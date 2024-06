THẾ GIỚI 24H: Triều Tiên thả 15 tấn rác thải, Hàn Quốc có động thái gay gắt

Khinh khí cầu mang rác thải mà Triều Tiên chuyển sang Hàn Quốc (Ảnh: Reuters).

Theo đó, Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc nhất trí đề xuất ngừng Hiệp định Quân sự Toàn diện và sẽ đệ trình đề xuất này trong cuộc họp Nội các vào ngày 4/6. Hãng thông tấn Yonhap cho biết, quyết định trên được đưa ra sau khi Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc nhóm họp với các bộ, ban, ngành liên quan để đánh giá về một loạt những hành động khiêu khích của phía Triều Tiên trong thời gian gần đây. Trước đó, ngày 2/6, cố vấn an ninh quốc gia Hàn Quốc Chang Ho-jin cảnh báo Chính phủ Hàn Quốc sẽ tiến hành biện pháp khiến Triều Tiên "không thể kháng cự" để đáp lại hành động thả rác thải và gây nhiễu tín hiệu định vị toàn cầu (GPS) của Hàn Quốc tuần trước.

Binh sĩ Hàn phải dọn 3.500 bóng bay chứa 15.000 tấn rác từ Triều Tiên . Hàn Quốc đã huy động quân đội dọn dẹp và thu gom rác thải mà Triều Tiên đã dùng bóng bay thả sang nước này trong tuần qua. Seoul cho biết sẵn sàng áp dụng các biện pháp để đáp trả động thái mới nhất từ Bình Nhưỡng. Trong một tuyên bố từ Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng tải, Thứ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kim Kang Il cho biết Bình Nhưỡng đã thả 3.500 quả bóng bay, mang theo khoảng 15 tấn rác sang phía Hàn Quốc.

Hy Lạp điều phi công tới Ukraine. Hy Lạp đã điều phi công đến Ukraine để huấn luyện quân đội nước này vận hành máy bay chiến đấu F-16. Nghị sĩ Ukraine Aleksey Goncharenko cho biết thêm, "nhóm giảng viên người Pháp đầu tiên đang trên đường tới Ukraine". Vào tháng 2, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói NATO không nên loại trừ khả năng triển khai quân tới Ukraine trong tương lai.

Thượng viện Thụy Sĩ bác kế hoạch viện trợ hơn 5 tỷ USD cho Ukraine. Ngày 3/6, Thượng viện Thụy Sĩ đã bác bỏ kế hoạch viện trợ 5 tỷ franc Thụy Sĩ (tương đương 5,58 tỷ USD) cho Ukraine, một phần trong gói tài chính lớn dành cho Kiev. Lý do là kế hoạch này vi phạm các hạn chế vay mượn trong luật pháp của quốc gia trung lập này.

Cố vấn Iran thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel vào Syria . Truyền thông Iran đưa tin, một cố vấn an ninh nước này đã thiệt mạng trong cuộc không kích xảy ra hôm qua (3/6) của Israel vào thành phố Aleppo ở phía Bắc Syria. Trước đó, tổ chức Đài quan sát nhân quyền Syria cho biết, cuộc không kích nói trên của Israel đã khiến 16 người thiệt mạng, bao gồm các chiến binh Syria và nước ngoài.

26 người thương vong trong vụ xả súng tại bang Ohio, Mỹ . Ít nhất 1 người thiệt mạng và 25 người khác bị thương trong vụ xả súng tại Akron, bang Ohio, Mỹ. Vụ xả súng xảy ra trong khi một nhóm người đang dự tiệc ngoài đường phố. Cảnh sát đã thu được 2 khẩu súng lục tại hiện trường và nhiều vỏ đạn, trong đó có cả vỏ đạn của súng trường. Các cơ quan điều tra đang treo thưởng lên tới hơn 22 nghìn USD cho bất kỳ ai cung cấp thông tin dẫn tới việc xác định và bắt giữ thủ phạm.

Con trai Tổng thống Mỹ bị xét xử . Ông Hunter Biden ngày 3/6 bị Tòa án ở Wilmington, Delaware xét xử về cáo buộc sở hữu súng bất hợp pháp, đánh dấu lần đầu tiên con trai của tổng thống đương nhiệm Mỹ bị truy tố. Ông Hunter Biden, 54 tuổi, bị cáo buộc mua và sở hữu súng trái phép trong lúc đang nghiện ma túy năm 2018. Quá trình xét xử sẽ kéo dài khoảng 1-2 tuần.

Mỹ và Israel thảo luận về thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza . Liên quan tới những nỗ lực thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza, ngày 2/6, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã có các cuộc điện đàm với giới chức Israel nhằm thảo luận về đề xuất ngừng bắn mà Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố thúc đẩy cách đây vài ngày.

Đại sứ quán Israel ở thủ đô của Romania bị ném bom xăng. Ngày 3/6, Bộ Ngoại giao Israel cho biết vừa xảy ra vụ ném bom xăng vào Đại sứ quán Israel ở thủ đô Bucharest của Romania song không gây thiệt hại hay thương vong. Theo bộ trên, chính quyền Romania đã bắt giữ một nghi phạm “dường như là người gốc Syria." Đối tượng này đã đốt và ném bom xăng vào cơ quan đại diện ngoại giao của Israel trong thời gian lực lượng chức năng đang kiểm tra an ninh.

Mexico sắp có nữ tổng thống đầu tiên. Theo kết quả kiểm phiếu nhanh của cơ quan bầu cử Mexico hôm 3/6, bà Claudia Sheinbaum (61 tuổi) đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử diễn ra một ngày trước đó để trở thành tổng thống tiếp theo của đất nước. Đối thủ chính là bà Xochitl Galvez đã thừa nhận thất bại. Chiến thắng của bà Sheinbaum, một nhà khoa học khí hậu và là cựu thị trưởng thủ đô Mexico City, là một bước tiến quan trọng đối với Mexico, nơi nam giới thường giữ những vai trò trọng yếu.