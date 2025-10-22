Tuổi Sửu

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Sửu là một trong những con giáp thành công nhất trong việc "đắc nhân tâm". Ít nói, trầm lặng nhưng họ luôn biết cách xây dựng những mối quan hệ bền vững và chất lượng. Con giáp này cũng luôn biết cách thể hiện tài năng, và càng về trung vận thì cuộc đời càng sung túc, đủ đầy, thậm chí giàu có. Hay giúp đỡ người khác nên con giáp này cũng thường có quý nhân ở bên chở che, hỗ trợ.

Năm Giáp Thìn 2024, tuổi Sửu nằm trong số những con giáp phạm Thái Tuế và gặp những thách thức nhất định, bị hung tinh Quyển Thiệt cản đường. Nếu không cẩn thận, họ còn có thể bị tiểu nhân chơi xấu khiến tiền bạc hao hụt ít nhiều.

(Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, bước sang năm Ất Tỵ 2025, tuổi Sửu lại là một trong những con giáp may mắn bậc nhất với đường tài lộc vô cùng khởi sắc. Được cục diện Tam hợp Thái tuế chống lưng, con giáp này dù làm việc trong lĩnh vực nào thì cũng sẽ ghi được những dấu ấn tích cực. Đặc biệt những người làm về kinh doanh sẽ dễ gặt hái nhiều lộc lá nhất.

Năm Ất Tỵ 2025, tuổi Sửu gặp thời đổi vận là do có nhiều cát tinh chiếu rọi mà đáng kể nhất là sao Hoa Cái. Đây là một sao tốt chủ về sự thông tuệ, mẫn tiệp trong học tập, sự chăm chỉ, khéo léo, đảm đang và những may mắn mà họ có thể gặp được trong cuộc đời. Có sự hỗ trợ của sao Hoa Cái, con giáp tuổi Sửu sẽ có sự nghiệp thăng tiến, dù làm gì cũng hái ra tiền, cuộc sống sung túc, thịnh vượng.

Tháng 9 âm, tuổi Sửu nằm trong số những con giáp cần thận trọng trong giao tiếp, tránh gây chuyện thị phi kẻo ảnh hưởng tài lộc. Ngoài ra, họ cũng được khuyên nên cẩn thận hơn trong cuộc sống, tránh để bạn xấu lợi dụng. Tuy nhiên, tuổi Sửu không cần quá lo lắng vì tháng 9 âm là thời gian thử thách cuối cùng của họ trong năm Ất Tỵ. Chỉ 1 tháng nữa, khi tháng 10 âm gõ cửa thì mọi vận đen của con giáp này cũng sẽ khép lại, mở ra một giai đoạn vô cùng hanh thông kéo dài đến tận cuối năm. Đặc biệt, tử vi học có nói, tháng 11 âm, được lục hợp chiếu rọi, tài lộc của tuổi Sửu sẽ vô cùng rực rỡ, giúp họ trở thành con giáp giàu có bậc nhất.

Tuổi Thìn

Ttuổi Thìn là con giáp được đánh giá cao bởi sở hữu phong thái tự tin, bản lĩnh. Với trí thông minh thiên phú, vốn kiến thức đáng nể và sự sáng tạo, họ có nhiều "đất" để tiến xa trong sự nghiệp, sở hữu cuộc sống giàu có, đủ đầy.

Theo các chuyên gia phong thủy, vượt qua năm Giáp Thìn 2024 tương đối thách thức, tuổi Thìn sẽ có sự phát triển vượt bậc về mặt sự nghiệp và tài chính trong năm Ất Tỵ. Dự đoán nửa cuối năm 2025, họ sẽ nằm trong số những con giáp giàu có và thành công bậc nhất.

(Ảnh minh họa)

Được nhiều cát tinh chiếu rọi mà đáng chú ý nhất là Thiên Hỷ, một sao chủ về những may mắn, hỷ sự chiếu rọi, công việc và cuộc sống của con giáp này sẽ rất thuận lợi, hanh thông. Nếu xác định được đúng mục tiêu và nỗ lực đúng cách, con giáp tuổi Thìn có thể nắm bắt vận may và về đích viên mãn.

Cũng giống như tuổi Sửu, tháng 9 âm là thời gian cuối cùng mà tuổi Thìn cần phải thận trọng trong năm Ất Tỵ. Họ được khuyên nên chăm sóc sức khỏe thật tốt và chú ý khi đi lại để tránh rủi ro. Tử vi học có nói, chỉ khoảng 1 tháng nữa, con giáp này sẽ chính thức chia tay vận xui và bước vào giai đoạn hoàng kim. Đặc biệt, tháng 11 âm, tuổi Thìn nằm trong số những con giáp chỉ đón nhận tin vui, sự nghiệp và tình cảm đều có tiến triển tốt, khiến người khác ngưỡng mộ.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ là một trong những con giáp sở hữu nguồn năng lượng tích cực, tươi vui, luôn đem lại cho người khác cảm giác được yêu thương. Con giáp này cũng rất đa tài, thích hợp với nhiều ngành nghề, thậm chí kiếm được nhiều từ nghề tay trái hơn cả công việc chính. Đây chính những ưu điểm giúp tuổi Tỵ tiếp cận nhiều cơ hội thuận lợi trong cả công việc lẫn cuộc sống, từ đó mà trở nên giàu có.

(Ảnh minh họa)

Năm Ất Tỵ 2025, tuổi Tỵ có sự hỗ trợ của nhiều cát tinh mà đáng nói nhất trong số đó chính là sao Thiên Giải. Đây là một cát tinh chịu trách nhiệm cho việc giải ách, trừ hung, giảm bệnh tật, đề phòng và giảm tai họa, đồng thời mang lại phúc thọ và may mắn đặc biệt. Được sao tốt này chiếu rọi cũng giống như việc sở hữu một tấm bùa hộ mệnh tuyệt vời có thể giúp con giáp tuổi Tỵ vượt qua khó khăn, thử thách và đi tới thành công rực rỡ trong cuộc sống.

Ngoài sao Thiên Giải, tuổi Tỵ còn có sự hỗ trợ của 2 cát tinh khác là Kim Ngư và Bát Tọa nên sẽ được quý nhân tương trợ đúng lúc. Kim Ngư là sao tốt tượng trưng cho sự giàu có và thành công, còn Bát Tọa là sao tốt chủ về sự vinh hiển, học vấn, thi cử. Những người tuổi Tỵ dù đang công tác hay đang đi học cũng sẽ dễ gặt hái kết quả tốt trong năm Ất Tỵ.

Nếu như tháng 10 âm là khởi điểm của giai đoạn may mắn của tuổi Sửu và tuổi Thìn thì tuổi Tỵ lại cần có những sự thận trọng nhất định. Tử vi học có nói, tháng 10 âm, con giáp này cần đặc biệt chú ý trong việc làm ăn, đầu tư để tránh thất thoát tài chính. Ngoài ra, con giáp tuổi Tỵ cũng cần chăm sóc sức khỏe thật tốt để giảm thiểu nguy cơ đau ốm.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.