HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Thanh Tuyền về Việt Nam hát phòng trà: "Khán giả lặng đi, không ai nói 1 câu"

Tùng Ninh |

"Mọi người im lặng tới mức con ruồi bay qua tôi còn nghe thấy" – Thanh Tuyền nói.

Mới đây, tại một livestream trước thềm liveshow với ca sĩ Quang Lê, danh ca Thanh Tuyền đã chia sẻ cảm xúc của bà khi đứng hát trước khán giả.

Bà nói: "Trước giờ tôi hát nhiều, hát từ chương trình lớn đến show nhỏ cũng đều chưa thỏa được tâm tình của tôi.

Thanh Tuyền về Việt Nam hát phòng trà: "Khán giả lặng đi, không ai nói 1 câu"- Ảnh 1.

Thanh Tuyền

Trong hai tiếng đồng hồ, tôi được gặp khán giả thương mình, được chia sẻ quãng đời của mình, truyền tải những bài hát bằng cả trái tim, trao hết tất cả những gì tôi có tới khán giả.

Có lần tôi về Việt Nam hát ở phòng trà, chỉ có 200 khán giả thôi nhưng một tháng sau trong đầu tôi vẫn còn nhớ mãi.

Khán giả thương tôi nhiều tới mức không muốn đứng khỏi ghế, cứ ngồi mãi. Tôi được hát ở trong một không gian nhỏ với không khí vô cùng ấm cúng, từ tiếng nói tới hơi thở.

Khi tôi hát, khán giả lặng đi, không ai nói một câu nào. Mọi người im lặng tới mức con ruồi bay qua tôi còn nghe thấy.

Điều đó khiến tôi vô cùng cảm xúc, xúc động. Tôi thấy mình hạnh phúc vì được hưởng tình thương của khán giả, xứng đáng vô cùng.

Bây giờ ngồi nhớ lại những giây phút tôi về Việt Nam hát phòng trà cho khán giả nghe, tôi phải cảm ơn khán giả rất nhiều vì đã ngồi nghe tôi hát. Nói thật, tôi hát xong về không cần ăn vẫn khỏe, cảm giác sướng lắm.

Thanh Tuyền về Việt Nam hát phòng trà: "Khán giả lặng đi, không ai nói 1 câu"- Ảnh 2.

Thanh Tuyền biểu diễn phòng trà

Tôi đứng rất gần khán giả, cảm nhận được họ ngồi đó, nhìn từng ánh mắt của họ, đọc được tâm tư của họ qua ánh mắt khiến tôi cảm xúc. Tôi tự thấy như thế là đủ rồi, cuộc đời này chỉ cần đến như thế thôi, không mong gì hơn".

Thanh Tuyền là một trong những giọng ca trụ cột của dòng nhạc bolero, nổi danh từ thập niên 1960. Bà sở hữu chất giọng nữ cao đặc trưng, âm sắc sắc sảo và lối luyến láy tự nhiên, giàu cảm xúc.

Tên tuổi của bà gắn liền với những bản bolero kinh điển và sự kết hợp ăn ý cùng danh ca Chế Linh. Suốt hơn nửa thế kỷ ca hát, Thanh Tuyền vẫn duy trì được kỹ thuật ổn định và tầm ảnh hưởng lớn trong cộng đồng người nghe nhạc trữ tình. Hiện tại, bà vẫn tham gia biểu diễn tại hải ngoại và thi thoảng góp mặt trong các chương trình âm nhạc trong nước.

Nữ ca sĩ lấy chồng đại gia Việt kiều bị dụ dỗ sốc nặng
Tags

nhạc vàng

Bolero

Thanh Tuyền

nhạc hải ngoại

Nhạc xưa

phòng trà

Đời sống nghệ sĩ hải ngoại

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Dự án 920 tỷ đồng của Hà Nội đang tăng tốc về đích trước thời điểm đặc biệt năm nay

Dự án 920 tỷ đồng của Hà Nội đang tăng tốc về đích trước thời điểm đặc biệt năm nay

01:12
"Siêu cầu vượt" gần 20.000 tỷ đồng ở Hà Nội sẽ hoàn thành ngay đầu năm sau

"Siêu cầu vượt" gần 20.000 tỷ đồng ở Hà Nội sẽ hoàn thành ngay đầu năm sau

00:58
Cướp ngân hàng như phim: Đeo mặt nạ người nổi tiếng, bắt 25 con tin, tẩu thoát qua cống

Cướp ngân hàng như phim: Đeo mặt nạ người nổi tiếng, bắt 25 con tin, tẩu thoát qua cống

01:05
Toyota Yaris Cross 2026 ra mắt: Mặt tiền như Corolla Cross và động cơ hybrid mạnh mẽ

Toyota Yaris Cross 2026 ra mắt: Mặt tiền như Corolla Cross và động cơ hybrid mạnh mẽ

Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

01:15
Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

01:03
Kia Seltos thế hệ mới ra mắt: Nâng cấp hybrid, dẫn động 4 bánh, cấp điện được cho đồ gia dụng

Kia Seltos thế hệ mới ra mắt: Nâng cấp hybrid, dẫn động 4 bánh, cấp điện được cho đồ gia dụng

01:20
Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

00:58
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại