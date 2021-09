Thế giới ngưỡng mộ nhìn Trung Quốc: Hơn 2 tỷ liều vaccine đã được tiêm, sạch bong F0 cộng đồng, người dân đổ xô đi du lịch dịp Trung thu

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp ở khắp nơi trên thế giới thì tại Trung Quốc, cuộc sống của người dân đang dần trở lại trạng thái bình thường.

Vào ngày 23/8, quốc gia tỷ dân này chính thức tuyên bố đã thành công khống chế đại dịch Covid-19 một lần nữa khi đưa số ca nhiễm cộng đồng mới trong lần bùng phát này xuống con số 0. Và kể từ đó đến nay (dữ liệu tính tới ngày 9/9) Trung Quốc vẫn tiếp tục giữ được thành quả sạch bong F0 trong cộng đồng.

Để có được thành công đó, trong đợt bùng phát dịch lần này, Trung Quốc đã tăng cường xét nghiệm ở mức chưa từng có. Chính quyền địa phương các tỉnh, thành phố đã liên tục xét nghiệm, kiểm tra công dân nhiều lần nhằm đảm bảo phát hiện sớm nhất ca nhiễm mới. Theo thống kê, hơn 100 triệu xét nghiệm đã được thực hiện trong lần bùng phát này.

Ngoài ra tương tự như những lần trước, Trung Quốc cũng tăng cường cách ly vùng dịch. Thủ đô Bắc Kinh thậm chí có thời điểm sẵn sàng cách ly bất cứ địa điểm nào nếu phát hiện dù chỉ 1 ca dương tính. Hầu như tất cả các chuyến bay và nhà ga đều bị dừng hoạt động tại thời điểm chỉ chưa đến 10 trường hợp nhiễm biến thể Delta bị phát hiện.

Nhiều tỉnh thành của nước này cũng khuyến cáo người dân ở nhà với các chính sách cách ly chặt chẽ. Chính quyền địa phương một số tỉnh thậm chí từ chối cho người từ vùng dịch quá cảnh.

Tốc độ kiểm soát dịch bệnh nhanh chóng này của Trung Quốc đã khiến nhiều chuyên gia bất ngờ bởi nếu so sánh, chúng có vẻ hiệu quả hơn nhiều so với nhiều nước phát triển.

Ví dụ ở Australia, quốc gia này đã phải trải qua 6 lần cách ly toàn quốc và hiện hơn 50% trong tổng số 26 triệu người của nước này vẫn đang buộc phải ở nhà mà dịch bệnh vẫn chưa được kiểm soát.

Tại Mỹ, chính phủ đang phải tăng cường phủ sóng tiêm chủng trước tình hình lây nhiễm biến chủng Delta trở nên phức tạp hơn bao giờ hết.

Trái ngược lại, Trung Quốc đang khống chế khá tốt tình hình dịch bệnh khi không có người chết nào trong đợt bùng phát này.

2,1 TỶ LIỀU VACCINE COVID-19

Trung Quốc còn gây ấn tượng khi là quốc gia đạt tỷ lệ phủ vaccine Covid-19 ấn tượng bậc nhất thế giới. Theo đó, các nhà chức trách nước này công bố hôm 27/8 rằng đợt tiêm chủng vaccine Covid-19 của họ đã vượt con số 2 tỷ liều.

Tính đến ngày 26/8, hơn 889 triệu người đã được tiêm chủng đầy đủ 2 mũi, với tổng số 2,129,833,000 liều vaccine Covid-19 sản xuất trong nước đã được sử dụng, một quan chức tại Ủy ban Y tế Quốc gia cho biết. Như vậy, con số kể trên đủ để tiêm chủng cho khoảng 76,2% dân số Trung Quốc. Thành tích này đặt Trung Quốc ngang hàng với Vương quốc Anh và dẫn trước Hoa Kỳ về tỷ lệ dân số hiện được tiêm chủng đầy đủ.

Đáng nói, cột mốc 2 tỷ liều được đưa ra chỉ 10 tuần sau khi quốc gia này vượt qua mốc 1 tỷ liều đầu tiên vào tháng 6. Hiện Trung Quốc chiếm khoảng 40% trong số khoảng 5 tỷ liều vaccine Covid-19 được cung cấp trên toàn cầu.

Việc Trung Quốc thúc đẩy tăng tỷ lệ tiêm chủng đã tăng tốc kể từ tháng 7, khi biến thể Delta rất dễ lây lan khiến các ca nhiễm gia tăng trên khắp đất nước.

Phát biểu tại một hội nghị về sức khỏe hồi cuối tháng 8, chuyên gia hàng đầu về hô hấp của Trung Quốc là Zhong Nanshan cho biết nước này đang đặt mục tiêu tiêm chủng đầy đủ cho 80% trong tổng lượng dân số 1,4 tỷ người vào cuối năm nay.

Chiến dịch tiêm chủng mới nhất của Trung Quốc nhắm mục tiêu vào người già, trẻ vị thành niên và cư dân ở các vùng nông thôn rộng lớn, xa xôi của đất nước.

NGƯỜI DÂN NÔ NỨC ĐI DU LỊCH

Việc dịch bệnh về cơ bản được kiểm soát giúp cuộc sống của người dân Trung Quốc gần như trở về trạng thái bình thường. Dữ liệu từ Trip.com cho thấy, người Trung Quốc đang đổ xô đi du lịch trong kỳ nghỉ Tết Trung thu sắp tới, với lượng đặt tour tăng lên khi các hạn chế về di chuyển liên tỉnh bắt đầu được dỡ bỏ.

Sự gia tăng về lượng đặt phòng khách sạn dự kiến ​​sẽ giúp phục hồi thị trường du lịch nội địa của Trung Quốc, vốn đã bị gián đoạn vào mùa hè khi biến thể Delta gây ra đợt bùng phát mới, dẫn đến tình trạng bị phong tỏa và hạn chế giao thông trên khắp đất nước.

Tuy nhiên, các nhà phân tích và điều hành tour du lịch cho biết hầu hết du khách vẫn tránh đặt các chuyến đi đường dài và thay vào đó chủ yếu chọn những kỳ nghỉ ngắn ngày, gần nhà hơn. Lý do là bởi nhiều người vẫn do dự sau các vụ hủy tour liên quan đến dịch Covid trong những tháng gần đây.

Trong khoảng thời gian từ ngày 23/8 đến ngày 6/9, lượt đặt tour du lịch liên tỉnh được thực hiện trên nền tảng Ctrip của Trip.com Group đã tăng 365%, trong khi các tour du lịch nhóm tư nhân tăng tới 550%.

Bắc Kinh, nơi có khu Universal Studios mới là điểm đến phổ biến nhất cho kỳ nghỉ Tết Trung thu, kéo dài trong ba ngày kể từ ngày 19/9.

Số lượng đặt vé tới đây qua Ctrip đã cao gấp tám lần vào thứ hai so với hai tuần trước và giá vé máy bay đã tăng 20% ​​trong tuần này so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng đặt phòng tại các điểm du lịch hấp dẫn như tỉnh Hải Nam và Tứ Xuyên cũng tăng lần lượt 323% và 528% so với hai tuần trước.

Công ty du lịch trực tuyến LY.com ước tính 800 triệu du khách trong nước sẽ lên đường trong kỳ nghỉ Tết Trung thu năm nay.

Fang Zeqian, một nhà phân tích du lịch của Trip.com Group cho biết xu hướng du lịch hiện tại có thể được coi là dấu hiệu báo trước cho một đợt bùng nổ lớn trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh Trung Quốc kéo dài một tuần vào đầu tháng 10.

Guan Wenlu, Giám đốc điều hành của công ty du lịch Dear Voyage cho biết, mặc dù có dấu hiệu phục hồi nhưng các chuyến đi ngắn vẫn chiếm thị phần lớn hơn trong dịp Trung thu.

"Theo tôi được biết, tất cả các đơn vị lữ hành khai thác tuyến đường dài đều không hoạt động tốt trong việc đặt vé vào dịp Tết Trung thu. Loại hình du lịch duy nhất nổi trội là các chuyến đi ngắn gần các đô thị, chẳng hạn như các khách sạn cách Thâm Quyến hoặc Thượng Hải hai hoặc ba giờ".

Việc đi lại giữa các tỉnh vẫn không được khuyến khích hoặc bị cấm đối với nhân viên của các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp nhà nước.

Nhìn chung, thị trường nội địa của Trung Quốc vẫn chưa phục hồi hoàn toàn và mọi người vẫn do dự về việc đi du lịch, Chen Xia, quản lý của một công ty du lịch địa phương ở thành phố Trùng Khánh nói.

"Các đợt bùng phát mùa hè đã kết thúc, nhưng lượng du khách vẫn chưa phục hồi. Tết Trung thu chỉ kéo dài ba ngày, mọi người chủ yếu đi du lịch chặng ngắn và họ có thể đặt khách sạn và vé trước ngày nghỉ lễ từ ba đến năm ngày".

Hu Xijin, tổng biên tập tờ Global Times thì nói rằng Trung Quốc nên "dỡ bỏ hoàn toàn các hạn chế du lịch không cần thiết và khuyến khích du lịch phục hồi hoàn toàn" trong kỳ nghỉ lễ sắp tới.

Nguồn: SCMP, Reuters, Bloomberg, CNN