Tuổi Dậu

Tuổi Dậu là một trong những con giáp được đánh giá rất cao vì sở hữu trí thông minh đỉnh cao, lại có sự sắc sảo, bản lĩnh và quyết đoán. Với những ưu điểm ấy, con giáp tuổi Dậu chỉ cần nỗ lực là sẽ đạt được thành công lớn trong sự nghiệp. Tuổi Dậu còn là bậc thầy trong việc đầu tư và quản lý tài chính nên cuộc sống của họ và gia đình luôn đủ đầy, dư dả, thậm chí là giàu có.

Năm Ất Tỵ 2025, con giáp tuổi Dậu có tài vận hanh thông bậc nhất nhờ nhiều cát tinh chiếu rọi, từ sao Địa Giải, Tướng Tinh cho đến Kim Quỹ và Tam Thai.

(Ảnh minh họa)

Với sự xuất hiện của sao Địa Giải chiếu rọi, con giáp tuổi Dậu sẽ gặp dữ hóa lành, chuyện gì cũng suôn sẻ. Sao Tướng Tinh chủ về quyền lực, cho thấy sự thăng tiến của con giáp này trong công việc. Sao Tam Thai là một cát tinh trong tử vi lá số mang nhiều ý nghĩa về may mắn, mang lại cát lợi về danh vọng, địa vị trong xã hội. Sao Kim Quỹ chủ về sự giàu có, vận may trong sự nghiệp cũng như có quý nhân trợ giúp.

Tháng 8 âm, tuổi Dậu là một trong những con giáp phải chịu nhiều thử thách, có thể bị thâm hụt tài chính nếu tham gia đầu tư rủi ro. Ngoài ra, do quá tin bạn bè, con giáp này cũng có thể rơi vào những rắc rối không đâu. Chia tay tháng 8 âm, tuổi Dậu có thể thở phào nhẹ nhõm vì đó cũng là khoảng thời gian khó khăn cuối cùng của họ trong năm Ất Tỵ. Tử vi học có nói, từ tháng 9 âm, tuổi Dậu sẽ đón nhận những tín hiệu tích cực, đặc biệt là về tài lộc. Thu nhập dần tăng lên và đi vào ổn định, con giáp này sẽ lấy lại được những gì đã mất. Đặc biệt, càng về cuối năm, tuổi Dậu sẽ càng gặt hái nhiều thành tựu, có cuộc sống sung túc, dư dả.

Tuổi Tuất

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Tuất là con giáp mang trong mình nhiều ưu điểm. Chăm chỉ, cầu thị, nghiêm túc và luôn nỗ lực hết mình trong công việc, họ là mẫu người rất đáng tin cậy và rất có tiền đồ. Bên cạnh đó, con giáp tuổi Tuất còn được yêu quý bởi sự lương thiện và lòng nhân hậu, do đó dù gặp khó khăn nào cũng sẽ có quý nhân trợ giúp và vượt qua dễ dàng.

Theo tử vi học, năm Ất Tỵ 2025, tuổi Tuất nằm trong số những con giáp được Thần tài che chở, quý nhân chỉ đường, sự nghiệp có nhiều bước tiến quan trọng nhờ có nhiều cát tinh hỗ trợ.

(Ảnh minh họa)

Cát tinh đầu tiên phải kể đến là sao Nguyệt Đức. Đây là một cát tinh tượng trưng cho sự đức hạnh, đoan trang và nhân hậu, có thể hoá giải được một số bệnh tật, tai hoạ nhỏ, mang đến điềm lành. Được sao Nguyệt Đức chiếu rọi, con giáp tuổi Tuất sẽ có quý nhân phù trợ, từ công việc đến cuộc sống đều gặp nhiều thuận lợi.

Với sự xuất hiện của cát tinh Hồng Loan, con giáp tuổi Tuất sẽ đón nhiều tin vui, chuyện tình cảm có tín hiệu tốt, những người độc thân nên năng gặp gỡ sẽ dễ được như ý.

Con giáp tuổi Tuất còn có cát tinh Đường Phù hỗ trợ. Đây là một sao chủ về danh tiếng và những thành công trong sự nghiệp. Có sao Đường Phù trong lá số tử vi, con giáp này sẽ dễ bề thăng tiến, thu nhập cải thiện đáng kể, cuộc sống luôn dư dả, thậm chí giàu có sung túc.

Cũng giống tuổi Dậu, tuổi Tuất cũng nằm trong số những con giáp khá lao đao trong tháng 8 âm. Hung cát đan xen, tuổi Tuất dễ đối mặt những thử thách trong công việc, thu nhập có thể giảm sút. Tuy nhiên, tháng 8 âm cũng là giải đoạn khó khăn cuối cùng của con giáp này. Bước sang tháng 9 âm, tuổi Tuất sẽ đón nhận những may mắn bất ngờ liên quan đến công việc và tài lộc. Nếu biết tận dụng những nguồn lực sẵn có và cố gắng hết sức, tuổi Tuất sẽ trở thành con giáp giàu có bậc nhất dịp cuối năm.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn là con giáp được được đánh giá cao bởi cả tài năng lẫn nhân cách. Với trí thông minh thiên phú và sự sáng tạo, họ có khả năng trở thành những lãnh đạo tốt, sống có trách nhiệm và luôn nỗ lực không ngừng để đạt được mục tiêu. Ngoài ra, họ còn là những người giàu tình cảm và sự vị tha, luôn sẵn lòng hỗ trợ người khác nên luôn có quý nhân kề bên giúp đỡ.

(Ảnh minh họa)

Theo các chuyên gia phong thủy, vượt qua năm Giáp Thìn 2024 tương đối thách thức, tuổi Thìn sẽ có sự phát triển vượt bậc về mặt sự nghiệp và tài chính trong năm Ất Tỵ. Dự đoán nửa cuối năm 2025, họ sẽ nằm trong số những con giáp giàu có và thành công bậc nhất.

Được nhiều cát tinh chiếu rọi mà đáng chú ý nhất là Thiên Hỷ, một sao chủ về những may mắn, hỷ sự chiếu rọi, công việc và cuộc sống của con giáp này sẽ rất thuận lợi, hanh thông. Nếu xác định được đúng mục tiêu và nỗ lực đúng cách, con giáp tuổi Thìn có thể nắm bắt vận may và về đích viên mãn.

Nếu như tháng 9 âm là khoảng thời gian đáng mong chờ của tuổi Dậu và tuổi Tuất thì ngược lại, đây là lúc tuổi Thìn cần có những sự thận trọng nhất định. Tử vi học có nói, tháng 9 âm, con giáp này không nên có những thay đổi đột ngột trong công việc và cuộc sống. Ngoài ra, tuổi Thìn cũng nên nghỉ ngơi hợp lý, chăm sóc sức khỏe thật tốt để phòng tránh bệnh tật. Chỉ cần kiên nhẫn đi qua tháng 9 âm, con giáp này sẽ chỉ đón nhận tin vui đến hết năm.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.