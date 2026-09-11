Malone Lam đã nhận tội tại một tòa án Mỹ về vai trò trong đường dây sử dụng các thủ đoạn thao túng tâm lý để đánh cắp hơn 260 triệu USD tiền mã hóa từ nhiều nạn nhân.

Ngày 8/9, Malone Lam (22 tuổi, người Singapore) đã nhận tội đối với cáo buộc âm mưu tham gia hoạt động tội phạm có tổ chức tại tòa án ở Washington, D.C (Mỹ). Theo công tố viên, Lam là người tổ chức và điều hành đường dây nhắm vào những người sở hữu lượng tiền mã hóa lớn bằng các cuộc tấn công "social engineering", tức thao túng tâm lý nhằm khiến nạn nhân tự cung cấp thông tin bảo mật.

Vụ án được cho là vụ đầu tiên liên quan đến Bitcoin mà Bộ Tư pháp Mỹ xây dựng cáo buộc theo Đạo luật RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), trong đó bao gồm các cáo buộc âm mưu gian lận qua phương tiện điện tử và rửa tiền. Đây cũng là một trong những vụ trộm tiền mã hóa lớn nhất lịch sử Mỹ.

Với cáo buộc này, Lam có thể đối mặt mức án tối đa 20 năm tù.

Malone Lam giơ cao một lượng lớn tiền mặt tại một hộp đêm ở Miami vào tháng 9 năm 2024 (Ảnh: Bộ Tư pháp Hoa Kỳ)

Phiên tòa kéo dài gần 2 tiếng rưỡi, phần lớn thời gian được dành để làm rõ cách thức đường dây thực hiện các vụ trộm. Công tố viên Christopher Howland cho biết Lam "đảm nhận nhiều vai trò" trong đường dây.

Tại tòa, Lam mặc bộ quần áo tù màu xanh ô liu nhạt cùng áo phông trắng. Anh ta nhiều lần lên tiếng, chủ yếu để xác nhận rằng bản thân hiểu và đồng ý với những nội dung mà phía công tố trình bày về hành vi phạm tội. Lam cũng cho biết đang thường xuyên gặp bác sĩ trị liệu và sử dụng thuốc điều trị trầm cảm, lo âu cũng như hỗ trợ giấc ngủ.

Khi thẩm phán hỏi Lam nhận tội hay không, anh ta thở dài rồi trả lời: "Tôi nhận tội, thưa Ngài". Có tổng cộng 18 bị cáo bị truy tố trong vụ án, trong đó Lam là người thứ 11 nhận tội.

Đánh cắp Bitcoin bằng thủ đoạn thao túng tâm lý

Lam tổ chức các cuộc tấn công "social engineering" nhằm vào những người sở hữu lượng tiền mã hóa lớn.

Lam cùng đồng phạm giả danh nhân viên của các công ty đáng tin cậy, trong đó có Google, để thuyết phục nạn nhân cung cấp những thông tin cá nhân quan trọng như mật khẩu, cụm từ khôi phục ví (seed phrase) và mã xác thực.

Sau khi có được những thông tin này, nhóm có thể truy cập vào ví tiền mã hóa của nạn nhân và chiếm đoạt tài sản. Một trong những vụ trộm lớn nhất xảy ra vào tháng 8/2024, khi Lam cùng đồng phạm lấy được hơn 4.100 Bitcoin từ một nạn nhân tại Washington, D.C. Số tiền mã hóa này khi đó có giá trị khoảng 230 triệu USD.

Lam bị bắt vào tháng 9/2024, chỉ vài tuần sau vụ trộm.

Sau khi chiếm đoạt tài sản, Lam cùng đồng phạm tìm cách che giấu dấu vết kỹ thuật số bằng cách rửa số tiền mã hóa đánh cắp, chuyển đổi chúng thành các loại thẻ thanh toán hoặc tiền mặt. Tuy nhiên, lối sống xa hoa của Lam lại khiến anh ta lọt vào sự chú ý của cơ quan chức năng.

Dàn siêu xe triệu USD, máy bay riêng và những đêm xa hoa

Lam đã chi hàng triệu USD cho những món đồ xa xỉ như ô tô, đồng hồ, quần áo, đồng thời thuê máy bay riêng, vệ sĩ và các bất động sản tại Miami, Los Angeles và khu Hamptons. Anh ta sở hữu cả một đội xe sang, trong đó có những chiếc được định giá lên tới 3,8 triệu USD.

Lam cũng thường xuyên chi hàng trăm nghìn USD cho những buổi vui chơi. Có một lần, anh ta tiêu tới 569.000 USD chỉ trong một đêm tại một hộp đêm ở Los Angeles.

(Ảnh: Văn phòng Công tố viên Mỹ tại Đặc khu Columbia)

Lời nhận tội của Lam được đưa ra sau nhiều tháng không chắc chắn về việc anh ta sẽ chấp nhận thỏa thuận nhận tội hay đưa vụ án ra xét xử.

Chính phủ Mỹ đưa ra một đề nghị thỏa thuận nhận tội mới vào tháng 11/2025. Tại phiên điều trần hồi tháng 5, luật sư của Lam cho biết các bên đã đạt được "tiến triển đáng kể" trong vụ án, dù chưa có thỏa thuận nào được công bố vào thời điểm đó.

Một số đồng phạm bị cáo buộc của Lam cũng từng cho biết họ sẵn sàng ra làm chứng chống lại anh ta nếu vụ án được đưa ra xét xử.

Lam sẽ trở lại tòa vào ngày 8/12 để tham dự phiên điều trần về tình trạng vụ án. Thẩm phán dự kiến sẽ ấn định thời điểm tuyên án tại phiên này. Lam cùng các đồng phạm cũng được yêu cầu hoàn trả hơn 245 triệu USD tiền đã chiếm đoạt cho các nạn nhân.

Nguồn: CNA