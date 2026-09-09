Thắp hương là thói quen quen thuộc trong nhiều gia đình Việt, nhưng chuyện đóng hay mở cửa trong lúc hương cháy lại ít khi được để ý.

Trong lúc thắp hương, nhiều gia đình thường khép cửa phòng thờ hoặc hạn chế mở cửa sổ vì muốn giữ không gian yên tĩnh, tránh gió làm hương cháy quá nhanh hay tàn hương bay ra ngoài. Ngược lại, cũng có nhà vẫn mở cửa như bình thường ngay từ đầu, nhất là khi bàn thờ nằm trong phòng khách hoặc một không gian sinh hoạt chung. Thực tế, xét về sự thông thoáng và chất lượng không khí trong nhà, không có lý do phải đợi hương cháy hết mới được mở cửa.

Có thể mở cửa ngay từ khi đang thắp hương

Hương khi cháy tạo ra khói và các hạt từ quá trình đốt. Trong một căn phòng kín, lượng khói này khó thoát ra ngoài nên mùi hương dễ trở nên nồng hơn, đặc biệt nếu gia đình thắp nhiều nén cùng lúc. Vì vậy, nếu điều kiện cho phép, gia đình có thể hé cửa sổ hoặc mở cửa phòng ngay từ khi thắp hương để không khí lưu thông nhẹ nhàng. Điều cần tránh lại là gió mạnh thổi trực tiếp vào bàn thờ. Chẳng hạn, không nên đặt quạt hướng thẳng vào bát hương hay mở cửa sổ sát bàn thờ khi bên ngoài đang có gió lớn. Tàn hương đang đỏ có thể bị thổi rơi xuống mặt bàn, khăn trải hoặc những vật dễ bắt lửa xung quanh. Do đó, mở cửa để thoáng và để gió lùa thẳng vào bàn thờ là hai chuyện khác nhau.

Nếu lúc thắp hương đóng cửa thì bao lâu mới nên mở?

Gia đình cũng không cần canh một mốc cố định như 15 hay 30 phút. Sau khi hoàn tất việc thắp hương, nếu thấy căn phòng bắt đầu nồng mùi hoặc có nhiều khói, có thể mở cửa cho thoáng ngay, không nhất thiết phải ngồi chờ đến khi hương cháy hết. Sau khi hương tàn, vẫn có thể tiếp tục mở cửa để lượng khói và mùi còn lại thoát bớt ra ngoài. Thời gian bao lâu phụ thuộc vào từng căn nhà: một phòng thờ nhỏ, kín đương nhiên sẽ cần thông gió khác với bàn thờ đặt trong phòng khách rộng và có nhiều cửa. Riêng những ngày bên ngoài có nhiều bụi, khói hoặc chất lượng không khí không tốt, gia đình cũng không nên máy móc mở toang cửa chỉ để nhanh hết mùi hương. Khi đó, điều thiết thực hơn là hạn chế thắp quá nhiều hương cùng lúc và lựa chọn cách thông thoáng phù hợp với điều kiện thực tế.

Không cần đợi hương tàn mới mở cửa

Như vậy, câu hỏi “thắp hương xong bao lâu mới nên mở cửa?” thực chất không có một con số áp dụng cho mọi gia đình. Nếu không gian phù hợp, cửa có thể được hé ngay từ lúc thắp hương; còn nếu ban đầu đóng cửa, gia đình có thể thông thoáng phòng sau khi hoàn tất việc thắp mà không cần chờ hương cháy hết. Quan trọng hơn chuyện canh đúng bao nhiêu phút là giữ lượng hương vừa phải, tránh để khói tích tụ trong phòng và không tạo luồng gió mạnh quanh bàn thờ. Vừa giữ được sự trang nghiêm khi thắp hương, vừa đảm bảo không gian sinh hoạt dễ chịu - như vậy là hợp lý hơn cả.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm