Không ít người từng gặp cảnh vừa mở hũ đựng đường ra đã tá hỏa khi thấy một vài chú kiến đang bò bên trong.

Đường là một trong những loại gia vị gần như không thể thiếu trong căn bếp của mỗi gia đình. Một hũ đường được đặt sẵn trên kệ bếp không chỉ tiện cho việc nấu nướng mà còn thường xuyên được sử dụng khi pha nước, làm bánh hay chế biến các món ăn hằng ngày. Thế nhưng cũng chính vì thường xuyên được mở ra - đóng vào, hũ đường đôi khi trở thành “điểm đến” hấp dẫn của những vị khách không mời mà đến, điển hình là kiến. Không ít người từng gặp cảnh vừa mở nắp hũ đã thấy vài chú kiến đang bò quanh mặt đường, thậm chí có trường hợp cả đàn kiến tìm đến. Lúc này, nhiều người không khỏi băn khoăn liệu đường còn sử dụng được hay nên bỏ đi toàn bộ. Thực tế, nếu chỉ có một vài con kiến xâm nhập và đường vẫn khô ráo, sạch sẽ, không có dấu hiệu bất thường thì chưa nhất thiết phải bỏ cả hũ. Quan trọng là cần kiểm tra kỹ tình trạng đường và xử lý đúng cách trước khi tiếp tục sử dụng.

Vì sao kiến thường bò vào hũ đường?

Kiến bị thu hút bởi các loại thực phẩm có vị ngọt, trong đó đường là một trong những nguồn thức ăn dễ tìm thấy nhất trong nhà. Chỉ cần một chút đường rơi vãi bên ngoài hũ, trên mặt bàn hoặc quanh khu vực đặt hũ cũng có thể trở thành “tín hiệu” để kiến tìm đến. Bên cạnh đó, nếu hũ đường không được đóng kín, nắp bị lỏng hoặc thường xuyên mở ra mà quên đậy lại, kiến có thể dễ dàng bò vào bên trong. Những hũ đặt sát tường, gần cửa sổ, gần khu vực chế biến thức ăn hoặc nằm trên đường đi của kiến cũng có nguy cơ bị “ghé thăm” nhiều hơn. Đặc biệt, khi trong bếp có thức ăn, nước ngọt hoặc các loại thực phẩm chứa đường bị đổ, rơi vãi mà không được lau sạch, kiến có thể xuất hiện với số lượng lớn rồi tiếp tục tìm đến những nguồn thức ăn khác.

Thấy kiến trong hũ đường nên làm gì đầu tiên, đường có ăn tiếp được không?

Nếu chỉ phát hiện một vài con kiến bò trong hũ, bạn không nhất thiết phải vội vàng bỏ toàn bộ số đường. Trước tiên, hãy lấy kiến ra ngoài và kiểm tra kỹ phần đường bên trong. Nếu đường vẫn khô, sạch, không có mùi lạ, không bị ẩm mốc, không xuất hiện côn trùng khác hoặc dấu hiệu hư hỏng thì có thể tiếp tục sử dụng.

Tuy nhiên, nếu kiến xuất hiện rất nhiều, có nhiều kiến chết lẫn trong đường hoặc hũ đường đã bị để mở trong thời gian dài, việc loại bỏ phần đường bị ảnh hưởng sẽ là lựa chọn thận trọng hơn. Đặc biệt, nếu đường có dấu hiệu ẩm ướt, vón cục bất thường, đổi màu, có mùi lạ hoặc xuất hiện thêm các loại côn trùng khác thì không nên tiếc mà tiếp tục sử dụng. Sau khi xử lý, bạn cũng nên vệ sinh hũ đựng đường thật sạch. Nếu cần rửa hũ, hãy đảm bảo hũ được làm khô hoàn toàn trước khi cho đường mới vào, bởi độ ẩm có thể khiến đường bị vón cục và làm giảm chất lượng trong quá trình bảo quản.

Làm gì để kiến không tiếp tục bò vào hũ đường?

Muốn hạn chế tình trạng kiến “đánh hơi” thấy hũ đường, cách hiệu quả nhất vẫn là bảo quản thực phẩm thật kín và giữ khu vực xung quanh sạch sẽ. Trước hết, nên sử dụng hũ có nắp đậy kín, phần nắp vừa khít và không để lại khe hở lớn. Sau mỗi lần lấy đường, cần đóng nắp ngay thay vì để hũ mở trên bàn bếp. Nếu hũ đã cũ, nắp không còn kín hoặc bị hỏng, nên thay sang loại có khả năng đóng kín tốt hơn.

Vị trí đặt hũ cũng khá quan trọng. Nên để đường ở nơi khô ráo, sạch sẽ, tránh đặt sát tường hoặc ngay cạnh những khu vực thường xuyên có kiến xuất hiện. Không nên đặt hũ đường cạnh những thực phẩm dễ thu hút kiến như bánh kẹo, mật ong, nước ngọt hoặc các loại đồ ăn có vị ngọt. Bên cạnh đó, hãy chú ý vệ sinh khu vực bếp thường xuyên. Nếu chẳng may làm rơi đường ra bàn, sàn hoặc kệ bếp, nên lau sạch ngay để không vô tình thu hút kiến. Các vết nước ngọt, vụn bánh hay thức ăn thừa cũng nên được dọn dẹp sớm. Nếu nhận thấy kiến thường xuyên xuất hiện quanh một khu vực nhất định, gia chủ nên tìm xem chúng đang đi vào từ đâu để xử lý nguồn gây ra tình trạng này, thay vì chỉ liên tục đuổi kiến khỏi hũ đường.

Ngoài việc tránh kiến, hũ đường cũng nên được bảo quản ở nơi khô thoáng, tránh ánh nắng trực tiếp và nguồn nhiệt cao. Không nên dùng dụng cụ còn ướt để lấy đường bởi chỉ một lượng nhỏ nước cũng có thể khiến đường bị vón cục. Tốt nhất nên sử dụng một chiếc thìa hoặc muỗng riêng, sạch và khô để lấy đường. Hạn chế dùng tay hoặc dụng cụ vừa tiếp xúc với thực phẩm khác rồi đưa trở lại hũ. Thỉnh thoảng, bạn cũng nên kiểm tra hũ đường để phát hiện sớm tình trạng ẩm, vón cục hoặc côn trùng xâm nhập.

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