Thấy da rắn lột trong nhà nên làm gì đầu tiên?

Thấy da rắn lột trong nhà nhưng không thấy con rắn ở đâu có thể khiến nhiều người hoảng sợ.

Việc bất ngờ nhìn thấy một đoạn da rắn trong góc nhà, dưới gầm tủ hay khu vực ít sử dụng có thể khiến nhiều người lập tức lo lắng: Con rắn còn ở trong nhà hay đã bò đi? Trong tình huống này, điều quan trọng không phải là vội vàng lục tung mọi ngóc ngách để tìm rắn mà là xử lý khu vực một cách thận trọng, bởi chỉ từ lớp da lột, rất khó xác định con vật hiện đang ở đâu.

Việc đầu tiên: Đừng vội thò tay vào các góc khuất để tìm rắn

Rắn lột da định kỳ trong quá trình phát triển. Vì vậy, một lớp da rắn được tìm thấy trong nhà cho thấy ít nhất đã có rắn xuất hiện tại khu vực đó vào một thời điểm nào đó. Tuy nhiên, không thể chỉ nhìn lớp da để kết luận con rắn vẫn còn trong nhà. Đây cũng là lý do việc đầu tiên nên làm là giữ bình tĩnh và tránh tự mình dùng tay kiểm tra ngay những vị trí khuất như gầm giường, gầm tủ, phía sau đồ đạc, kho chứa đồ hoặc các khe hẹp gần nơi phát hiện da rắn.

Nếu rắn vẫn còn ở gần đó, việc dịch chuyển đồ đạc hoặc đưa tay vào nơi không quan sát được có thể vô tình khiến con vật bị kích động. Đặc biệt, khi chưa nhìn thấy rắn, gia đình cũng không nên phỏng đoán đó là loài có độc hay không dựa vào kích thước hoặc lớp da vừa tìm thấy. Nếu trong nhà có trẻ nhỏ hoặc vật nuôi, nên tạm thời đưa chúng ra khỏi khu vực và hạn chế người qua lại. Nếu lớp da được phát hiện trong một căn phòng riêng, có thể đóng cửa phòng nếu việc này thực hiện được mà không phải tiến gần vào vị trí nghi có rắn.

Sau đó, quan sát khu vực từ khoảng cách an toàn

Thay vì lập tức xê dịch tủ, giường hay các thùng đồ, hãy quan sát không gian xung quanh từ vị trí an toàn. Rắn thường tìm đến những nơi kín, ít bị xáo trộn và có thể có nguồn thức ăn như chuột. Một số khu vực đáng chú ý gồm phía sau hoặc dưới đồ nội thất, kho chứa đồ, khu vực có nhiều thùng carton, khoảng trống sát tường, cửa ra vào, đường ống và những vị trí thông với bên ngoài.

Nếu nhìn thấy rắn, không nên cố bắt, chạm vào hoặc dùng gậy, chổi để tấn công. Hãy giữ khoảng cách, tránh chặn đường khiến con vật cảm thấy bị dồn vào góc. Trong trường hợp không thể để rắn tự rời đi một cách an toàn hoặc không xác định được loài rắn, nên liên hệ người có chuyên môn hoặc lực lượng cứu hộ phù hợp tại địa phương để được hỗ trợ. Một lưu ý khác là không nên chủ quan ngay cả khi con rắn nằm im. Rắn có thể phản ứng khi cảm thấy bị đe dọa, vì vậy khoảng cách vẫn là yếu tố quan trọng nhất.

Không thấy rắn thì có thể yên tâm chưa?

Chưa hẳn.

Lớp da rắn không cho biết chính xác rắn lột da khi nào và cũng không chứng minh nó đang ở trong nhà. Con vật có thể đã rời đi từ trước. Ngược lại, cũng không thể loại trừ khả năng nó vẫn đang trú ở một vị trí khác. Do đó, sau khi chắc chắn khu vực có thể tiếp cận an toàn, gia đình nên kiểm tra những đường mà rắn có khả năng đi vào nhà thay vì chỉ tập trung tìm con vật.

Gia đình hãy chú ý các khe hở dưới cửa, lỗ quanh đường ống, khe tường, cửa thông gió không được che chắn hoặc những khoảng hở kết nối trực tiếp với sân vườn. Các bụi cây rậm, đống gỗ, vật liệu xây dựng hay đồ đạc chất lâu ngày sát nhà cũng có thể tạo nơi trú ẩn cho rắn và các loài động vật nhỏ. Đặc biệt, chuột là nguồn thức ăn của nhiều loài rắn. Nếu nhà thường xuyên xuất hiện chuột, phân chuột hoặc dấu hiệu chúng làm tổ, việc kiểm soát chuột cũng là một phần quan trọng để giảm khả năng rắn tìm đến.

Có nên tự nhặt và vứt da rắn?

Khi đã kiểm tra và xác định khu vực an toàn, lớp da có thể được thu gom và bỏ đi. Tuy nhiên, không cần thiết phải cầm trực tiếp bằng tay không. Có thể sử dụng găng tay hoặc dụng cụ để nhặt, sau đó vệ sinh khu vực và rửa tay. Nếu chưa chắc chắn rắn đã rời khỏi nhà, đừng vì muốn lấy lớp da mà đưa tay sâu vào khe, gầm tủ hoặc nơi bị che khuất. Quan trọng hơn, lớp da rắn nên được xem như một dấu hiệu để kiểm tra lại không gian sống, chứ không phải bằng chứng chắc chắn rằng trong nhà đang có một con rắn ẩn nấp. Sau khi xử lý, gia đình nên bịt các khe hở có thể tiếp cận từ bên ngoài, giữ sân vườn gọn gàng, hạn chế chất đống vật liệu sát nhà và kiểm soát chuột. Đây mới là những biện pháp có ý nghĩa lâu dài nếu muốn giảm khả năng tình huống tương tự tái diễn.

Tóm lại, nếu bất ngờ thấy da rắn lột trong nhà, việc đầu tiên không phải là lục tìm con rắn. Hãy tránh đưa tay vào các góc khuất, đưa trẻ nhỏ và vật nuôi ra xa, quan sát khu vực một cách thận trọng. Chỉ một chút nóng vội khi chưa biết con rắn đang ở đâu có thể biến một dấu hiệu tưởng như vô hại thành tình huống nguy hiểm.