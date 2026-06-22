Thanh Hằng thất thế

Thanh Hằng đang rơi vào tình thế nguy hiểm.

Ra rạp trong bối cảnh thị trường thiếu vắng tác phẩm chính kịch pha chút melodrama, Mesdames Thanh Sắc được kỳ vọng sẽ trở thành làn gió khác biệt của điện ảnh Việt tháng 6. Bộ phim gây chú ý ngay từ khi công bố dự án nhờ quy mô sản xuất lớn, phần mỹ thuật cầu kỳ và tham vọng tái hiện vẻ đẹp hào nhoáng của Sài Gòn thập niên 1960. Việc dựng lại một không gian đậm chất hoài niệm với phục trang, bối cảnh, đạo cụ và phong cách hình ảnh mang tính duy mỹ cũng cho thấy đây là một dự án được thực hiện với kinh phí không nhỏ.

Thế nhưng, trái ngược với những kỳ vọng ban đầu, tác phẩm lại đang chật vật để thu hút khán giả. Sau những ngày đầu công chiếu, doanh thu của phim vẫn ở mức khiêm tốn - 8,7 tỷ đồng - nếu đặt cạnh quy mô đầu tư lẫn vị thế ngôi sao của Thanh Hằng. Đáng chú ý, đây lại là giai đoạn quan trọng nhất đối với một bộ phim chiếu rạp. Thông thường, tuần lễ đầu tiên là thời điểm tác phẩm tận dụng tối đa hiệu ứng tò mò từ khán giả, đồng thời tạo bàn đạp cho đà tăng trưởng ở các tuần tiếp theo. Khi không có cú hích ngay từ vạch xuất phát, cơ hội bứt phá về sau thường trở nên mong manh hơn rất nhiều.

Khó khăn của Mesdames Thanh Sắc càng trở nên rõ nét khi nhìn vào bức tranh toàn cảnh của phòng vé Việt Nam hiện tại. Bộ phim gần như rơi vào tình thế "bánh mì kẹp thịt", bị bao vây từ nhiều phía bởi các đối thủ sở hữu lợi thế rõ ràng hơn về mặt thị trường.

Dòng phim kinh dị tiếp tục chứng minh sức hút mạnh mẽ với khán giả đại chúng. Các tác phẩm như Ma Xó, Colony hay Lầu Chú Hỏa liên tục thu hút người xem và duy trì lượng thảo luận lớn trên mạng xã hội với doanh thu hiện tai lần lượt là 144.5 tỷ, 59.7 tỷ và 56.4 tỷ. Đây vốn là thể loại đang có phong độ cao tại thị trường trong nước vài năm trở lại đây khi loạt tác phẩm như Phí Phông, Heo Năm Móng, Quỷ Nhập Tràng 1-2... đều đạt thành công thương mại nhờ đánh trúng tâm lý thích trải nghiệm cảm giác mạnh và đáp ứng nhu cầu giải trí của khán giả trẻ.

Trong khi đó, ở mảng phim ngoại, Obsession vừa cập bến Việt Nam đã nhanh chóng vượt mặt Mesdames Thanh Sắc trên bảng xếp hạng doanh thu ngày. Sức hút của một bom tấn quốc tế với cơn bão review khả quan, cộng thêm hiệu ứng từ thị trường nước ngoài, khiến bộ phim của Thanh Hằng càng khó giành lấy sự chú ý.

Áp lực chưa dừng lại ở đó. Chỉ trong vài ngày tới, phòng vé tiếp tục đón nhận thêm những cái tên mới. Hiện tượng Backroom đang được cộng đồng yêu điện ảnh bàn luận sôi nổi và được kỳ vọng sẽ tạo nên hiệu ứng lan toả mạnh mẽ. Cùng thời điểm, Supergirl cũng chính thức ra mắt. Dù thương hiệu điện ảnh DC từng trải qua nhiều thăng trầm, các dự án siêu anh hùng vẫn luôn sở hữu tệp khán giả trung thành. Với lợi thế về yếu tố hành động, kỹ xảo và giải trí đại chúng, bộ phim được dự đoán sẽ dễ dàng tiếp cận số đông người xem hơn một tác phẩm mang màu sắc nghệ thuật như Mesdames Thanh Sắc.

Ngay cả ở phân khúc gia đình, áp lực cạnh tranh cũng không hề nhỏ. Doraemon: Nobita và Lâu Đài Dưới Đáy Biển dù đã ra rạp được một thời gian nhưng vẫn cho thấy sức bền đáng nể. Việc bộ phim âm thầm cán mốc doanh thu hơn 200 ftỷ đồng cho thấy sức mạnh của thương hiệu Doraemon tại Việt Nam vẫn gần như không suy giảm. Điều này đồng nghĩa một phần đáng kể lượng khán giả gia đình và trẻ em vẫn đang tập trung vào lựa chọn quen thuộc này thay vì tìm đến những tác phẩm mới.

Trong bối cảnh đó, vấn đề của Mesdames Thanh Sắc là chất lượng diễn xuất cũng như nhịp phim không tương xứng với kỳ vọng và quy mô quảng bá ban đầu. Đây là thực tế khá đáng tiếc bởi dự án mang nhiều tham vọng nghệ thuật hiếm thấy của điện ảnh Việt thời gian gần đây. Từ mỹ thuật, phục trang đến việc tái hiện một giai đoạn lịch sử đặc biệt của Sài Gòn đều cho thấy nỗ lực đầu tư nghiêm túc từ ê-kíp. Tuy nhiên, phòng vé vốn là cuộc chơi khắc nghiệt. Tính nghệ thuật không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với thành công thương mại.

Giữa làn sóng phim kinh dị đang thắng thế, sự áp đảo của các bom tấn ngoại cùng hàng loạt đối thủ mới chuẩn bị nhập cuộc, Mesdames Thanh Sắc đang đứng trước nguy cơ trở thành một trong những bom xịt phòng vé Việt 2026. Nếu không có sự chuyển biến mạnh mẽ trong những ngày tới, bộ phim nhiều khả năng sẽ rời rạp với doanh thu thấp, có nguy cơ lỗ nặng.