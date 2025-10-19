Mới đây, một vụ việc đáng sợ đã xảy ra tại Singapore, khi người ta đột nhiên phát hiện một chiếc xe ô tô đã đậu tại một bãi đậu xe ngoài trời nằm cạnh Block 16B, đường Joo Seng đã lâu nhưng không rời đi. Cảm thấy có gì đó không ổn, người dân đã báo cảnh sát.

Thông tin được tờ Mothership dẫn lại từ tờ Shin Min Daily News cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 8 rưỡi tối ngày thứ Sáu, 17/10 vừa qua. Khi các phóng viên đến hiện trường, một phần bãi đậu xe đã bị phong tỏa. Có rất nhiều xe cảnh sát và xe cứu thương, trong khi cảnh sát đang khám xét một chiếc xe màu đen.

Sự việc xảy ra tại một bãi đậu xe ở Singapore.

Khi cảnh sát tiếp cận chiếc ô tô, họ thấy một phụ nữ nằm bất động ở bên trong. Người phụ nữ được đưa ra khỏi xe trong tình trạng đã tử vong. Một số người được cho là người thân của nạn nhân 42 tuổi đã xuất hiện. Sau khi nhận dạng được thi thể, 2 người phụ nữ đã đau đớn đến mức ngất xỉu ngay tại chỗ. Họ được đưa đến một khu vực gần đó để nghỉ ngơi, cảnh sát đã dùng ô che chắn và quạt cho họ.

Cảnh sát đang kiểm tra đồ đạc của nạn nhân được lấy ra từ trong xe.

Cảnh sát đã dành hơn 3 giờ đồng hồ để điều tra hiện trường, bãi đậu xe vẫn bị phong tỏa cho đến khoảng 23 giờ 30 phút. Họ được nhìn thấy đang lấy đồ vật ra khỏi xe và chụp ảnh, bao gồm tiền mặt và các bao lì xì. Trong số các bằng chứng thu giữ được trong vụ án có một vật trông giống như một hộp sơn.

Trả lời câu hỏi của MS News, Lực lượng Cảnh sát Singapore (SPF) cho biết họ đã nhận được cuộc gọi yêu cầu hỗ trợ lúc 20 giờ 25 phút ngày 17 tháng 10. Khoảng 5 phút sau, họ đã có mặt ở hiện trường nhưng rất tiếc, người phụ nữ đã tử vong. Cảnh sát không nghi ngờ có hành vi phạm tội nào liên quan dù việc điều tra vẫn đang được tiến hành.

Gia Linh (Theo Mothership)