Thấy mọt trong thùng gạo nên làm gì đầu tiên?

Trong quá trình bảo quản gạo, không ít gia đình từng gặp tình cảnh những con mọt nhỏ bất ngờ xuất hiện trong thùng gạo.

Đang mở thùng gạo để nấu cơm nhưng bất ngờ thấy vài con mọt nhỏ bò giữa những hạt gạo là tình huống không ít gia đình từng gặp. Hình ảnh những con côn trùng li ti xuất hiện trong thực phẩm dễ khiến nhiều người lo lắng, thậm chí lập tức đổ bỏ toàn bộ số gạo đang có. Tuy nhiên, gạo xuất hiện mọt không đồng nghĩa với việc gạo đã hỏng hoặc không thể sử dụng. Mọt gạo thường phát triển trong điều kiện bảo quản không phù hợp và có thể xuất hiện ngay cả khi gạo vẫn còn tương đối mới. Điều quan trọng là kiểm tra kỹ tình trạng của gạo và xử lý đúng cách thay vì hoảng hốt hoặc sử dụng các biện pháp diệt côn trùng không phù hợp.

Vì sao thùng gạo lại xuất hiện mọt?

Mọt gạo là loại côn trùng thường gây hại cho các loại ngũ cốc, trong đó có gạo. Chúng có thể xuất hiện từ trước khi gạo được mua về hoặc phát triển trong quá trình bảo quản. Những hạt gạo được bảo quản trong môi trường nóng, ẩm hoặc thùng chứa không kín sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho mọt sinh trưởng. Một số trường hợp, trứng hoặc ấu trùng đã tồn tại bên trong hạt gạo từ trước nhưng chỉ phát triển thành mọt khi gặp điều kiện thích hợp. Vì vậy, việc phát hiện mọt không nhất thiết có nghĩa gia đình bảo quản gạo mất vệ sinh. Tuy nhiên, đây là dấu hiệu cho thấy cần kiểm tra lại cách lưu trữ để tránh tình trạng mọt tiếp tục sinh sôi.

Có mọt, gạo còn ăn được không?

Đây là điều nhiều người quan tâm nhất khi phát hiện mọt trong thùng gạo. Nếu gạo chỉ xuất hiện một lượng nhỏ mọt, vẫn khô ráo, không có mùi bất thường, không bị mốc hay đổi màu thì không nhất thiết phải bỏ toàn bộ. Gia đình có thể loại bỏ mọt và những hạt gạo có dấu hiệu bất thường, sau đó vo sạch và nấu chín như bình thường. Tuy nhiên, không nên chỉ nhìn vào số lượng mọt để quyết định có sử dụng hay không. Nếu gạo đã bị ẩm, vón cục, có mùi chua, mùi hôi, xuất hiện nấm mốc hoặc chất lượng thay đổi rõ rệt thì tốt nhất nên bỏ. Đặc biệt, với gạo có dấu hiệu nấm mốc, việc vo hoặc nấu chín không nên được xem là cách đảm bảo gạo trở lại an toàn. Khi thực phẩm đã có dấu hiệu hư hỏng, lựa chọn an toàn nhất là không tiếp tục sử dụng.

Thấy mọt trong thùng gạo, nên làm gì?

Việc đầu tiên là không cần quá hoảng hốt và cũng không nên lập tức đổ bỏ nếu gạo vẫn còn tốt. Hãy đổ gạo ra một mặt phẳng sạch hoặc dụng cụ lớn để kiểm tra toàn bộ. Có thể dùng rây để sàng, loại bỏ mọt, xác côn trùng và những phần vụn bất thường. Những hạt gạo bị đổi màu, có dấu hiệu ẩm hoặc nghi ngờ nấm mốc cũng nên được loại bỏ. Sau đó, khi chuẩn bị nấu, cần vo gạo kỹ với nước sạch. Quá trình vo giúp loại bỏ bụi bẩn, côn trùng còn sót lại và những tạp chất trên bề mặt hạt gạo.

Một điều quan trọng khác là không nên tự ý xịt thuốc diệt côn trùng vào thùng gạo. Dù muốn tiêu diệt mọt nhanh chóng, việc để hóa chất tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm có thể gây ra nguy cơ nhiễm hóa chất và khiến số gạo đó không còn phù hợp để sử dụng.

Đừng quên vệ sinh thùng gạo

Sau khi xử lý phần gạo, gia đình cũng cần chú ý đến chính chiếc thùng đựng. Nếu chỉ loại bỏ những con mọt nhìn thấy bằng mắt thường nhưng vẫn giữ nguyên thùng chứa, trứng hoặc côn trùng còn sót lại có thể tiếp tục phát triển.

Thùng gạo nên được đổ hết, vệ sinh sạch và phơi hoặc làm khô hoàn toàn trước khi sử dụng lại. Nếu mua gạo mới, không nên đổ ngay vào phần gạo cũ còn sót lại. Tốt nhất nên sử dụng hết hoặc kiểm tra kỹ gạo cũ, đồng thời vệ sinh thùng trước khi bổ sung gạo mới. Gia đình cũng nên chọn loại hộp hoặc thùng có nắp kín để hạn chế côn trùng xâm nhập. Gạo cần được đặt ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh khu vực có độ ẩm cao hoặc gần nguồn nhiệt.

Làm gì để hạn chế mọt quay trở lại?

Thói quen mua gạo với lượng vừa phải cũng có thể giúp hạn chế tình trạng mọt phát triển. Nếu gia đình ít người hoặc không sử dụng nhiều gạo, không nhất thiết phải tích trữ một lượng quá lớn trong thời gian dài. Bên cạnh đó, nên kiểm tra gạo định kỳ, đặc biệt vào thời điểm thời tiết nóng ẩm. Nếu phát hiện dấu hiệu bất thường từ sớm, việc xử lý sẽ đơn giản hơn rất nhiều.