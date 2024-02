Thông tin ban đầu từ cơ quan công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vụ việc xảy ra lúc 14h10 l ngày 12/2 (tức Mùng 3 Tết).

Vụ tai nạn xảy ra trên cầu Phú Sơn (TP Thanh Hóa).

Vào thời điểm trên, ôtô BKS 36A-923.55 do N.Q.G (SN 1984, trú ở thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển lưu thông theo hướng Đông - Tây. Khi ôtô đến cầu vượt Phú Sơn (thành phố Thanh Hóa) bất ngờ tông trực diện xe máy BKS 36B7-965.9X chở hai người. Sau khi va chạm, cả hai người đi trên xe máy bị hất văng xuống dưới ta luy âm của cầu vượt Phú Sơn.

Hậu quả vụ tai nạn giao thông là hai người đi trên xe máy tử vong tại chỗ. Ở hiện trường, cả hai phương tiện bị hư hỏng nặng. Chiếc ô tô BKS 36A-923.55 nằm ở bên làn xe đi ngược chiều.

Hai nạn nhân bị văng ra khỏi cầu, tử vong.

Hai nạn nhân tử vong là Nguyễn Thị L.A (SN 2000, trú tại Phố Thọ Khang, phường Đông Lĩnh, thành phố Thanh Hóa) và Đàm Thị V (SN 2000 trú tại phố Thắng, phường Đông Lĩnh, thành phố Thanh Hóa).

Hiện trường vụ việc.

Theo cơ quan công an, nguyên nhân sơ bộ vụ tai nạn giao thông là do lái xe ôtô không đi đúng phần đường, kết quả kiểm tra nhanh cho thấy lái xe không có nồng độ cồn và ma túy. Hiện, cơ quan công an đang điều tra, xử lý vụ việc.