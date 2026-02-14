Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến ngày 16/2 (29 Tết), miền Bắc chịu tác động của đợt không khí lạnh tăng cường yếu lệch đông gây mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng. Nhiệt độ cao nhất 27 độ; riêng khu Tây Bắc 28-31 độ.

Đến đêm 16/2, một đợt không khí lạnh cường độ trung bình tràn xuống miền Bắc gây mưa nhỏ rải rác. Nhiệt độ ban đêm và sáng ở mức rét, thấp nhất 16-20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ C; cao nhất 23-27 độ, Tây Bắc có nơi trên 28 độ.

Hình thái thời tiết này kéo dài đến 19/2 (mùng 3 Tết).

Dự báo, từ ngày 21-22/2 (từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 6 Tết), Bắc Bộ tiếp tục đón một đợt không khí lạnh mới gây mưa rào rải rác, trời chuyển rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.

Miền Bắc khả năng sẽ đón 2 đợt không khí lạnh trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán (Ảnh: Gia đình và Xã hội).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 14 và ngày 15/2

Thời tiết Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Nhiệt độ từ 19-27 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 17-31 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Nhiệt độ từ 15-28 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 18-28 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 20-30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 15-30 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 22-34 độ.