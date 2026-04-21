Nữ NSƯT trách đàn anh xong phải vội xin lỗi: "Trời ơi, anh ơi!"

Tùng Ninh |

"Trời ơi anh ơi, em không biết" – Ngọc Huyền nói.

Mới đây, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền đã gọi điện cho danh ca Châu Thanh để trách đàn anh:

- Ảnh 1.

Ngọc Huyền

"Em giận anh rồi! Anh nghĩ sao không giận được. Hôm nay anh hẹn 3 đứa gồm có em, anh Minh Nhí và Khương Dừa đi giao lưu nguyên một ngày, làm em hí hửng tới quán hủ tiếu đó, tưởng gặp anh. Ai ngờ đâu anh không thèm đến, em giận anh rồi!".

Danh ca Châu Thanh vội thanh minh: "Anh có một chuyện quan trọng lắm, mong em bỏ qua cho anh. Mẹ anh bị ốm, bệnh mấy bữa nay rồi. Anh phải về Tây Ninh để lo cho bà.

Mẹ anh giờ cũng đỡ rồi, đã được cho về nhà chứ không nằm viện nữa. Anh phải về quê lo cho mẹ. Giờ bác sĩ bảo cho mẹ về nhà, chăm ngày nào hay ngày đó. Mẹ anh năm nay cũng 92 tuổi rồi".

Ngọc Huyền nghe vậy liền thốt lên: "Trời ơi anh ơi, em không biết. Em xin lỗi anh. Hồi nãy em trách lầm anh. Em nói giận là giỡn thôi không phải thật nhưng đúng là em không biết có chuyện quan trọng như thế nên mới nói vậy. Trời ơi!

- Ảnh 2.

Châu Thanh và mẹ

Em biết mà, ba mẹ mình lớn tuổi rồi như chiếc đèn dầu đã cạn. Mình chỉ biết cầu nguyện để có thêm phước, cho ba mẹ mình sống với mình thêm ngày nào hay ngày đó.

Em nói lúc nãy là giỡn thôi chứ em nào dám thế. Em tưởng anh không đến vì bận show nên giỡn vậy, em không biết mẹ đang bị bệnh vậy. Anh cố gắng giữ gìn sức khỏe. Thương anh quá! Vậy mà hôm qua anh còn may đồ đi diễn với em nữa.

Anh Minh Nhí cũng không biết chứ không đã nói với em rồi. Anh giấu hết mọi người, không muốn nói với ai, thương quá. Anh cố gắng cầu nguyện, ghé chùa làm phước, dâng đèn, thả cá phóng sinh cho mẹ tăng tuổi thọ.

Lát em và anh Minh Nhí cũng sẽ ngồi cầu nguyện, niệm Phật để chia phước, cầu cho mẹ anh Châu Thanh sống đến 100 tuổi. Anh là người con có hiếu, chắc chắn trời Phật sẽ thấy được".

Châu Thanh cũng nói: "Anh cũng mới ra chùa thả cá xong, giờ chỉ biết phóng sinh, làm phước và cầu nguyện cho mẹ thôi, để mẹ sống thêm ngày nào với mình hay ngày đó. Ở tuổi này khó nói lắm nhưng mẹ còn sống ngày nào mừng ngày đó".

Nữ ca sĩ lấy chồng đại gia Việt kiều nói thẳng chuyện sốc nặng
Dự án 920 tỷ đồng của Hà Nội đang tăng tốc về đích trước thời điểm đặc biệt năm nay

Dự án 920 tỷ đồng của Hà Nội đang tăng tốc về đích trước thời điểm đặc biệt năm nay

"Siêu cầu vượt" gần 20.000 tỷ đồng ở Hà Nội sẽ hoàn thành ngay đầu năm sau

Cướp ngân hàng như phim: Đeo mặt nạ người nổi tiếng, bắt 25 con tin, tẩu thoát qua cống

Cướp ngân hàng như phim: Đeo mặt nạ người nổi tiếng, bắt 25 con tin, tẩu thoát qua cống

Toyota Yaris Cross 2026 ra mắt: Mặt tiền như Corolla Cross và động cơ hybrid mạnh mẽ

Toyota Yaris Cross 2026 ra mắt: Mặt tiền như Corolla Cross và động cơ hybrid mạnh mẽ

Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

Kia Seltos thế hệ mới ra mắt: Nâng cấp hybrid, dẫn động 4 bánh, cấp điện được cho đồ gia dụng

Kia Seltos thế hệ mới ra mắt: Nâng cấp hybrid, dẫn động 4 bánh, cấp điện được cho đồ gia dụng

Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

