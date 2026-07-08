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Thêm 1 địa phương rà soát sau phản ánh 41 điểm 10 môn Toán "bất thường" ở một cụm thi

Vân Anh
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Trước những phân tích lan truyền trên mạng xã hội, Sở GD&ĐT đã thành lập tổ công tác rà soát toàn bộ dữ liệu.

Những ngày qua, dư luận liên tục đổ dồn sự chú ý vào các bài viết phân tích thống kê điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm nay. Trên một số nền tảng mạng xã hội, thông tin từ một nguồn phân tích dữ liệu đã chỉ ra hiện tượng tập trung điểm cao tại một cụm thi thuộc tỉnh Lào Cai.

Cụ thể, theo các thông tin được lan truyền, một dải số báo danh liên tiếp gồm 336 thí sinh có tỉ lệ điểm Toán cao vượt trội. Trong tổng số 60 bài thi đạt điểm 10 môn Toán của toàn tỉnh, có tới 41 bài thuộc nhóm thí sinh này, dù chỉ chiếm khoảng 2% tổng số thí sinh dự thi. Từ đó, một số ý kiến trên mạng xã hội đặt nghi vấn về sự phân bố điểm số.

Trước những phân tích lan truyền trên mạng xã hội này, Sở GD&ĐT Lào Cai đã thành lập tổ công tác rà soát toàn bộ dữ liệu. Bước đầu Sở cho biết chưa phát hiện dấu hiệu bất thường.

Ảnh minh hoạ

Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai, dải số báo danh được nhắc đến thuộc cụm thi của khối trường chuyên trên địa bàn.

Việc xuất hiện nhiều bài thi đạt từ 8 đến 10 điểm, trong đó có nhiều điểm tuyệt đối, được cho là phù hợp với năng lực của nhóm học sinh chuyên, đặc biệt ở các lớp chuyên khoa học tự nhiên.

Dù vậy, trước những ý kiến khác nhau từ dư luận, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai cho hay sẽ tiếp tục rà soát khách quan, toàn diện nhằm bảo đảm tính nghiêm túc, minh bạch của kỳ thi, đồng thời sẵn sàng cung cấp dữ liệu để các cơ quan có thẩm quyền phối hợp kiểm tra, làm rõ khi có yêu cầu.

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