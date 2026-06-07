HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Thấy mẹ vợ liên tục sang nhà rồi ngập ngừng như có chuyện khó nói, tôi biếu bà 3 triệu, vài ngày sau mới biết sự thật

Thanh Uyên
|

Tôi nghĩ chuyện chỉ có vậy, không ngờ mấy ngày sau, vợ tôi về kể một chuyện khiến tôi giật mình.

Vợ chồng tôi sống riêng trên thị trấn, mẹ vợ tôi ở cách nhà tôi gần 30 km nên bình thường mỗi tháng chỉ sang chơi một hai lần hoặc có việc mới qua. Nhưng khoảng hai tuần gần đây, bà sang thường xuyên hơn hẳn.

Điều lạ là mỗi lần sang, bà chẳng nói chuyện gì cụ thể. Bà cứ ngồi chơi một lúc, hỏi han các cháu vài câu rồi đi loanh quanh trong nhà. Có hôm đứng trước tủ lạnh ngắm nghía, có hôm lại ra ban công tưới cây dù chẳng ai nhờ. Là đàn ông nhưng tôi khá để ý tâm lý người khác. Tôi cảm giác mẹ vợ có chuyện muốn nói nhưng ngại mở lời.

Một lần bà sang đúng lúc vợ tôi đưa con đi học thêm. Chỉ có hai mẹ con ngồi uống nước với nhau. Bà kể dạo này hay đau đầu gối, ngủ không ngon, rồi thở dài bảo cái tuổi già nhiều thứ phải lo. Tôi nghe xong càng tin rằng bà đang thiếu thốn khoản nào đó. Trước khi bà về, tôi kín đáo đưa bà 3 triệu đồng. Tôi nói cứ cầm lấy mà tiêu vặt, mua thuốc thang hay ăn uống gì cho khỏe. Bà ngại ngùng từ chối vài câu rồi cũng nhận.

Tôi nghĩ chuyện chỉ có vậy, không ngờ mấy ngày sau, vợ tôi về kể một chuyện khiến tôi giật mình.

Hóa ra mẹ vợ vừa mua mấy hộp bột dinh dưỡng của một người trong làng giới thiệu. Nghe quảng cáo là uống vào sẽ tăng cơ, khỏe gân cốt, người già đi lại nhanh nhẹn hơn. Giá mỗi hộp cũng không rẻ, gần bằng số tiền tôi vừa biếu.

Tôi hỏi đã kiểm tra nguồn gốc chưa. Vợ bảo không rõ, chỉ nghe người bán nói hàng tốt lắm, nhiều người uống rồi khen.

Tôi nghe mà lo. Bây giờ đủ loại sản phẩm quảng cáo trên trời dưới đất. Người trẻ còn bị lừa, huống chi người già ở quê chủ yếu nghe truyền miệng.

Tôi liền bảo vợ lựa lời khuyên bà. Tôi còn dặn rất kỹ rằng đừng cấm đoán, chỉ nói mẹ lần sau nếu định mua gì liên quan đến sức khỏe thì hỏi ý kiến các con trước. Dù sao chúng tôi cũng có học hành, tiếp cận nhiều thông tin hơn, biết cái gì nên mua, cái gì không nên.

Thấy mẹ vợ liên tục sang nhà rồi ngập ngừng như có chuyện khó nói, tôi biếu bà 3 triệu, vài ngày sau mới biết sự thật- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi thực sự nghĩ đó là lời khuyên hợp lý. Thế nhưng tối hôm đó, vợ tôi gọi điện về xong thì mặt buồn rười rượi.

Mẹ vợ nổi giận. Bà bảo các con coi thường bà già rồi. Bà sống hơn 60 năm trên đời, không đến mức ngu dốt để ai nói gì cũng tin. Bà còn trách rằng bây giờ cứ hễ người già tự quyết việc gì là các con lại cho rằng không hiểu biết.

Tôi không hề có ý đó. Tôi chỉ lo bà bị lừa tiền hoặc uống phải thứ không phù hợp với sức khỏe. Nhưng có lẽ cách diễn đạt của chúng tôi khiến bà cảm thấy mình bị đánh giá thấp.

Nghĩ kỹ lại, tôi thấy người già đôi khi cần được tôn trọng cảm giác tự chủ còn hơn cả tiền bạc. Có thể trong mắt chúng tôi đó chỉ là vài hộp bột đáng nghi, nhưng trong mắt bà, đó là quyết định của một người vẫn muốn chứng minh mình còn minh mẫn, còn tự lo được cho bản thân.

Từ hôm đó đến nay, mẹ vợ không sang nhà thường xuyên nữa. Mỗi lần gọi điện, bà vẫn nói chuyện bình thường nhưng không còn tự nhiên như trước.

Còn tôi thì cứ băn khoăn mãi. Quan tâm thì sợ bị cho là can thiệp, im lặng thì sợ người lớn tuổi gặp chuyện không hay. Trong những chuyện như thế này, rốt cuộc phải nói thế nào để người thân hiểu rằng mình lo lắng thật lòng chứ không phải đang coi thường họ?

Tags

mẹ vợ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Siêu dự án 18 tỷ USD sẽ sở hữu công trình 200 ha quy tụ 7 đại học danh tiếng thế giới, do Vingroup xây dựng

Siêu dự án 18 tỷ USD sẽ sở hữu công trình 200 ha quy tụ 7 đại học danh tiếng thế giới, do Vingroup xây dựng

01:19
Chưa từng có: Tỉnh đầu tiên của Việt Nam có tới 3 sân bay

Chưa từng có: Tỉnh đầu tiên của Việt Nam có tới 3 sân bay

01:21
Khoảnh khắc cảnh sát Campuchia đột kích biệt thự nhà tướng quân đội, bắt 27 người

Khoảnh khắc cảnh sát Campuchia đột kích biệt thự nhà tướng quân đội, bắt 27 người

00:39
Honda bán xe tay ga mới: Thuộc nhóm tiết kiệm xăng hàng đầu phân khúc, tiện ích như Vision

Honda bán xe tay ga mới: Thuộc nhóm tiết kiệm xăng hàng đầu phân khúc, tiện ích như Vision

Màn “so găng” giữa đội Đà Nẵng và Trung Quốc tại lễ hội đáng đến bậc nhất hành tinh

Màn “so găng” giữa đội Đà Nẵng và Trung Quốc tại lễ hội đáng đến bậc nhất hành tinh

"Xe ga quốc dân" giá 35 triệu đồng ra mắt: Tiết kiệm xăng, cạnh tranh Honda Vision

"Xe ga quốc dân" giá 35 triệu đồng ra mắt: Tiết kiệm xăng, cạnh tranh Honda Vision

01:06
Chưa từng có trong lịch sử: Hà Nội sẽ sở hữu 'thành phố ngầm' đầu tiên của Việt Nam?

Chưa từng có trong lịch sử: Hà Nội sẽ sở hữu 'thành phố ngầm' đầu tiên của Việt Nam?

01:31
Xe máy điện đầu tiên của Honda tại Việt Nam giảm giá 5 triệu đồng

Xe máy điện đầu tiên của Honda tại Việt Nam giảm giá 5 triệu đồng

01:17
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại