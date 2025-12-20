Thấy gạo có hiện tượng này bỏ ngay lập tức, ăn vào nôn ói, nhiễm khuẩn đường ruột

Dù là gạo, cơm hay những món ăn quen thuộc trong bữa cơm gia đình, không ít người vẫn có thói quen để thức ăn qua đêm, đôi khi chỉ vì “tiếc của” hoặc nghĩ rằng một chút dư thừa không đáng ngại. Tuy nhiên, chính từ những thói quen nhỏ ấy, nhiều tình huống khiến người trong cuộc không khỏi hoang mang đã xuất hiện, điển hình là câu chuyện cơm chuyển sang màu hồng từng gây xôn xao dư luận.

Trên mạng xã hội thời gian gần đây, một bài đăng thu hút nhiều sự chú ý khi chủ nhân chia sẻ rằng sau bữa ăn tối, một vài hạt cơm còn sót lại trong bồn rửa chén, để qua đêm không hề đậy kín. Đến sáng hôm sau, người này bất ngờ phát hiện những hạt cơm ấy đã chuyển sang màu hồng nhạt. Sự thay đổi màu sắc bất thường khiến chủ bài đăng lo lắng, đặt nghi vấn về chất lượng gạo đang sử dụng hoặc nghi ngờ đây chỉ là hiện tượng bình thường.

Bài đăng của cư dân mạng gây xôn sao dạo gần đây. Ảnh: @baeboo_186

Tuy nhiên, dưới phần bình luận, nhiều ý kiến cho rằng đây là dấu hiệu bị mốc, nhiễm nấm hồng và khuyên nên bỏ toàn bộ gạo đang dùng để đảm bảo an toàn: “Này thì bạn nên nấu thêm 1 ít gạo đó rồi để ra ngoài y chang vầy xem mẻ gạo có thật sự đổi màu không. Nếu vẫn vậy thì bạn ngừng ăn lại do nhà mình trước cũng bị vậy nhưng mà là với xôi. Do có thể là tránh mốc thì người ta dùng chất bảo quản lượng cao. Năm đó tầm 2017,2018 gì đó thì hình như lượng gạo và nếp bị khó khăn nên nhà mình mua trúng loại nếp đồ xôi hấp lên cam lè”. Một số khác lại cho rằng không phải do chất lượng của gạo và chia sẻ chưa từng gặp tình trạng này bao giờ: “Không phải do gạo đâu bạn. Mình cũng vừa bị. Ăn xong không để qua đêm nữa. Ẩm mốc nó lên thế đấy”, “Mốc đỏ thì có nhưng mới 1 ngày mà nó nổi nhiều vậy sợ nấm mốc nó bay đầy trong không khí, nhà bạn bị ẩm nha”.

Thực tế, hiện tượng cơm đổi sang màu hồng không phải là câu chuyện mới. Trước đó, ở một số địa phương, người dân cũng từng phản ánh việc cơm sau khi nấu, để qua đêm thì xuất hiện màu hồng đỏ bất thường. Kết quả kiểm nghiệm của cơ quan chức năng cho thấy nguyên nhân không đến từ tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong hạt gạo như nhiều người lo ngại, mà xuất phát từ vi khuẩn Serratia marcescens.

Hiện tượng cơm chuyển màu hồng từng gây xôn xao dư luận

Đây là loại vi khuẩn có khả năng sinh ra sắc tố đỏ hồng có tên Prodigiosin, khiến thực phẩm bị đổi màu khi gặp điều kiện thuận lợi về độ ẩm và nhiệt độ. Vi khuẩn này vốn tồn tại phổ biến trong môi trường tự nhiên như đất, nước, cây cối và đặc biệt phát triển mạnh ở những khu vực ẩm ướt như nhà bếp, bồn rửa chén hay nhà vệ sinh.

Điều đó đồng nghĩa, việc cơm để qua đêm trong môi trường ẩm, không được che đậy, rất dễ tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển nhanh chóng và làm đổi màu hạt cơm. Dù Serratia marcescens không phải là tác nhân gây bệnh phổ biến, nhưng trong một số trường hợp, vi khuẩn này vẫn có thể gây viêm nhiễm ở mắt hoặc đường hô hấp.

Chính vì thế, để tránh tình trạng cơm để qua ngày bị chuyển sang màu hồng thì người mua cần phải lưu ý những điều sau:

- Không tiếp tục sử dụng phần cơm đã chuyển sang màu hồng để tránh nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

- Vệ sinh kỹ khu vực bếp, bồn rửa chén và các vật dụng có tiếp xúc với cơm.

- Ưu tiên chọn gạo có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.

- Bảo quản gạo ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ẩm.

- Nấu lượng cơm vừa đủ cho mỗi bữa, hạn chế để cơm chín ở nhiệt độ phòng quá lâu.

Theo Dân Trí, Trí Thức Trẻ