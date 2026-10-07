HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bắt, khám xét nhà TikToker Thảo Ràn Ri

Trang Anh
|

Công an đề nghị ai là bị hại của vụ án thì nhanh chóng đến trình báo để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Ngày 7/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát Hình sự) Công an tỉnh Sơn La cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Nguyễn Thị Thảo (tên thường gọi Thảo Ràn Ri) (SN1978, trú tại phường Thảo Nguyên, tỉnh Sơn La) về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La tiến hành thi hành lệnh khám xét tại nhà đối tượng Nguyễn Thị Thảo.

Kết quả điều tra xác định: Từ năm 2023 đến nay, Nguyễn Thị Thảo cho N.T.D (trú tại phường Thảo Nguyên, tỉnh Sơn La) nhiều lần vay với tổng số tiền gốc là 180 triệu đồng, tính lãi suất 5.000 đồng/01 triệu đồng/ngày – tương đương 182,5%/năm; qua đó thu lời gần nửa tỷ đồng. Đến thời hạn phải trả lãi, nếu N.T.D không trả tiền lãi đúng hạn thì Thảo liên tục gọi điện, thúc ép, yêu cầu, gây áp lực yêu cầu phải trả tiền.

- Ảnh 1.

Điều tra viên và Kiểm sát viên tỉnh Sơn La tiến hành làm việc với đối tượng - Ảnh: Công an Sơn La

Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật; Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát Hình sự) Công an tỉnh Sơn La thông báo phương thức, thủ đoạn phạm tội của đối tượng; đề nghị ai là bị hại của vụ án thì nhanh chóng đến Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát Hình sự) Công an tỉnh Sơn La trình báo để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Bắt 2 chủ quán karaoke Hoàng Ngọc Cường và Lê Đỗ Hiếu SN 1998
Bắt, khám xét nhà TikToker Thảo Ràn Ri - Ảnh 2.Kiểm tra phòng trọ, công an bắt Nguyễn Thị Thuý Loan SN 1986

Qua công tác quản lý địa bàn, Công an xã Bình Minh kiểm tra hành chính phòng trọ do Nguyễn Minh Tú thuê tại thuộc ấp Sông Mây.

Tags

cho vay lãi nặng

công an sơn La

khám xét

tin hình sự

báo công an

báo mới

Tin ngắn

Tin nóng trong ngày

Phụ nữ

công an tỉnh Sơn La

Nguyễn Thị Thảo

tội phạm

TikToker Thảo Ràn ri

khám xét nhà

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Cận cảnh quá trình bắt giữ Nguyễn Văn Thành Công 30 tuổi, kẻ trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng

Cận cảnh quá trình bắt giữ Nguyễn Văn Thành Công 30 tuổi, kẻ trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng

01:09
Giây phút bắt tạm giam đồng thời Hoàng Đức Hà SN 1993 và Lý Thị Thu Vân SN 1988

Giây phút bắt tạm giam đồng thời Hoàng Đức Hà SN 1993 và Lý Thị Thu Vân SN 1988

01:14
Hành trình công an tóm gọn băng trộm 12 người liên quan tới 2.700 con mèo ở TPHCM

Hành trình công an tóm gọn băng trộm 12 người liên quan tới 2.700 con mèo ở TPHCM

02:06
“Dị nhân” Việt đi 195 nước, đạt kỷ lục phi thường trong hơn 8 tỷ người

“Dị nhân” Việt đi 195 nước, đạt kỷ lục phi thường trong hơn 8 tỷ người

03:31
Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

02:24
Mưa lớn bất thường, nước tràn vào nhà dân, giao thông tê liệt

Mưa lớn bất thường, nước tràn vào nhà dân, giao thông tê liệt

01:04
Nghẹt thở giây phút nữ du khách bị cướp giữa ban ngày, CA tóm gọn kẻ thủ ác sau 10 giờ

Nghẹt thở giây phút nữ du khách bị cướp giữa ban ngày, CA tóm gọn kẻ thủ ác sau 10 giờ

00:49
Mazda sẽ tiếp tục làm xe điện dùng nền tảng Trung Quốc

Mazda sẽ tiếp tục làm xe điện dùng nền tảng Trung Quốc

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại