Thêm 10 tàu phản ứng nhanh Sentinel sắp gia nhập biên chế

Hợp đồng trị giá 507 triệu đô la là một phần của chương trình hiện đại hóa quy mô lớn đội tàu tuần tra nhằm mở rộng sự hiện diện trên vùng biển toàn cầu của Tuần duyên Mỹ.

Quyết định này được đưa ra nhờ việc thông qua Đạo luật công số 119-21, được gọi là Đạo luật Một Dự luật Đẹp và Lớn của Tổng thống Donald Trump, cung cấp khoản tài trợ kỷ lục gần 25 tỷ đô la, trong đó 1 tỷ đô la được phân bổ cụ thể cho những chiếc FRC bổ sung.

Tổng số tàu được đặt hàng đã tăng từ 67 lên 77. Chiếc đầu tiên trong lô tàu mới dự kiến sẽ được giao vào năm tài chính 2028.

Tàu tuần tra lớp Sentinel là thành phần chủ chốt trong nhiệm vụ bảo vệ biên giới trên biển của Hoa Kỳ. Hiện có 59 phương tiện loại này đang hoạt động, dần thay thế các tàu tuần tra lớp Island cũ kỹ được đưa vào sử dụng từ những năm 1980.

Việc mở rộng đội tàu FRC là một phần của sáng kiến Thiết kế lực lượng 2028, nhằm mục đích tăng cường khả năng cơ động và hiệu quả của Lực lượng Tuần duyên.

Tàu tuần tra lớp Sentinel của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ.

Lớp Sentinel được phát triển dựa trên dự án "Tàu tuần tra Damen Stan 4708" của công ty đóng tàu Damen Shipyards, Hà Lan.

Chiều dài của tàu là 46,9 m, lượng giãn nước khoảng 200 tấn, tốc độ tối đa 28 hải lý/giờ, phạm vi hoạt động lên tới 2.500 hải lý, thời gian hoạt động độc lập là 5 ngày.

Những chiếc tàu này được thiết kế để chống lại nạn di cư và buôn lậu bất hợp pháp, kiểm soát đánh bắt cá, tiến hành hoạt động tìm kiếm và cứu nạn, đồng thời đảm bảo an ninh cho các cảng và tuyến đường thủy.

Vào tháng 6 năm 2024, Lực lượng Tuần duyên Hoa Kỳ đã tiếp nhận chiếc tàu lớp Sentinel thứ 57 có tên Florence Finch (WPC-1157), được đóng tại Xưởng đóng tàu Bollinger ở Key West, Florida.

Tóm tắt thông số kỹ thuật tàu tuần tra lớp Sentinel:

Lượng giãn nước - 253 tấn; Chiều dài - 46,8 mét; Chiều rộng - 8,11 mét; Mớn nước - 2,9 mét; Tốc độ tối đa - 28 hải lý/giờ; Thủy thủ đoàn - 20 người và 4 sĩ quan; Thời gian hoạt động độc lập - 5 ngày; Vũ khí - 1 module điều khiển từ xa gắn pháo 25 mm và 4 súng máy cỡ nòng 12,7 mm.