Thêm lựa chọn vi vu Thái Lan cuối năm với đường bay TP.HCM – Chiang Mai vừa khai trương của Vietjet

Vietjet vừa chính thức khôi phục đường bay thẳng TP. Hồ Chí Minh – Chiang Mai với 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần.

Đừng bay được khôi phục tiếp tục đưa hành khách đến gần hơn với những điểm đến hấp dẫn tại Việt Nam và Thái Lan. thúc đẩy du lịch, giao thương và giao lưu văn hóa trong khu vực. Cùng chương trình khuyến mãi hàng triệu vé Eco giá chỉ từ 0 đồng, Vietjet mời hành khách khởi động mùa du lịch cuối năm với những hành trình đầy cảm hứng.

Các chuyến bay thẳng khai thác vào Thứ Hai, Tư, Sáu và Chủ Nhật chỉ với khoảng 2 giờ bay, khởi hành từ TP. Hồ Chí Minh lúc 13:25 và đến Chiang Mai lúc 15:30; chiều về khởi hành lúc 16:30 và đến TP. Hồ Chí Minh lúc 18:45 (giờ địa phương). Với thời gian bay thuận tiện, du khách có thời gian khám phá điểm đến, kết hợp các kỳ nghỉ ngắn hoặc dịp cuối tuần. Vietjet hiện là hãng hàng không duy nhất phục vụ đường bay thẳng TP. Hồ Chí Minh – Chiang Mai, giúp hành khách di chuyển thuận tiện mà không cần nối chuyến.

Đón mùa du lịch cuối năm, Vietjet hiện đang triển khai chương trình khuyến mãi đến 1/11/2026, mang đến hàng triệu vé Eco giá chỉ từ 0 đồng (chưa bao gồm thuế, phí) trên tất cả các đường bay bao gồm hành trình TP. Hồ Chí Minh – Chiang Mai, mở ra cơ hội khám phá những điểm đến hấp dẫn tại châu Á và châu Âu. Hành khách có thể săn vé khuyến mãi tại website www.vietjetair.com và ứng dụng Vietjet Air.

Hành khách làm thủ tục lên chuyến bay khai trương từ TP. Hồ Chí Minh đến Chiang Mai

Thái Lan luôn là điểm đến yêu thích của du khách Việt Nam nhờ khoảng cách gần, văn hóa đặc sắc, ẩm thực phong phú và nhiều trải nghiệm hấp dẫn. Chiang Mai lại mang đến vẻ đẹp bình yên, đậm dấu ấn văn hóa của miền Bắc Thái Lan, quyến rũ du khách với những ngôi chùa cổ kính, phố cổ duyên dáng, núi rừng hùng vĩ. TP. Hồ Chí Minh – trung tâm kinh tế, văn hóa và du lịch năng động của Việt Nam đồng thời đem đến cho du khách Thái Lan trải nghiệm mua sắm, ẩm thực hấp dẫn, kết nối rộng khắp đến các điểm đến hấp dẫn khác tại Việt Nam.

Vietjet dành tặng hành khách những món quà lưu niệm trên chuyến bay khai trương, ghi dấu hành trình khám phá điểm đến mới

Đường bay TP. Hồ Chí Minh – Chiang Mai tiếp tục mở rộng mạng bay Việt Nam – Thái Lan của hệ sinh thái Vietjet, kết nối các thành phố lớn của Việt Nam như TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng và Phú Quốc với những điểm đến nổi bật tại Thái Lan như Bangkok, Phuket, Chiang Mai,…, đồng thời mang đến thêm lựa chọn hành trình trên mạng bay nội địa Thái Lan rộng khắp. Mạng bay không ngừng phát triển góp phần tăng cường kết nối du lịch, giao thương và giao lưu văn hóa giữa hai quốc gia, đưa những trải nghiệm mới đến gần hơn với hành khách.

Nhanh tay đặt vé cùng Vietjet để lên kế hoạch cho kỳ nghỉ cuối năm, khám phá vẻ đẹp văn hóa và thiên nhiên và trải nghiệm thêm nhiều điểm đến hấp dẫn trong khu vực cũng như trên toàn thế giới.