Thêm thủ đoạn lừa đảo mới nhắm đến BHXH, người dân ai cũng nên biết

Theo phản ánh từ người dân và người lao động, thời gian gần đây đã xuất hiện hàng loạt cuộc gọi từ các đối tượng tự xưng là "cán bộ BHXH". Những kẻ này yêu cầu người nghe phải nhanh chóng cập nhật thông tin cá nhân như Căn cước công dân, số tài khoản ngân hàng với các lý do như "đồng bộ dữ liệu thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT)", "hoàn thiện hồ sơ hưởng chế độ hưu trí", hay "xác thực ứng dụng VssID - BHXH số".

Cơ quan BHXH Việt Nam khẳng định đây là hành vi mạo danh nhằm mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Ngành BHXH không có chủ trương gọi điện hay nhắn tin trực tiếp yêu cầu người dân, người lao động phải cung cấp hoặc cập nhật thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để giải quyết bất kỳ thủ tục nào liên quan đến BHXH, BHYT hay bảo hiểm thất nghiệp.

Để bảo vệ thông tin và tài sản cá nhân, người dân và người lao động cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không cung cấp thông tin riêng tư (số CCCD, mật khẩu, mã OTP, số tài khoản) và không làm theo bất kỳ hướng dẫn nào từ các cuộc gọi đáng ngờ. Khi có nhu cầu giải quyết các thủ tục, người dân cần đến trực tiếp cơ quan BHXH, hoặc thực hiện qua các kênh chính thống như Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam và ứng dụng VssID. Mọi giao dịch qua các kênh này đều hoàn toàn miễn phí.

Cơ quan BHXH cũng khuyến cáo người dân nên thường xuyên theo dõi thông tin về các chính sách BHXH, BHYT qua các kênh truyền thông chính thống của ngành. Đồng thời, cần chủ động chia sẻ, cảnh báo cho người thân và bạn bè về các thủ đoạn lừa đảo này. Nếu phát hiện các dấu hiệu mạo danh, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất hoặc cơ quan BHXH để được hỗ trợ xử lý.

Thông tin chính thức của ngành được đăng tải tại Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam (https://baohiemxahoi.gov.vn), các trang Fanpage và Zalo OA có dấu tích xanh của BHXH Việt Nam. Khi cần xác minh hoặc cần tư vấn, người dân hãy liên hệ trực tiếp Tổng đài Chăm sóc khách hàng 1900 9068.



Để góp phần ngăn chặn hiệu quả các hành vi lừa đảo, BHXH Việt Nam đề nghị người dân, các cơ quan, đơn vị cùng phối hợp tuyên truyền rộng rãi các thông tin cảnh báo này để cộng đồng nâng cao cảnh giác, bảo vệ an toàn cho chính mình.