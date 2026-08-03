Thanh tra chỉ ra nhiều sai phạm tại THPT Lê Trực, nơi xảy ra tiêu cực thi cử ở Quảng Trị

Theo kết luận của cơ quan thanh tra, trường THPT Lê Trực (Quảng Trị) có nhiều tồn tại trong quản lý tài chính, đầu tư xây dựng.

Thanh tra tỉnh Quảng Trị ban hành kết luận số 1745/KL-TTr về việc chấp hành pháp luật về quản lý dạy và học; quản lý tài chính, các chương trình, dự án mua sắm và đầu tư xây dựng đối với 6 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở GD&ĐT Quảng Trị. Trong đó, có trường THPT Lê Trực - ngôi trường vừa xảy ra tiêu cực trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo kết luận của Thanh tra tỉnh Quảng Trị, các trường THPT Lệ Thủy; Lê Trực; Phan Bội Châu; Nguyễn Trãi thực hiện công khai một số thông tin trong cơ sở giáo dục năm học 2024 - 2025 chậm so với thời gian quy định tại Điều 15 Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT.

Nguyên nhân khách quan xuất phát từ việc thay đổi Cổng thông tin điện tử mới khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, các thông tin công khai năm học 2024 - 2025 bị mất nên nhiều nội dung phải công khai lại.

Điểm thi Trường THPT Lê Trực nơi vừa xảy ra ra tiêu cực. (Ảnh: CTV)

Các trường THPT Lê Trực ; Phan Bội Châu; Nguyễn Trãi căn cứ một số văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực trong xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ. Trường THPT Nguyễn Trãi quy định khoán xăng xe chưa phù hợp; Trường THPT Lương Thế Vinh, THPT Quang Trung quy định mức chi cho người trực tiếp thu tiền giữ xe, chỉ quản lý, phục vụ in ấn vé xe đạp chưa có cơ sở pháp lý.

Các trường THPT Lê Trực; Nguyễn Trãi; Lệ Thủy; Lương Thế Vinh và Quang Trung xác định nộp thuế theo hướng dẫn tại Công văn số 4281/CTQB-TTHT ngày 07/11/2024 của Cục Thuế tỉnh Quảng Bình (cũ) đối với khoản thu từ học phí, thu dịch vụ phục vụ và hỗ trợ hoạt động giáo dục chưa phù hợp các quy định về thuế. Trường THPT Phan Bội Châu chưa thực hiện nộp thuế (số tiền 5.543.000 đồng) theo quy định đối với khoản thu tiền giữ xe theo Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 30/11/2017 của UBND tỉnh Quảng Bình (cũ).

Trường THPT Quang Trung; Trường THPT Lê Trực thực hiện chi nguồn kinh phí hỗ trợ, phục vụ chưa phù hợp nội dung và mục đích theo Nghị quyết số 48/2023/NQ-HĐND.

Một số trường thực hiện thanh toán thiếu hồ sơ thủ tục như giấy đề xuất, giấy đề nghị thanh toán; hóa đơn thiếu chữ ký người mua hàng. Chủ đầu tư nghiệm thu thanh toán khối lượng thi công không đúng quy định số tiền 368.124.000 đồng (có phụ lục ban hành kèm kết luận thanh tra).

Các trường THPT Lê Trực; Nguyễn Trãi; Lệ Thủy; Lương Thế Vinh; Quang Trung; Phan Bội Châu thực hiện trích nộp 5% kinh phí dạy thêm, học thêm lên Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình (cũ) theo quy định tại Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 23/10/2012 của UBND tỉnh Quảng Bình (cũ) về việc ban hành quy định việc dạy thêm, học thêm, được sửa đổi bởi Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND ngày 14/5/2020 của UBND tỉnh Quảng Bình (cũ).

Tuy nhiên, việc quy định “chỉ quản lý của cơ quan quản lý giáo dục trực tiếp 5%” là chưa phù hợp theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 7 Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hiện nay, Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND, Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND và Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT được bãi bỏ, thay thế.

Theo Thanh tra tỉnh Quảng Trị, Chánh Thanh tra tỉnh ban hành 6 Quyết định về việc thu hồi tiền thanh toán khối lượng không đúng với thực tế thi công và chưa thực hiện nộp thuế đối với khoản thu tiền giữ xe năm 2024 và 2025 (số tiền: 373.667.000 đồng).

Thanh tra tỉnh Quảng Trị yêu cầu các Trường THPT nghiêm túc rút kinh nghiệm, đồng thời có biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế đã nêu tại khoản 2 Mục III. Thu hồi số tiền 5.543.000 đồng đối với Trường THPT Phan Bội Châu do chưa thực hiện nộp thuế đối với khoản thu tiền giữ xe năm 2024 và 2025.

Thu hồi số tiền 368.124.000 đồng do thanh toán khối lượng không đúng với thực tế thi công tại các trường THPT Phan Bội Châu; Lê Trực; Nguyễn Trãi; Lương Thế Vinh; Quang Trung; Lệ Thủy làm chủ đầu tư.