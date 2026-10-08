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Thảo Rằn Ri bị khởi tố, cho vay với lãi suất 182,5%/năm

Viết Hà
|

Nguyễn Thị Thảo (Thảo Rằn Ri) bị khởi tố, tạm giam để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, với mức lãi suất được xác định lên tới 182,5%/năm.

Ngày 7/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Nguyễn Thị Thảo (SN 1978, còn gọi là Thảo Rằn Ri, trú tại phường Thảo Nguyên, tỉnh Sơn La) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

- Ảnh 1.

Cơ quan Công an thi hành quyết định khởi tố Thảo Rằn Ri.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2023 đến nay, Nguyễn Thị Thảo nhiều lần cho N.T.D. (trú tại phường Thảo Nguyên, tỉnh Sơn La) vay tiền, với tổng số tiền gốc 180 triệu đồng.

Thảo tính lãi suất 5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày, tương đương 182,5%/năm. Qua hoạt động cho vay này, Thảo đã thu lời gần nửa tỷ đồng.

Khi đến thời hạn trả lãi nhưng N.T.D. không thanh toán đúng hạn, Thảo liên tục gọi điện thúc ép, yêu cầu và gây áp lực để người vay trả tiền.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vụ án theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Sơn La đề nghị những ai là bị hại của Nguyễn Thị Thảo nhanh chóng đến Phòng Cảnh sát hình sự trình báo để được tiếp nhận, giải quyết theo quy định.

Tags

rằn ri

Nguyễn Thị Thảo

cho vay lãi nặng

Sơn La

công an tỉnh Sơn La

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