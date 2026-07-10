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Thêm dòng nước thải đen ngòm đổ ra biển Sầm Sơn

Đình Anh/VTC News
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Chỉ sau vài ngày lại có thêm dòng nước thải đen ngòm chảy từ cống ra biển Sầm Sơn, chính quyền địa phương đang khắc phục và làm rõ nguyên nhân.

Khoảng 16h ngày 10/7, tại khu vực bãi tắm C trên đường Hồ Xuân Hương (phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa nhiều người dân và du khách chứng kiến dòng nước màu đen chảy từ cửa cống ra biển.

Thời điểm này, bãi biển vẫn có khá đông người vui chơi, tắm biển. Hình ảnh được ghi lại và nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Ông Trịnh Đình Dũng - Chủ tịch UBND phường Sầm Sơn xác nhận thông tin và cho biết, ngay sau khi phát hiện sự việc, địa phương huy động lực lượng chức năng đến hiện trường kiểm tra, xác minh nguyên nhân và triển khai các biện pháp chặn dòng chảy nhằm hạn chế ảnh hưởng đến môi trường biển.

Dòng nước thải đen ngòm chảy từ cống ra biển Sầm Sơn chiều 10/7. (Ảnh cắt từ clip)

Ngay khi phát hiện dòng nước chảy ra biển, chúng tôi chỉ đạo lực lượng chức năng tập trung xử lý, chặn dòng và đang khẩn trương khắc phục tình hình ”, ông Dũng cho nói.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên xảy ra tình trạng dòng nước đen chảy ra bãi biển Sầm Sơn. Trước đó, chiều 8/7, cũng tại khu vực cửa xả C4 trên đường Hồ Xuân Hương, sau trận mưa lớn, dòng nước màu đen ào ạt chảy từ miệng cống lớn ra bãi biển, ngay cạnh khu vực du khách đang tắm.

Lý giải về sự cố ngày 8/7, Chủ tịch tịch UBND phường Sầm Sơn cho biết, theo thiết kế toàn bộ nước thải tại khu vực này được thu gom và bơm về nhà máy xử lý trước khi xả ra môi trường. Tuy nhiên, lượng mưa lớn trong thời gian ngắn khiến hệ thống bơm bị quá tải, không kịp thu gom nước thải, dẫn đến hiện tượng nước chảy tràn ra biển. Đến tối cùng ngày, sự cố được khắc phục.

Theo dự báo, trong các tháng 8 và 9, khu vực biển Sầm Sơn thường xuyên có mưa lớn, nguy cơ nước từ hệ thống cống tiếp tục tràn ra biển vẫn hiện hữu nếu hạ tầng chưa được xử lý triệt để.

Để hạn chế tình trạng này, UBND phường Sầm Sơn đang triển khai dự án sửa chữa, nâng cấp bốn hố thu dọc tuyến đường Hồ Xuân Hương nhằm tăng khả năng thu gom nước thải , giảm áp lực cho hệ thống bơm trong điều kiện mưa lớn. Địa phương cũng cho biết đang phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hệ thống xử lý.

Chúng tôi đang gấp rút triển khai các giải pháp để xử lý dứt điểm. Mục tiêu là trong tháng 8 sẽ hoàn thiện hệ thống, hạn chế tối đa tình trạng nước bẩn chảy ra biển khi có mưa lớn ”, lãnh đạo UBND phường Sầm Sơn thông tin.

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Tags

Sầm Sơn

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