra xác định, nạn nhân chết do có sự tác động của ngoại lực chứ không phải chết do bệnh lý. Cơ quan pháp y đã vào cuộc tiến hành giải phẫu tử thi. Kết quả không ngoài dự đoán, nạn nhân chết do bị ngạt cơ học bởi tác động ngoại lực với những dấu hiệu chèn ép, siết cổ…

Ngoài những dấu vết thu được qua công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, một nhân chứng gần căn nhà còn cung cấp cho các trinh sát một thông tin quan trọng. Đó là vào buổi chiều xảy ra vụ án có một người đàn ông dáng cao to, đi chiếc xe máy kiểu Dream màu tím, có bửng, có rổ nhưng không rõ biển số, đi vào nhà cụ ba Bớt theo lối bên hông phải…

Khoảng 15 phút sau, người này điều khiển xe máy đi ra rồi sau đó ít phút lại quay lại, vào nhà theo lối phía sau rồi sau đó theo hướng này đi ra lại và lên xe đi ra. Nghĩ là người đến mua xoài của cụ ba Bớt (vì mùa này cũng hay có người đến nhà cụ mua xoài) nên nhân chứng cũng không lưu tâm để ý…

Công an tỉnh Khánh Hòa đã xác lập chuyên án tập trung các trinh sát viên, điều tra viên dày dạn kinh nghiệm của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh và Công an huyện Vạn Ninh vào cuộc. Đây là vụ án giết người cướp của hay do mâu thuẫn bộc phát hay do một nguyên nhân nào khác nữa?

Qua những tài liệu, thông tin thu thập được, ban chuyên án bước đầu đưa ra một số giả thiết nhằm xác định hướng điều tra:

Cụ ba Bớt sống một mình, tuổi già, sức yếu, bệnh tật triền miên, cuộc sống nhờ cả vào con cháu, nên bà chẳng có tài sản gì đáng giá. Vả lại, qua khám nghiệm hiện trường vụ án thì mọi đồ vật còn nguyên, không bị lục soát, điều này cho thấy khả năng xảy ra vụ án giết người, cướp, hoặc vụ án đầu trộm, đuôi cướp rồi sát hại nạn nhân khi bị phát hiện là không cao…

Nạn nhân bị liệt hai chân nên hầu như không đi lại với hàng xóm, thỉnh thoảng chỉ có con cháu trong nhà đến chơi hoặc thăm nom, chăm sóc cụ. Thỉnh thoảng, cũng có vài mối lái tới thu mua trái cây tại vườn của cụ, nhưng họ đều là người tại địa phương, đều biết mặt nhau cả.

Hàng xóm cho biết, cụ Bớt rất nhân hậu, hay chia sẻ với bà con lối xóm mỗi khi khó khăn, cơ nhỡ. Lâu nay chẳng thấy cụ mâu thuẫn hay cãi cọ với ai để có thể dẫn đến việc bị sát hại.

Rất có thể, vụ án xuất phát từ một mâu thuẫn bộc phát, tức thời hoặc nạn nhân có biết một bí mật nào đó nên kẻ thủ ác ra tay để bịt đầu mối… nhiều giả thuyết được Ban Chuyên án đặt ra trong quá trình điều tra truy tìm hung thủ….

Bàn tay hung thủ được nhận định là mấu chốt của vụ án

Hơn một tuần sau cái chết đầy bất thường của cụ Ba Bớt, dư luận nhân dân ở xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh vẫn còn bàn tán với không ít tâm lý hoang mang, lo ngại.

Với các trinh sát, điều tra viên trong Ban chuyên án của Công an Khánh Hòa, việc xác định động cơ, mục đích gây án đối với vụ việc lại hết sức khó khăn, bởi lẽ không thể xác định được tài sản của nạn nhân có bị mất hay không do nạn nhân sống một mình, đồ vật có giá trị lại không có.

Một khó khăn nữa đối với cơ quan điều tra là vụ án xảy tại trong phòng kín, không có nhân chứng. Thời điểm lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm, thu thập chứng cứ, tài liệu thì người dân hiếu kỳ tập trung rất đông khiến hiện trường vụ án bị xáo trộn nhiều.

Bắt đầu tìm hiểu những mối quan hệ xung quanh cuộc sống của nạn nhân cho thấy: Cụ bà Ba Bớp là người phụ nữ hiền lành, đôn hậu. Từ lâu, do tuổi già sức yếu, cộng với bệnh tật triền miên, cụ Ba Bớp ít đi lại với bà con lối xóm. Thỉnh thoảng có vài mối lái tới thu mua trái cây tại vườn của cụ, nhưng đây đều là những người quen biết tại địa phương, do thấy cuộc sống của cụ vất vả nên tới mua giúp, thậm chí còn tạo điều kiện kinh tế thêm cho cụ trong cuộc sống.

Trên cơ sở hiện trường và thông tin thu thập được, các điều tra viện nhận định, đối tượng phải là người thông thuộc địa bàn, hơn nữa phải là người quen biết với nạn nhân thì mới có thể dễ dàng ra tay.

Từ nhận định này, các điều tra viên, trinh sát được lệnh rà soát tất cả các đối tượng nghi vấn trên địa bàn nơi nạn nhân sinh sống, các địa bàn lân cận, các đối tượng có điều kiện tiếp xúc với nạn nhân trong thời gian trước khi nạn nhân tử vong, đặc biệt quan tâm tới các đối tượng có tiền án, tiền sự, những thanh niên lêu lổng. Hàng chục đối tượng được rà soát, nhưng không phát hiện được đối tượng nào có biểu hiện liên quán tới vụ án.

Trong khi các điều tra viên tập trung rà soát các đối tượng tình nghi, thì một nhóm trinh sát dày dạn kinh nghiệm phối hợp với lực lượng công an cơ sở thực hiện công tác vận động người dân tham gia tố giác tội phạm. Cũng có rất nhiều thông tin đáng chú ý được người dân trong vùng cung cấp và đều được Ban Chuyên án xác minh, sàng lọc cẩn trọng…. tuy nhiên tất cả dường như đều không đem lại những mạnh mối có tính tin cậy để phá vụ án.

Đến đầu tháng 1/2017, Ban chuyên án nhận được những thông tin quan trọng từ phòng kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh: Đó là cán bộ chuyên môn của phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh và Điều tra viên đang tập trung xem xét, đánh giá lại những vết bầm trên thi thể nạn nhân và phát hiện ra những chi tiết rất khác thường.

Do nạn nhân đã cao tuổi, da đã nhăn nheo nhất là ở khu vực cổ và bắp tay vì thế các dấu vết trên thi thể đều rất khó xác định.

Tuy nhiên, bằng kinh nghiệm, qua xem xét đánh giá kỹ, các cán bộ kỹ thuật hình sự nhận định: trên tử thi của bà Bớt có một số điểm dấu vết hết sức đáng chú ý. Đó là, tại vùng cổ và cẳng tay phải để lại các vết hằn và vết bầm bất thường.

Khi xem xét đánh giá kỹ lại cơ cấu hình thành dấu vết một cách độc lập, cơ quan pháp y và các thành viên ban chuyên án lại cùng có chung một nhận định: Đây là dấu vết hình thành từ sự tác động của bàn tay hung thủ và bàn tay ấy không bình thường. Cụ thể, bàn tay của hung thủ gây án rất có thể không có ngón tay trỏ ở bàn tay trái. Thêm nữa, với vết thương gẫy xương sườn, bầm tím trên hai đỉnh bả vai của nạn nhân, thì hung thủ phải là người to khỏe, có cân nặng từ 65 kg trở lên…

Hung thủ là người bị cụt ngón tay trỏ trái, nhận định này được coi là mấu chốt của vụ án. Với sự quyết tâm, khẩn trương và cũng rất cẩn trọng, Ban chuyên án bí mật khoanh vùng xác định được một số người ở các địa phương lân cận bị khuyết ngón tay trỏ trái. Qua tổng hợp các tài liệu, Ban Chuyên án tập trung chú ý đối tượng Trần Minh Hiệp sinh năm 1991, trú thôn Xuân Tự 1, xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

Hiệp làm nghề đi biển, vắng nhà thường xuyên, đối tượng có bàn tay trái bị cụt ngón trỏ. Trinh sát tiếp cận gia đình đối tượng và xác định, nhà Trần Minh Hiệp có chiếc xe máy Dream màu tím, có bửng màu trắng, phía trước xe có giỏ màu đen, giống với xe mà nhân chứng đã nhìn thấy khi nó xuất hiện ở gần hiện trường trong ngày xảy ra vụ án.

Đối tượng người cao, đậm, cân nặng phải trên 70kg. Và thêm một thông tin quan trọng là Hiệp có chơi với cháu họ của nạn nhân, đối tượng đã từng một số lần đến nhà nạn nhân chơi thậm chí đã từng ở lại ăn cơm với nạn nhân.

Đối tượng thỏa mãn các dấu hiệu mà Ban chuyên án đặt ra. Tuy nhiên Trần Minh Hiệp có phải là hung thủ hay không thì cần phải có những tính toán cẩn trọng vì vụ án đã xảy ra hơn 6 tháng... Vừa tổ chức giám sát, trinh sát vừa bí mật thu mẫu vật từ đối tượng để có cơ sở đối chiếu với mẫu vật thu được tại hiện trường…

Kết quả giám định cho thấy, ADN của đối tượng trùng khớp với ADN của một số mẫu vật thu được tại hiện trường. Điều này khẳng định Trần Minh Hiệp xuất hiện ở hiện trường thời điểm xảy ra vụ án.

Từ những căn cứ này, chiều 19/1/2017, cơ quan điều tra đã mời Trần Minh Hiệp về làm việc. Tại cơ quan điều tra, đối tượng thể hiện sự bồn chồn, sợ hãi và khi điều tra viên nhắc đến việc đã tìm thấy vết bầm tím in bàn tay trái bị cụt ngón trỏ của hắn trên người nạn nhân, mặt Hiệp biến sắc và y đã thừa nhận là hung thủ giết cụ Ba Bớt hơn 6 tháng trước.

Hiệp khai, trưa ngày 3/6/2016, đối tượng lấy xe máy Dream của gia đình đi dự tiệc sinh nhật một người anh ở thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh.

Sau khi dự tiệc, Hiệp trở về nhà và có ghé qua nhà cụ Ba Bớt để tìm bạn là cháu của cụ. Không gặp bạn, Hiệp buông lời trêu ghẹo cụ Ba Bớt và bị cụ la mắng, cầm gậy đánh vào người.

Bị cụ Bớt vụt gậy vào người, Trần Minh Hiệp không kiềm chế được nên lao vào đánh lại cụ. Trong lúc giằng co, Hiệp bị cụ Ba Bớt cắn vào tay gây chảy máu. Đối tượng càng hăng máu nên xô nạn nhân ngã xuống giường, rồi ngồi lên người, vung tay đánh vào mặt, sau đó siết cổ khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, đối tượng lên xe máy bỏ đi. Khoảng 15 phút sau, Hiệp quay trở lại hiện trường để nhặt chiếc ví da của mình đã đánh rơi.

Ngày 11/7/2017, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã đưa vụ án ra xét xử công khai. Và với những hành vi phạm tội của mình, Trần Minh Hiệp đã bị Hội đồng xét xử tuyên phạt 19 năm tù giam về tội giết người.

