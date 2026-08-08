Thay sàn bếp căn nhà, cặp vợ chồng bất ngờ đào trúng kho báu 'khủng': Tuổi đời hơn 300 năm, được đấu giá gần 27 tỷ đồng

Kho báu gồm 266 đồng tiền vàng có niên đại từ năm 1610 đến 1727 đã được một cặp vợ chồng phát hiện dưới nền bếp của ngôi nhà hơn 300 năm tuổi ở làng Ellerby, vùng North Yorkshire (Anh).

Theo thông tin từ Smithsonian, phát hiện đặc biệt này bắt đầu từ một vật cản nhỏ dưới nền nhà. Trong lúc tháo lớp sàn cũ của căn bếp, cặp vợ chồng chạm phải một vật cứng nằm dưới lớp bê tông. Ban đầu, họ cho rằng đó chỉ là một đoạn dây cáp điện cũ bị chôn dưới nền.

Tuy nhiên, khi đào sâu thêm khoảng 15–20 cm, họ phát hiện một chiếc cốc gốm nhỏ, chỉ lớn cỡ một lon nước ngọt. Bên trong chiếc cốc là hàng trăm đồng tiền vàng được xếp chồng lên nhau. Kích thước khiêm tốn của chiếc cốc khiến kho báu có thể nằm yên dưới những tấm ván sàn nguyên bản từ thế kỷ 18 suốt nhiều thế hệ mà không ai hay biết.

Kết quả giám định cho thấy bộ sưu tập gồm 266 đồng tiền vàng được đúc trong giai đoạn từ năm 1610 đến 1727, trải qua nhiều triều đại của nước Anh. Theo các chuyên gia, khi được chôn giấu, số tiền này có giá trị khoảng 50–100 bảng Anh - một khoản tài sản rất lớn vào thời điểm đó.

Trong bộ sưu tập có nhiều đồng tiền đặc biệt hiếm. Nổi bật nhất là một đồng guinea của Vua George I đúc năm 1720 bị lỗi, với dòng chữ giống hệt nhau ở cả hai mặt, được định giá khoảng 4.000 bảng Anh. Ngoài ra còn có một đồng guinea khác thời Vua Charles II với lỗi khắc sai tên bằng tiếng Latin, có giá trị ước tính khoảng 1.500 bảng Anh.

Các nhà nghiên cứu cho rằng, chính những sai sót trong quá trình đúc tiền đã khiến các hiện vật này trở nên đặc biệt hấp dẫn với giới sưu tầm.

Kho báu được tìm thấy có giá trị tương đương hơn 27 tỷ đồng tiền Việt.

Theo luật pháp Anh, không phải mọi kho báu được phát hiện đều tự động thuộc về người tìm thấy.

Sau quá trình xem xét, cơ quan điều tra kết luận bộ sưu tập này không đáp ứng tiêu chí pháp lý để được công nhận là "kho báu" theo quy định hiện hành. Nguyên nhân là đồng tiền mới nhất trong bộ sưu tập được đúc vào năm 1727, tức chưa đủ 300 năm tuổi tại thời điểm được phát hiện vào năm 2019.

Nhờ đó, phần lớn số tiền vàng được trả lại cho cặp vợ chồng và họ có quyền đưa bộ sưu tập ra đấu giá. Chỉ duy nhất một đồng tiền vàng hiếm của Brazil từng lưu hành tại Anh vào những năm 1720 được Chính phủ Anh giữ lại để bổ sung vào bộ sưu tập của bảo tàng.

Khi đưa ra thị trường, bộ sưu tập ban đầu chỉ được kỳ vọng đạt hơn 250.000 bảng Anh (hơn 8,8 tỷ đồng). Thế nhưng sức hút của những đồng tiền vàng có lịch sử hàng trăm năm đã khiến cuộc đấu giá diễn ra sôi động hơn dự kiến. Kết quả cuối cùng, toàn bộ lô hiện vật được bán với giá khoảng 754.000 bảng Anh, tương đương gần 27 tỷ đồng.

Các chuyên gia nhận định kho báu nhiều khả năng từng thuộc về Joseph và Sarah Fernley-Maisters, cặp vợ chồng trong một gia đình thương nhân giàu có ở vùng Yorkshire vào cuối thế kỷ XVII, đầu thế kỷ XVIII. Gia tộc này gây dựng khối tài sản lớn nhờ hoạt động kinh doanh gỗ, than đá và quặng sắt.

Theo ông Gregory Edmund, chuyên gia tiền cổ của Spink & Son, việc chôn giấu toàn bộ số tiền vàng cho thấy chủ nhân khi đó dường như không đặt nhiều niềm tin vào hệ thống ngân hàng cũng như tiền giấy, thay vào đó lựa chọn cất giữ tài sản dưới nền nhà để bảo toàn của cải.

Ông Gregory cũng đánh giá đây là một trong những bộ sưu tập tiền xu đặc biệt nhất từng xuất hiện trên thị trường đấu giá tại Anh. Không chỉ có giá trị lớn về mặt vật chất, bộ sưu tập còn nổi bật bởi độ hiếm, tình trạng bảo quản gần như nguyên vẹn và câu chuyện lịch sử phía sau những đồng tiền đã nằm yên dưới nền ngôi nhà suốt hơn ba thế kỷ.