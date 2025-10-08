“Thánh lố” Ngu Thư Hân bị tố tâm cơ, chỉ đáng "xách dép" cho Triệu Lộ Tư?

Sau loạt tác phẩm thành công, nữ diễn viên Ôn Tranh Vanh nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả. Mới đây, chị đẹp phim Khi Chim Nhạn Trở Về đã thu hút sự chú ý với phát ngôn gây tranh cãi trên sóng livestream.

Cụ thể, Ôn Tranh Vanh cho biết, cô là người có tính cách đơn giản nên không chơi nổi với người quá tâm cơ. Đặc biệt, nữ diễn viên từng gặp phải người rất giả dối, thích khoe khoang, chỉ ăn cái chân gà thôi cũng phải "phông bạt" là có hương vị Michelin và thích bôi đen, hạ thấp người khác. Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn tâm sự rằng, trong showbiz, cô thích nhất là Triệu Lộ Tư và Trần Đô Linh. Bởi lẽ, hai nữ nghệ sĩ này đều là người rất thật thà, đơn giản và lương thiện, không hề thích "giả vờ giả vịt".

Netizen ngay lập tức suy đoán rằng Ôn Tranh Vanh đang "cà khịa" đàn em Ngu Thư Hân – người từng 2 lần hợp tác với cô trên màn ảnh. Bởi lẽ, "thánh lố" Cbiz vốn nổi tiếng với cách nói chuyện "dẹo dẹo", nhiều lần bị tố thảo mai, giả tạo. Hơn nữa, cô rất thích khoe đồ hiệu, từng gây chú ý khi đề cử nhà hàng Michelin, "khớp" với những lời mô tả của Ôn Tranh Vanh. Đặc biệt, Ngu Thư Hân từng công khai chê bai cách ăn mặc của đồng nghiệp Triệu Tiểu Đường cũng như nói xấu, "dìm hàng" nhiều nghệ sĩ khác.

Những "từ khóa" mà Ôn Tranh Vanh nhắc đến như "tâm cơ, giả tạo, hạ thấp người khác, Michelin" khiến netizen "nảy số", nghĩ ngay tới Ngu Thư Hân.

Trong khoảng thời gian gần đây, nữ diễn viên Vĩnh Dạ Tinh Hà đang gặp vô số rắc rối vì loạt "phốt đen" khó chối cãi.

Cư dân mạng cho rằng, việc Ôn Tranh Vanh "chê" Ngu Thư Hân nhưng lại hết lời khen ngợi Triệu Lộ Tư đã cho thấy cô đứng về phía ai trong cặp đôi "đối thủ trời sinh" này. Trước đó, khi tác phẩm của hai sao nữ đứng đầu thế hệ sau 1995 là Vĩnh Dạ Tinh Hà và Rèm Ngọc Châu Sa cùng lên sóng, Ôn Tranh Vanh đã trợ giúp Triệu Lộ Tư tuyên truyền phim mới, bất chấp việc cô cũng có mặt trong ekip Vĩnh Dạ Tinh Hà.

Hành động này đã gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội. Có người phê bình Ôn Tranh Vanh EQ thấp, trợ giúp đối thủ cạnh tranh, cũng có người bênh vực nữ diễn viên "sống thật", sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp.

Ôn Tranh Vanh giúp Triệu Lộ Tư tuyên truyền phim mới, kể cả khi họ đang đứng ở 2 bờ chiến tuyến.

Thực tế, Ôn Tranh Vanh và Triệu Lộ Tư vẫn luôn giữ mối quan hệ tốt đẹp, thường xuyên tương tác trên mạng xã hội. Cách đây không lâu, khi bán hàng trên sóng livestream, nữ diễn viên Khi Chim Nhạn Trở Về tiết lộ Triệu Lộ Tư đã tặng cô rất nhiều món quà, đồng thời công khai thổ lộ: "Chị yêu em (Triệu Lộ Tư) nhiều lắm, vĩnh viễn yêu quý em!".

Hay như khi cùng hợp tác với Trần Đô Linh tại phim trường Khi Chim Nhạn Trở Về, Ôn Tranh Vanh cũng giữ mối quan hệ vô cùng thân thiết, thậm chí còn tận tình chỉ bảo về diễn xuất cho đàn em.

Netizen cho rằng, so với 2 người đẹp nói trên thi sự tương tác giữa Ôn Tranh Vanh và Ngu Thư Hân có phần hơi "sượng", dường như chỉ mang tính chất quảng bá cho phim chứ quan hệ của họ thực tế không hề tốt, dù đã hợp tác tận 2 lần.

Ôn Tranh Vanh thân thiết với Triệu Lộ Tư và Trần Đô Linh cả ở phim trường lẫn ngoài đời.

Còn với Ngu Thư Hân, dù đã hợp tác tận 2 lần trên màn ảnh nhưng họ lại không thân cho lắm.

Hiện giờ, khi Ôn Tranh Vanh được cho là phát ngôn mỉa mai Ngư Thư Hân, cộng đồng mạng có những động thái trái chiều. Nhiều người cho rằng việc công khai "cà khịa", tố người khác tâm cơ, giả tạo chẳng hề hay ho tẹo nào. Cũng có người ủng hộ nữ diễn viên vạch trần những sự thật giấu sau tấm rèm showbiz, để cho các nghệ sĩ phải tự rút ra bài học cho bản thân, sống chuẩn mực hơn để không lo bị ai "bắt bài".

