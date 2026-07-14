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Thành phố nhiều tỷ phú nhất thế giới 2026?

Bằng Lăng/VTC News
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Sự giàu có toàn cầu ngày càng tập trung vào một số trung tâm tài chính và công nghệ lớn.

Theo bảng xếp hạng của chuyên trang truyền thông Visual Capitalist (trụ sở tại Canada) dựa trên dữ liệu Hurun Global Rich List 2026, New York hiện là thành phố có nhiều tỷ phú nhất thế giới. Các thành phố của Trung Quốc cũng chiếm ưu thế trong phần lớn bảng xếp hạng.

New York - “thủ đô tỷ phú” toàn cầu

New York tiếp tục là “thủ đô tỷ phú” toàn cầu với 146 tỷ phú. Vị thế này được củng cố bởi Phố Wall, nơi quy tụ một lượng lớn các công ty dịch vụ tài chính và một hệ sinh thái phát triển mạnh mẽ gồm các công ty đầu tư tư nhân, bất động sản và công nghệ.

- Ảnh 1.

10 thành phố nhiều tỷ phú nhất thế giới. (Nguồn: Visual Capitalist)

Trung Quốc áp đảo bảng xếp hạng

Dù New York dẫn đầu song khoảng cách với các thành phố của Trung Quốc đang dần thu hẹp. 3 thành phố Thâm Quyến, Thượng Hải và Bắc Kinh hiện xếp thứ hai, thứ ba và thứ tư toàn cầu với 132, 120 và 107 tỷ phú.

Ngoài ra, Hàng Châu, Quảng Châu, Tô Châu và Ninh Ba của Trung Quốc cũng góp mặt trong danh sách thành phố nhiều tỷ phú hàng đầu thế giới.

Tổng cộng có 8 thành phố của Trung Quốc xuất hiện trong bảng xếp hạng thành phố có nhiều tỷ phú nhất thế giới năm 2026.

Châu Á - trung tâm tạo ra giới siêu giàu

Châu Á hiện là trung tâm tạo ra giới siêu giàu , sở hữu khoảng 58% số tỷ phú trong bảng xếp hạng. Các thành phố như Mumbai, New Delhi, Singapore, Bangkok, Seoul, Jakarta, Tokyo... đều nằm trong số những trung tâm tỷ phú hàng đầu thế giới.

Ấn Độ nổi lên mạnh mẽ, với cả Mumbai và New Delhi đều nằm trong top 11 thế giới.

Các thành phố truyền thống vẫn trụ hạng

TIN LIÊN QUAN

Bất chấp sự trỗi dậy của châu Á, một số trung tâm kinh tế lâu đời vẫn duy trì tầm ảnh hưởng rất lớn.

London đứng thứ 5 toàn cầu với 102 tỷ phú, trong khi Moscow, Paris, Milan, Stockholm và Istanbul đều có thứ hạng cao.Tại Bắc Mỹ, San Francisco, Los Angeles, Dallas, Toronto và Palm Beach tiếp tục thu hút lượng lớn người giàu có.

Trong khi đó, việc Dubai được đưa vào danh sách ở vị trí thứ 30 với 24 tỷ phú, phản ánh vai trò ngày càng tăng của Trung Đông như một điểm đến hấp dẫn cho các doanh nhân, nhà đầu tư và những cá nhân có tài sản lớn.

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