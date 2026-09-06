Thấy rắn nằm bên cửa sổ nên làm gì đầu tiên?

Phát hiện một con rắn nằm ngay cửa sổ có thể khiến nhiều người hoảng hốt và lập tức tìm cách đóng cửa hoặc xua đuổi.

Cửa sổ vốn là vị trí kết nối trực tiếp giữa bên trong và bên ngoài ngôi nhà. Khi phát hiện rắn xuất hiện trên bậu cửa, khung cửa hay song sắt, phản xạ của nhiều người là chạy tới đóng cửa thật nhanh để ngăn nó bò vào. Một số người khác lại lấy chổi hoặc gậy tìm cách đẩy con vật ra ngoài. Cả hai cách đều có thể khiến khoảng cách giữa người và rắn bị thu hẹp. Trong tình huống này, ưu tiên đầu tiên không phải bắt được con rắn hay xác định đó là loài gì, mà là giữ khoảng cách và hạn chế nguy cơ bị cắn.

1. Việc đầu tiên: Không tiến lại gần cửa sổ

Nếu con rắn đang nằm ngay trên bậu, khung hoặc sát cửa sổ, đừng chạy tới đóng cửa bằng tay nếu việc đó buộc bạn phải đến gần nó. Hãy lùi lại, giữ khoảng cách an toàn và quan sát vị trí của con rắn từ xa. Đồng thời, đưa trẻ nhỏ và vật nuôi rời khỏi khu vực. Những người khác trong nhà cũng nên được thông báo để tránh vô tình đi tới cửa sổ hoặc tìm cách xem con rắn ở khoảng cách gần. Nếu cửa sổ có thể được đóng từ một vị trí an toàn mà không phải tiếp cận con vật, gia đình có thể đóng lại để tạo vật cản. Ngược lại, nếu muốn đóng cửa phải đưa tay hoặc cơ thể tới gần rắn, hãy để nguyên và ưu tiên rời khỏi khu vực.

2. Nếu rắn vẫn ở phía ngoài, đừng tìm cách chọc cho nó bỏ đi

Khi rắn chưa vào nhà, mục tiêu nên là giữ người tránh xa và không khiến con vật cảm thấy bị đe dọa. Không nên dùng chổi, gậy, cây lau nhà hay ném đồ vật vào rắn để ép nó rời khỏi cửa sổ. Việc cố xua đuổi có thể khiến rắn di chuyển theo hướng khó đoán hoặc có phản ứng tự vệ. Đặc biệt, không đưa tay qua song sắt, khe cửa hoặc thò người ra ngoài để xử lý dù con rắn trông có vẻ nằm im. Nếu có thể quan sát từ một vị trí an toàn, hãy để ý xem con rắn đã rời đi hay chưa. Trường hợp nó ở lại khu vực cửa sổ, nằm ở vị trí khó kiểm soát hoặc có nguy cơ bò vào nhà, nên liên hệ người có kinh nghiệm hoặc lực lượng xử lý động vật phù hợp tại địa phương.

3. Nếu rắn đã bò qua cửa sổ vào nhà thì sao?

Lúc này, không nên chạy theo để bắt. Nếu có thể thực hiện mà không phải đến gần con rắn, hãy đóng cửa phòng hoặc tạo một ranh giới để hạn chế nó di chuyển sang những khu vực khác. Sau đó đưa mọi người và vật nuôi ra khỏi khu vực, giữ khoảng cách và gọi người có chuyên môn hỗ trợ. Một sai lầm dễ gặp là thấy rắn bò vào gầm tủ, gầm giường hoặc phía sau đồ đạc rồi lập tức dùng gậy chọc vào để tìm. Cách này vừa khiến rắn tiếp tục di chuyển, vừa khiến người xử lý mất dấu vị trí của nó. Vì vậy, nếu rắn đã ẩn vào một nơi nào đó, không nên tự thò tay, di chuyển đồ đạc hoặc tìm cách lôi nó ra. Cũng không nên cố xác định rắn độc hay không độc bằng cách tiến lại gần để nhìn đầu, màu sắc hoặc hoa văn. Nhận dạng rắn bằng một vài đặc điểm bên ngoài không phải lúc nào cũng chính xác, trong khi việc đến gần chỉ làm tăng rủi ro.

4. Sau khi rắn rời đi, nên kiểm tra lại khu vực cửa sổ

Khi chắc chắn con rắn đã được đưa đi hoặc rời khỏi khu vực, gia đình có thể kiểm tra xem vì sao nó tiếp cận được cửa sổ. Nếu bên ngoài có cành cây hoặc dây leo áp sát cửa, có thể cắt tỉa để giảm đường tiếp cận. Lưới chắn côn trùng bị rách, khe hở quanh khung cửa hay các khoảng trống đủ lớn cũng nên được sửa và bịt kín phù hợp. Khu vực sát tường nhà nên hạn chế để cỏ mọc quá rậm hoặc chất nhiều đồ đạc, vật liệu lâu ngày, bởi những nơi kín và ít bị xáo trộn có thể tạo chỗ ẩn náu cho nhiều loài động vật. Dù vậy, các biện pháp này chỉ giúp giảm khả năng rắn tiếp cận ngôi nhà, chứ không thể bảo đảm tuyệt đối rắn sẽ không xuất hiện trở lại. Nếu chẳng may có người bị rắn cắn trong quá trình phát hiện hoặc xử lý, cần đưa nạn nhân đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt. Không rạch vết cắn, hút nọc, đắp lá hay tự áp dụng các mẹo dân gian.

Tóm lại, khi thấy rắn nằm ở cửa sổ, việc đầu tiên là giữ khoảng cách chứ không phải lao tới đóng cửa hay tìm cách đuổi rắn. Chỉ nên đóng cửa khi có thể thao tác mà không cần tiếp cận con vật. Một vài phút bình tĩnh để cách ly khu vực và tìm người có kinh nghiệm hỗ trợ sẽ an toàn hơn nhiều so với tự mình tìm cách bắt hoặc xua đuổi rắn.