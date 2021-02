‘Thế giới và cuộc chiến chống COVID-19’ trên nét vẽ của Bộ đội Biên phòng

Đồn Biên phòng Mỹ Lý quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài 48,468km (gồm 36,918 km trên sông và 11,550km trên đất liền) có 9 cột mốc (từ cột mốc số 389 đến cột mốc 397) biên giới Việt Nam - Lào. Trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, Đồn Biên phòng Mỹ Lý đã tổ chức 5 chốt trên biên giới nhằm kiểm soát các đường mòn, lối mở chống vượt biên, xuất nhập cảnh trái phép.





Xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn, (Nghệ An) là khu vực biên giới giáp nước bạn Lào. Trình độ dân trí nơi đây còn thấp, cuộc sống người dân gặp nhiều khó khăn, thu nhập chủ yếu dựa vào nương rẫy. Xã Mỹ Lý có 4 dân tộc nhưng chủ yếu là Thái, Mông và Khơ Mú. Trong ảnh google maps: Vị trí xã Mỹ Lý trên bản đồ tỉnh Nghệ An.Đại dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, cán bộ chiến sĩ đồn Biên phòng Mỹ Lý ( Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An) thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền cho quần chúng nhân dân trên địa bàn thực hiện nghiêm các Chỉ thị 15 và 16 của Thủ tướng Chính phủ và của các ngành, địa phương về công tác phòng chống dịch như: tránh tụ tập đông người, đeo khẩu trang, vệ sinh sát khuẩn… Tuy nhiên, phần lớn người dân không biết chữ nên công tác tuyên truyền gặp nhiều khó khăn.Trung tá Nguyễn Sỹ Đức - Đồn trưởng đồn Biên phòng Mỹ Lý cho biết: “Để người dân có đầy đủ hơn thông tin về “cuộc chiến” chống lại đại dịch COVID-19, đơn vị đã quyết định tổ chức một cuộc thi viết, vẽ với chủ đề “Thế giới và cuộc chiến chống COVID-19” trong toàn thế cán bộ, chiến sĩ”.Qua những nét vẽ phong phú của cán bộ, chiến sỹ biên phòng, những bức tranh tuyên truyền đã cung cấp đầy đủ thông tin về dịch COVID-19, góp phần nâng cao nhận thức phòng, chống dịch cho người dân 2 xã biên giới Mỹ Lý và Bắc Lý (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An).Theo các cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng Mỹ Lý, mỗi bức tranh được vẽ trong khoảng vài tiếng, nhưng giai đoạn suy nghĩ, “thai nghén” đề tài thì lâu hơn. Những nội dung được phê duyệt truyền tải đều được lấy từ thực tế cuộc sống, những sự kiện COVID-19 đã và đang diễn ra.Chỉ sau hơn 1 tuần phát động, Đồn biên phòng Mỹ Lý đã có rất nhiều bức tranh cổ động, phản ánh sinh động những tác động, ảnh hưởng của dịch COVID-19; công tác chỉ đạo toàn cầu về phòng, chống dịch của nhân loại; đặc biệt là công tác chỉ đạo của Chính phủ Việt Nam và cuộc chiến chống COVID-19 của toàn dân ta bước đầu đã chiến thắng dịch bệnh...Biện pháp phòng, chống dịch COVID-19: Mang khẩu trang, rửa tay, không tụ tập đông người; tuyên truyền cổ vũ những đơn vị, lực lượng tham gia phòng, chống dịch như các hội đoàn thể; lực lượng y, bác sĩ, công an, quân đội… Toàn bộ các bức ảnh được đưa đến với người dân các bản, học sinh ở các trường trên địa bàn.Ông Cụt Văn Việt, (68 tuổi, bản Huồi Cáng 1, xã Bắc Lý) cho biết: “Không phải người dân nào của bản cũng được đi học biết chữ nên khi cán bộ tuyên truyền về dịch COVID-19 thì chẳng mấy ai hiểu rõ ràng. Nhưng được xem bộ đội vẽ tranh thì mới rõ được nhiều điều, cũng vì vậy mà thực hiện các biện pháp phòng chống dịch”.Chứng kiến những hình ảnh của cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Mỹ Lý, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung đánh giá cao về ý tưởng sáng tạo và cách thức tuyên truyền, đồng thời cho rằng, việc tuyên truyền bằng hình ảnh, tranh cổ động của đồn cần được nhân rộng. “Với những hình thức tuyên truyền đặc sắc, đồn Biên phòng Mỹ Lý nói riêng và Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An nói chung đã và đang làm thay đổi tích cực nhận thức trong phòng, chống bệnh dịch, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi và chiến thắng đại dịch COVID-19”, ông Nguyễn Đức Trung nói.