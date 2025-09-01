Gần đây người đứng đầu Bộ Quốc phòng Romania - ông Ionut Mosteanu tuyên bố họ cuối cùng tìm cách đảm bảo sự minh bạch trong vấn đề cung cấp vũ khí như một phần của hỗ trợ quốc phòng cho Ukraine, theo yêu cầu của cả giới truyền thông và xã hội.

Ít nhất là tính đến đầu năm nay, việc cung cấp vũ khí cho Kyiv từ Bucharest vẫn được bảo mật (ngoại trừ Patriot), và tất cả dữ liệu về vũ khí viện trợ đều dựa trên ảnh hoặc video từ các nguồn mở, khi chúng được nhìn thấy trực tiếp trong tay Quân đội Ukraine.

Cuối cùng, Romania thừa nhận rằng cách tiếp cận này đôi khi gây hại cho họ, và Bộ trưởng Quốc phòng Mosteanu trước đó đã tóm tắt ngắn gọn nội dung của hơn 20 gói viện trợ quân sự.

Ông Mosteanu lưu ý rằng quốc gia Đông Âu này đã cung cấp cho Ukraine "tất cả những gì Kyiv cần nếu chúng tôi có trong kho, từ đạn dược và mũ bảo hiểm, đến xe tăng và tên lửa Patriot", trang Defense Romania thông báo.

Xe tăng TR-85M1 Bizonul của Quân đội Romania.

Như ấn phẩm nhấn mạnh, rất khó để nắm bắt thông điệp của Bộ trưởng Quốc phòng Romania liên quan đến việc chuyển giao xe tăng cho Ukraine, vì thực tế là ít nhất "trên lý thuyết", Romania không có "thêm" chiến xa nào.

Tính đến thời điểm hiện tại, Romania có 5 tiểu đoàn xe tăng đang hoạt động, trong đó 3 tiểu đoàn được trang bị T-55 và 1 tiểu đoàn sử dụng TR-85 và TR-85M1 Bizonul.

Đáng chú ý là các xe tăng Abrams sẽ có mặt vào năm sau, giúp Quân đội Romania lần đầu tiên được trang bị dòng chiến xa hàng đầu thế giới.

Với những gì diễn ra, các chuyên gia quân sự tại Kyiv cho rằng khả năng cao họ sẽ nhận được thêm TR-85M1 Bizonul để làm đối trọng với những chiếc T-62 ngày càng xuất hiện nhiều trên chiến trường, khi M1A2 Sepv3 sẽ đảm nhận vai trò của chúng.

Trong khi đó xe tăng T-72 của Romania thì đã ngừng hoạt động từ 20 năm trước, nên có lẽ chúng chỉ còn thể hữu ích khi đóng vai trò cung cấp phụ tùng thay thế.