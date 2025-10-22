Mới đây, vụ việc một người phụ nữ Thái Lan đã liên tiếp bị mất những tài sản có giá trị sau khi cho người đàn ông mới quen về sống cùng đã khiến dư luận nước này hoang mang, không hiểu tại sao nạn nhân có thể tin người đến như vậy.

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, sự việc mới xảy ra vào cuối tháng 9 vừa qua tại huyện Wang Saphung, tỉnh Loei của Thái Lan. Theo đó, nạn nhân 32 tuổi, cô Watchalaporn Butsaba, tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn với Kênh 3 và ThaiRath rằng cô đã gặp nghi phạm, Thawatchai, 41 tuổi, thông qua một trang hẹn hò trên Facebook.

Sau khi nói chuyện chỉ một ngày, anh ta đã đến nhà cô ở tiểu khu Nong Ya Plong, huyện Wang Saphung, tỉnh Loei vào ngày 19/9 và tuyên bố rằng anh ta yêu cô và muốn sống cùng cô. Cô tin anh ta và cho phép anh ta ở lại.

Chiếc xe máy là tài sản đầu tiên của nạn nhân đã "biến mất".

Chị gái của nạn nhân cho biết Thawatchai đã nói với cô và các thành viên khác trong gia đình rằng anh ta dự định kết hôn với Watchalaporn và thậm chí còn chuẩn bị khu vực xung quanh nhà cho một đám cưới. Watchalaporn tiếp tục kể rằng vào ngày 10 tháng 10, Thawatchai đã mượn xe máy của cô, một chiếc Honda Wave 125 màu xanh lam, nói rằng anh ta đang mang xe đến tiệm sửa xe để thay lốp.

Chiếc xe bán tải Toyota Revo của nạn nhân cũng chung số phận.

Đêm hôm đó, anh ta gọi cô đến đón tại Văn phòng Thành phố Wang Saphung, nói rằng xe vẫn chưa được sửa. Vào ngày 12 tháng 10, anh ta lừa cô đi đến Sakon Nakhon bằng chiếc xe bán tải Toyota Revo màu xám của cô, nói rằng anh ta cần đòi tiền từ một con nợ. Sau đó, anh ta nói rằng anh ta sẽ mang xe đi thay lốp. Anh ta lại gọi cô đến đón tại một trạm xăng, nói rằng chiếc xe tải vẫn đang được sửa chữa.

Chiếc xe bán tải Isuzu cũng bị nghi phạm lừa đem đi.

Vào ngày 15 tháng 10, người đàn ông này đã mượn một chiếc xe bán tải khác, một chiếc Isuzu màu trắng, nói rằng anh ta sẽ lái nó để rút tiền ở trung tâm thành phố Loei. Đêm đó, Thawatchai biến mất và chặn mọi liên lạc với Watchalaporn. Tổng cộng, nạn nhân đã mất ba chiếc xe trị giá hơn 1,2 triệu baht, tương đương hơn 960 triệu VNĐ.

Khi cô trình báo vụ việc với Đồn Cảnh sát Nong Ya Plong, cô phát hiện ra rằng người đàn ông này đang có tám lệnh truy nã về các tội danh tương tự. Sau đó, Watchalaporn nhận được cuộc gọi từ một đại lý ô tô ở Bangkok hỏi về chiếc xe bán tải Isuzu màu trắng của cô. Cô đã thông báo cho đại lý về vụ việc gian lận, dẫn đến việc nhân viên đại lý gửi cho cô một đoạn video ghi lại cảnh Thawatchai đang bán xe, và cô đã giao nộp đoạn video này cho cảnh sát làm bằng chứng.

Gia Linh (Theo The Thaiger)