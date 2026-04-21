Thanh Tuyền về Việt Nam hát phòng trà: "Khán giả lặng đi, không ai nói 1 câu"

Mới đây, tại một livestream trước thềm liveshow với ca sĩ Quang Lê, danh ca Thanh Tuyền đã chia sẻ cảm xúc của bà khi đứng hát trước khán giả.



Bà nói: "Trước giờ tôi hát nhiều, hát từ chương trình lớn đến show nhỏ cũng đều chưa thỏa được tâm tình của tôi.

Thanh Tuyền

Trong hai tiếng đồng hồ, tôi được gặp khán giả thương mình, được chia sẻ quãng đời của mình, truyền tải những bài hát bằng cả trái tim, trao hết tất cả những gì tôi có tới khán giả.

Có lần tôi về Việt Nam hát ở phòng trà, chỉ có 200 khán giả thôi nhưng một tháng sau trong đầu tôi vẫn còn nhớ mãi.

Khán giả thương tôi nhiều tới mức không muốn đứng khỏi ghế, cứ ngồi mãi. Tôi được hát ở trong một không gian nhỏ với không khí vô cùng ấm cúng, từ tiếng nói tới hơi thở.

Khi tôi hát, khán giả lặng đi, không ai nói một câu nào. Mọi người im lặng tới mức con ruồi bay qua tôi còn nghe thấy.

Điều đó khiến tôi vô cùng cảm xúc, xúc động. Tôi thấy mình hạnh phúc vì được hưởng tình thương của khán giả, xứng đáng vô cùng.

Bây giờ ngồi nhớ lại những giây phút tôi về Việt Nam hát phòng trà cho khán giả nghe, tôi phải cảm ơn khán giả rất nhiều vì đã ngồi nghe tôi hát. Nói thật, tôi hát xong về không cần ăn vẫn khỏe, cảm giác sướng lắm.

Thanh Tuyền biểu diễn phòng trà

Tôi đứng rất gần khán giả, cảm nhận được họ ngồi đó, nhìn từng ánh mắt của họ, đọc được tâm tư của họ qua ánh mắt khiến tôi cảm xúc. Tôi tự thấy như thế là đủ rồi, cuộc đời này chỉ cần đến như thế thôi, không mong gì hơn".

Thanh Tuyền là một trong những giọng ca trụ cột của dòng nhạc bolero, nổi danh từ thập niên 1960. Bà sở hữu chất giọng nữ cao đặc trưng, âm sắc sắc sảo và lối luyến láy tự nhiên, giàu cảm xúc.

Tên tuổi của bà gắn liền với những bản bolero kinh điển và sự kết hợp ăn ý cùng danh ca Chế Linh. Suốt hơn nửa thế kỷ ca hát, Thanh Tuyền vẫn duy trì được kỹ thuật ổn định và tầm ảnh hưởng lớn trong cộng đồng người nghe nhạc trữ tình. Hiện tại, bà vẫn tham gia biểu diễn tại hải ngoại và thi thoảng góp mặt trong các chương trình âm nhạc trong nước.