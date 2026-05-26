The Telegraph: Tác chiến điện tử Nga điều hướng UAV Ukraine bay vào Phần Lan và các nước Baltic

Bạch Dương
|

Nga đang sử dụng thiết bị tác chiến điện tử đặt tại Kaliningrad để gây ảnh hưởng đến đường bay của UAV Ukraine tấn công lãnh thổ nước này.

Thông tin này đăng tải trên tờ The Telegraph của Anh và được đài truyền hình - phát thanh Yle của Phần Lan trích dẫn.

Theo một cuộc điều tra báo chí, các hệ thống tác chiến điện tử (EW) của Nga đã gây nhiễu và làm giả tín hiệu GPS, khiến máy bay không người lái Ukraine mất độ chính xác của định vị và bay về phía các quốc gia Baltic và Phần Lan.

Đây là công nghệ giả mạo GPS, trong đó các hệ thống EW cung cấp tọa độ giả thay vì tọa độ thật. Kết quả là máy bay không người lái xác định sai vị trí của chúng và thay đổi lộ trình theo dữ liệu bị sai lệch, điều này làm phức tạp đáng kể việc thực hiện nhiệm vụ.

Các hệ thống tác chiến điện tử của Nga được triển khai tại vùng Kaliningrad tạo ra những trở ngại nghiêm trọng không chỉ đối với việc điều hướng máy bay không người lái mà còn cả cơ sở hạ tầng dân sự.

Tác chiến điện tử Nga đang khiến máy bay không người lái Ukraine đi sai hướng.

Khu vực này thường xuyên gặp sự cố với GPS và các hệ thống định vị vệ tinh khác, gây ảnh hưởng đến hoạt động hàng không và hàng hải ở Biển Baltic.

Các nhà phân tích và cơ quan chính phủ ở các quốc gia Baltic và Đức đã nhiều lần liên kết những sự cố này với hoạt động của thiết bị tác chiến điện tử Nga tại Kaliningrad, bao gồm cả việc gây nhiễu và giả mạo tín hiệu, tức là thay thế dữ liệu định vị, khiến các hệ thống xác định vị trí sai.

Do những trở ngại như vậy, các tàu thủy ở Biển Baltic định kỳ ghi nhận lỗi về tọa độ, bị lệch khỏi lộ trình hoặc mất liên lạc GPS ổn định, buộc thủy thủ đoàn phải chuyển sang các phương pháp định vị dự phòng.

Các khu vực mà GPS ngừng hoạt động được đánh dấu màu đỏ.

Một trường hợp điển hình là sự cố xảy ra vào tháng 9/2025 , khi chiếc máy bay chở bà Margarita Robles - người đứng đầu Bộ Quốc phòng Tây Ban Nha trên đường đến Lithuania đã gặp phải nỗ lực gây nhiễu tín hiệu định vị GPS.

Ngoài ra, một tình huống tương tự cũng xảy ra vào đầu tháng 9/2025 với chiếc máy bay chở Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Khi đó, trong quá trình tiếp cận Bulgaria, tín hiệu định vị vệ tinh của phi cơ đã bị gây nhiễu bởi thiết bị tác chiến điện tử, khiến nó gặp nguy hiểm.

Theo The Telegraph
Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

Mỹ bất ngờ tấn công hàng loạt mục tiêu bệ phóng tên lửa và tàu Iran

Nhà di động "bất khả xâm phạm": Chống đạn, chống nổ, đầy đủ tiện nghi cao cấp

Honda City 2026 ra mắt: Lột xác thiết kế, thêm hybrid và loạt công nghệ cạnh tranh Vios, Accent

Hé lộ nguyên nhân cảnh tượng phẫn nộ: Nam thanh niên lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ trốn

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

Hãng có xe máy điện "đi xa nhất VN" ra mắt xe mới: Cốp to gấp rưỡi LEAD, chạy 200km/sạc

Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

