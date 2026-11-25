Những thói quen tưởng chừng vô hại khi thắp hương có thể ảnh hưởng đến sức khỏe.

Với nhiều gia đình Việt, thắp hương không chỉ là việc làm trong những ngày lễ Tết, giỗ chạp mà còn là một phần trong nếp sinh hoạt hàng ngày. Có người thắp hương vào mỗi buổi sáng trước khi đi làm, có người duy trì thói quen này vào buổi tối, khi cả gia đình đã quây quần đông đủ. Tuy nhiên, trong khi mọi người thường dành nhiều sự quan tâm cho việc chuẩn bị đồ lễ, lựa chọn hương thơm hay chăm chút bàn thờ thì vấn đề chất lượng không khí trong nhà lại dễ bị bỏ qua.

Quá trình đốt hương tạo ra bụi mịn và nhiều chất ô nhiễm trong không khí. Trẻ em có hệ hô hấp đang phát triển, người cao tuổi, nhất là những người mắc bệnh tim mạch hoặc hô hấp, là những đối tượng dễ bị ảnh hưởng khi tiếp xúc với khói hương. Bởi vậy, các gia đình nên xem lại 3 thói quen dưới đây.

1. Đóng kín cửa khi thắp hương

Vào mùa đông, nhiều gia đình có thói quen đóng kín cửa để tránh gió lùa, giữ ấm cho ngôi nhà. Một số người còn chủ động đóng cửa phòng thờ khi thắp hương vì sợ gió làm tắt hương hoặc khiến tàn hương rơi xuống mặt bàn thờ. Tuy nhiên, việc này lại khiến khói khó thoát ra ngoài.

Một nghiên cứu công bố năm 2021 trên tạp chí Building and Environment, thực hiện tại 32 ngôi nhà ở Hà Nội, cho thấy việc đốt hương có thể làm nồng độ bụi mịn PM2.5 trong nhà tăng tới 120% sau khi đã tính đến các yếu tố ảnh hưởng khác.

Để hạn chế tình trạng này, gia đình nên tạo sự thông thoáng trước, trong và sau khi thắp hương nếu chất lượng không khí ngoài trời cho phép. Không nhất thiết phải mở hết các cửa trong nhà mà có thể tận dụng cửa sổ, ô thông gió để khói thoát ra ngoài, tránh tạo luồng gió mạnh thổi trực tiếp vào bát hương.

2. Thắp quá nhiều hương cùng lúc

Những gia đình có nhiều bát hương hoặc nhiều bàn thờ thường phải đốt một lượng hương tương đối lớn trong mỗi lần cúng lễ. Chưa kể vào những dịp giỗ chạp, khi con cháu lần lượt thắp hương, tổng số nén hương được đốt trong một khoảng thời gian ngắn có thể lên đến hàng chục nén. Lượng hương được đốt nhiều đồng nghĩa với việc có thêm nguồn phát sinh khói và bụi mịn. Người tiếp xúc với khói có thể gặp tình trạng cay mắt, kích ứng mũi họng, ho hoặc khó chịu đường hô hấp. Với người mắc hen suyễn hay bệnh phổi mạn tính, khói hương còn có thể làm triệu chứng bệnh trầm trọng hơn. Các gia đình có thể cân nhắc giảm số lượng nén hương trong mỗi lần thắp, hạn chế đốt thêm hương khi những nén trước vẫn đang cháy. Khi mua hương, cũng không nên mặc định rằng hương có nguồn gốc thảo mộc hay hương ít khói sẽ hoàn toàn vô hại với sức khỏe.

3. Để trẻ em, người già sinh hoạt gần khu vực đang thắp hương

Không phải ngôi nhà nào cũng có phòng thờ riêng biệt. Nhiều gia đình đặt bàn thờ ngay tại phòng khách, nơi trẻ nhỏ thường xuyên vui chơi, ông bà ngồi xem tivi, uống trà hoặc nghỉ ngơi trong ngày. Trong trường hợp này, dù không trực tiếp tham gia thắp hương, các thành viên trong gia đình vẫn có thể tiếp xúc với khói. Bụi phát sinh từ quá trình đốt hương cũng có thể lắng đọng trên rèm cửa, bàn ghế và những vật dụng xung quanh. Nếu nhà có cách bố trí như trên, gia đình nên lựa chọn thời điểm thắp hương khi khu vực phòng khách ít người qua lại. Tránh để trẻ nhỏ chơi ngay dưới bàn thờ hoặc để người cao tuổi ngồi lâu gần nơi hương đang cháy. Đồng thời, nên thường xuyên lau dọn các bề mặt bằng khăn ẩm để hạn chế bụi tích tụ.

Duy trì nếp thờ cúng và bảo vệ sức khỏe gia đình là hai việc hoàn toàn có thể thực hiện song song. Chỉ cần điều chỉnh một vài thói quen, từ số lượng hương sử dụng, thời điểm thắp đến cách thông gió trong nhà, mọi người đã có thể giảm bớt mức độ tiếp xúc với khói hương mà không làm xáo trộn nếp sinh hoạt vốn có.