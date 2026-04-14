Thanh Tuyền: "Nhiều người nói tôi hét chứ không phải hát"

Vừa qua, tại chương trình Vân Sơn cùng người nổi tiếng, danh ca Thanh Tuyền đã chia sẻ về sự thay đổi trong cách hát của bà.



Thanh Tuyền ngày trẻ

Bà nói: "Cuộc đời tôi gắn liền với giọng hát của tôi. Tôi nếm đủ mùi nên thay đổi giọng hát. Chính tôi nghe lại tôi hát ngày xưa còn ớn quá, non nớt còn trẻ nên giọng mạnh quá. Cuộc đời tôi lúc đó đang nở hoa nên hát mạnh quá.

Sau này, cuộc đời dạy tôi, cho tôi nếm trải đủ mùi vị cay đắng nên ảnh hưởng tới giọng hát chính mình.

Bây giờ. tôi lột tả hết một bài hát được còn hồi xưa tôi hát chỉ để phô trương cái giọng là chính vì lúc đó tôi đã bị gì đâu, đã trải qua đau khổ, thăng trầm gì đâu.

Nhiều người còn nói nghe tôi hét chứ không phải hát. Nhưng tôi phải tự nhìn lại mình và thấy rằng họ nói đúng. Tôi phải cảm ơn người ta vì đã nhận xét như vậy. Họ nói tôi hát chói chỗ nào, tôi phải ngồi nghiên cứu lại.

Vân Sơn diễn hài cũng vậy, người ta nói chỗ này chỗ kia diễn lố quá thì cũng phải ngồi xem lại. Nghệ sĩ cũng cần phải học mỗi ngày, xem người ta nói gì mình để sửa đổi. Khán giả chính là thầy của mình.

Hồi xưa không ai nói "giọng sến", "nhạc sến" không phân biệt nhạc sến hay nhạc sang. Sau này mới có từ "sến" dày đặc, phân biệt sến và sang. Nhưng họ nói đúng, tôi hát mà cứ cậy trời cho giọng khỏe, nội lực nên hát cao lên.

Tới sau này tôi ngồi nghe lại bản thu hồi xưa mới tự hỏi, sao hồi đó tôi có thể nổi tiếng được. Tôi chỉ được cái giọng trong trẻo, khỏe chứ chưa có hồn.

Tôi bắt đầu thấy mình hát có hồn từ năm 20 tuổi, còn trước đó thì không thấy gì. Tôi thấy đầu óc mình lớn dần, thấy cuộc đời có nhiều biến chuyển, trái tim nhiều rung động nên hát có hồn hơn.

Sau mấy chục năm trôi qua, tôi thấy thích giọng hát của mình bây giờ hơn. Cái này là tôi nói thật. Tôi bây giờ hát với nhiều trải nghiệm, xúc cảm, từng trải".