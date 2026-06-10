Thêm một người con nộp đơn bỏ họ Brad Pitt, Angelina Jolie bị chỉ trích dữ dội

Sau Shiloh và Maddox, Zahara là người con tiếp theo chính thức đệ đơn xin được xóa họ Brad Pitt ra khỏi tên. Động thái này khiến Angelina Jolie bị chỉ trích dữ dội.

Theo tài liệu mà Page Six thu được vào ngày 9/6, Zahara đã nối gót anh trai Maddox và em gái Shiloh đệ đơn lên Tòa án Tối cao Los Angeles yêu cầu đổi tên thành Zahara Marley Jolie, thay vì họ kép Jolie-Pitt như trước đây.

Nữ sinh mới tốt nghiệp đại học dự kiến ra tòa vào ngày 28/9 để nghe thẩm phán ra phán quyết cuối cùng.

Zahara là người con tiếp theo xin bỏ họ của Brad Pitt.

Zahara không đưa ra lý do nào trong hồ sơ của mình, nhưng cô không thân thiết với Brad Pitt trong nhiều năm. Zahara cũng ngừng sử dụng họ của cha nuôi được gần 3 năm. Lần đầu cô gái gốc Ethiopia công khai từ cha vào cuối năm 2023, trong lễ kết nạp hội nữ sinh Alpha Kappa Alpha. Vào thời điểm đó, cô khiến truyền thông thế giới xôn xao vì hô to tên “Zahara Marley Jolie”.

Tình huống tương tự cũng xảy ra tại lễ tốt nghiệp trường Cao đẳng Spelman vào ngày 17/5. Cái tên được xướng lên lúc trao bằng cử nhân không có chữ “Pitt”.

Theo TMZ, Brad Pitt không tham dự lễ tốt nghiệp của Zahara, cũng không liên lạc với con gái nuôi.

Nguồn tin thân cận với Brad Pitt cáo buộc Angelina Jolie là nguyên nhân các con xa cách cha. “Thật đáng buồn khi cha hoặc mẹ ưu tiên việc trả đũa người cũ hơn là ăn mừng thành tựu của con cái”, người trong cuộc nói.

Trong khi đó, nguồn tin của Page Six khẳng định động thái pháp lý mới nhất là kết quả của chiến dịch chia rẽ có chủ đích từ phía đả nữ sinh năm 1975.

Sau khi thông tin Zahara bỏ họ cha được đưa ra, dư luận quốc tế dấy lên cuộc tranh cãi dữ dội. Không ít người chỉ trích Zahara là kẻ vong ân, phụ nghĩa, khi Brad Pitt cũng có công trong việc đưa cô thoát khỏi cuộc sống nghèo khổ và mồ côi. Họ còn kêu gọi Brad Pitt loại bỏ những đứa con vô ơn ra khỏi di chúc, không để lại bất kỳ tài sản thừa kế nào.

Một bộ phận đổ lỗi cho Angelina Jolie: “Angelina Jolie là kẻ điên rồ”, “Tôi cho rằng lỗi nằm ở phía Angie”, “Mọi người phán xét Brad Pitt, cáo buộc anh ta tội bạo hành nhưng không hề có bằng chứng xác thực nào đưa ra”, “Angelina Jolie có cả thập kỷ để tác động đến lũ trẻ, nhồi nhét vào đầu chúng rằng ‘Bố là người xấu’. Cô ta hạn chế thời gian chồng cũ được gặp con, giờ đến bước cuối cùng là con bỏ họ cha”, “Angelina là người xấu, cũng là người mẹ tồi”, “Tất cả đều bị Angelina tẩy não rồi. Họ sẽ hối hận khi trưởng thành hơn”, “Tôi thấy thương cho những đứa trẻ phải sống với người mẹ đầy thù hận”…

Bên cạnh đó, nhiều người lên tiếng bênh vực quyết định của những đứa trẻ nhà Jolie-Pitt: “Mỗi câu chuyện đều có nhiều mặt. Chỉ có sự thật mới quan trọng. Chắc hẳn phải có lý do chính đáng họ mới đổi họ”, “Sau khi tròn 18 tuổi, những đứa trẻ có thể tự quyết định số phận của mình”, “Giờ họ đã trưởng thành và không muốn mang họ hay tiền bạc của cha nữa. Mẹ họ không hề nghèo. Chắc chắn phải có lý do gì đó khiến gần như tất cả con cái đều muốn từ bỏ ông ta”, “Tôi thấy thật kỳ lạ khi nhiều người nghĩ rằng cả sáu đứa con đều bị tẩy não để chống lại cha chúng. Tôi cũng thấy kỳ lạ trước những bức ảnh anh ta cười hạnh phúc và tận hưởng cuộc sống bên người mới. Tôi sẽ suy sụp nếu tất cả con tôi đều từ bỏ tôi”…

Brad Pitt và Zahara từng có khoảng thời gian thân thiết.

Zahara được Angelina Jolie nhận nuôi vào ngày 6/7/2005, khi cô bé khoảng 6 tháng tuổi, từ một trại trẻ mồ côi ở thủ đô Addis Ababa, Ethiopia. Brad Pitt đã cùng Jolie sang Ethiopia để đón Zahara về Mỹ.

Khi làm thủ tục nhận con nuôi, Angelina Jolie được cho biết Zahara là trẻ mồ côi do cha mẹ qua đời vì AIDS. Thông tin này được xác nhận bởi người thân của đứa trẻ và các giấy tờ liên quan lúc bấy giờ.

Tuy nhiên, vào năm 2007, một phụ nữ Ethiopia tên Mentewab Dawit Lebiso nhận là mẹ ruột của Zahara. Bà kể bị cưỡng hiếp, mang thai ngoài ý muốn và sinh ra Zahara trong hoàn cảnh khó khăn. Sau khi Zahara mắc bệnh nặng, vì nghèo đói và không đủ khả năng chăm sóc, bà đưa con vào hệ thống bảo trợ trẻ em.

Mentewab cho biết không hề muốn đòi lại con, trái lại còn cảm thấy biết ơn vì Zahara có cơ hội được nuôi dưỡng trong điều kiện tốt hơn. Bà cảm kích Angelina Jolie mang đến cho con gái cuộc sống mà bà không thể trao được.

Trước Zahara, Daily Mail đưa tin con trai cả của Angelina Jolie và Brad Pitt nộp đơn xin xóa họ cha khỏi tên vào ngày 28/5, đổi thành Maddox Chivan Jolie.

Shiloh là người con đầu tiên công khai nộp đơn bỏ họ cha vào đúng ngày sinh nhật 18 tuổi (27/5/2024). Nguyện vọng này được thẩm phán ở Los Angeles, Mỹ, ký thông qua vào 19/8/2024. Tên của vũ công trẻ tuổi được đổi từ Shiloh Nouvel Jolie-Pitt thành Shiloh Nouvel Jolie.

Cả đại diện của Brad Pitt và Angelina Jolie chưa từng công khai bình luận về sự việc.