Thị trường carbon xanh (Blue Carbon) đang trên đà phát triển, với những diễn biến mới nhất đánh dấu một cột mốc quan trọng. Theo Platts, một bộ phận của S&P Global Commodity Insights, giá tín chỉ carbon xanh theo chuẩn DBC-1 đã đạt mức cao kỷ lục vào cuối tháng 8/2025, kể từ khi Platts đưa ra đánh giá vào tháng 3/2024.

Cụ thể, giá tín chỉ carbon xanh (DBC-1) đạt 29,30 USD/mtCO₂e vào ngày 28/8. Điều này có nghĩa là mỗi tín chỉ carbon xanh được giao dịch trên thị trường có giá 29,30 USD cho mỗi tấn CO₂ tương đương (mtCO₂e). Để so sánh, giá tín chỉ carbon rừng dao động từ 5-10 USD/tấn CO2 tương đương.

Các hệ sinh thái carbon xanh, bao gồm rừng ngập mặn, cỏ biển và đầm lầy thủy triều, là một trong những bể chứa carbon tự nhiên hiệu quả nhất. Ảnh: CC

Mức giá kỷ lục này cho thấy nhu cầu đối với các dự án carbon xanh đang tăng nhanh như thế nào trên toàn cầu. Tuy nhiên, nhu cầu này đang vượt xa nguồn cung tín chỉ. Nguồn cung hạn chế cũng đóng một vai trò khiến giá tín chỉ carbon xanh tăng mạnh.

Các dự án carbon xanh được biết đến rộng rãi là tạo ra tín chỉ carbon từ các hoạt động phục hồi hoặc bảo tồn hệ sinh thái ven biển và biển (như rừng ngập mặn, cỏ biển và đầm lầy thủy triều) và được coi là có mức độ toàn vẹn môi trường tương đối cao hơn so với các loại tín chỉ carbon khác.

Các hệ sinh thái carbon xanh trên toàn thế giới hấp thụ khoảng 0,5 đến 1,0 gigaton CO₂ mỗi năm. Ảnh: WILDCOAST

Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc cho biết những môi trường sống này có thể hấp thụ carbon nhanh gấp 4 lần so với rừng. Chúng cũng lưu trữ carbon trong trầm tích trong nhiều thế kỷ. Các hệ sinh thái carbon xanh trên toàn thế giới hấp thụ khoảng 0,5 đến 1,0 gigaton CO₂ mỗi năm.

Dẫu vậy, các dự án carbon xanh chỉ chiếm một phần nhỏ trong thị trường carbon tự nguyện. Ước tính của ngành cho thấy chưa đến 10 triệu tấn tín chỉ carbon xanh được cấp mỗi năm. Con số này thấp hơn nhiều so với hàng trăm triệu tấn cần thiết để tạo ra tác động thực sự đối với biến đổi khí hậu.