Bắt tạm giam kế toán trưởng Trần Thị Thúy Lan

Duy Anh (tổng hợp) |

Lan cùng cấp dưới là Nguyễn Lương Mai Thy bị Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM bắt tạm giam để điều tra về tội Tham ô tài sản.

Ngày 14/2, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03), Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Thị Thúy Lan (SN 1985, là Kế toán trưởng) và Nguyễn Lương Mai Thy (SN 1992, cùng ngụ TP.HCM, là kế toán viên của Công ty chứng khoán X, có trụ sở tại TP.HCM) về tội "Tham ô tài sản".

Bắt tạm giam kế toán trưởng Trần Thị Thúy Lan - Ảnh 1.

Hình ảnh Nguyễn Lương Mai Thy (bìa phải) thực nghiệm hạch toán khống tiền vào tài khoản chứng khoán của Trần Thị Thúy Lan (Ảnh: Công an nhân dân).

TTXVN dẫn kết quả điều tra ban đầu cho biết, Lan giữ chức Kế toán trưởng, còn Thy là kế toán viên tại Công ty chứng khoán có trụ sở tại TP HCM.

Đầu năm nay, do cần tiền tiêu xài và đầu tư tài chính trên mạng, Lan đã lợi dụng quyền hạn được giao, chỉ đạo Thy sử dụng tài khoản quản lý tài chính nội bộ (do công ty cấp) để can thiệp vào hệ thống.

Bắt tạm giam kế toán trưởng Trần Thị Thúy Lan - Ảnh 2.

Các đối tượng bị bắt giữ (Ảnh: Phụ nữ mới).

Thy sau đó đã giúp sếp hạch toán khống (ghi tăng sai lệch) số dư tiền trong tài khoản chứng khoán cá nhân của Lan. Từ dữ liệu bị làm giả này, Lan thực hiện các lệnh chuyển dịch số tiền hơn 27 tỷ đồng từ tài khoản công ty sang tài khoản cá nhân của mình để chiếm đoạt.

Bắt tạm giam kế toán trưởng Trần Thị Thúy Lan - Ảnh 3.

2 nữ kế toán bị cáo buộc sử dụng “chiêu trò” để tham ô hơn một số tiền lớn. Duy Anh (tổng hợp)

