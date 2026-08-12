Tháng 7 Âm lịch thường được nhắc đến với nhiều điều kiêng kỵ, nhưng nếu nhìn theo hướng tích cực, đây cũng có thể là khoảng thời gian để mỗi người sống chậm lại, sắp xếp lại cuộc sống và bỏ bớt những điều khiến mình mệt mỏi.

Nhắc đến tháng 7 Âm lịch, nhiều người lập tức nghĩ đến những điều không nên làm, từ chuyện hạn chế đi xa, tránh khởi sự việc lớn cho đến những quan niệm dân gian liên quan đến tháng "cô hồn". Những niềm tin này đã tồn tại từ lâu và mỗi gia đình lại có cách ứng xử khác nhau, nhưng nếu chỉ nhìn tháng 7 Âm lịch qua danh sách những điều phải tránh, chúng ta rất dễ biến cả một tháng thành khoảng thời gian sống trong lo lắng.

Trong khi đó, đây hoàn toàn có thể là dịp để nhìn lại những việc mình đang làm, thu xếp nhà cửa, điều chỉnh thói quen, quan tâm đến gia đình và dành cho bản thân một khoảng nghỉ cần thiết. Không phải chuyện gì cũng cần gắn với yếu tố tâm linh, đôi khi chỉ cần sống cẩn thận hơn, tử tế hơn và biết chăm sóc mình đúng lúc cũng đã là một cách để tháng 7 trở nên nhẹ nhàng hơn.

1. Dọn dẹp nhà cửa, bỏ bớt những thứ đã lâu không dùng

Có những món đồ nằm trong tủ suốt vài năm chỉ vì chúng ta nghĩ "biết đâu có lúc cần", nhưng đến khi kiểm tra lại mới nhận ra mình chẳng đụng đến chúng lần nào. Tháng 7 Âm lịch có thể trở thành một cái cớ khá hay để tổng vệ sinh nhà cửa, từ tủ quần áo, bàn làm việc đến bếp và những góc lâu ngày bị bỏ quên.

Đồ còn tốt có thể đem tặng hoặc thanh lý, đồ hỏng thì mạnh dạn bỏ đi thay vì tiếp tục giữ lại. Một căn phòng gọn hơn không giải quyết được mọi vấn đề trong cuộc sống, nhưng chắc chắn giúp việc sinh hoạt dễ chịu hơn và khiến đầu óc bớt cảm giác quá tải. Nếu có thói quen vừa mua vừa tích đồ, đây cũng là lúc nên nhìn lại xem mình thực sự cần gì trước khi tiếp tục chi tiền.

2. Quan tâm đến bố mẹ và những người thân trong gia đình

Càng trưởng thành, chúng ta càng nhận ra có những cuộc điện thoại tưởng rất bình thường lại trở nên quý giá hơn mình nghĩ. Tháng 7 Âm lịch thường gắn với lễ Vu Lan trong đời sống văn hóa của người Việt, vì vậy đây là dịp phù hợp để mọi người dành thêm thời gian cho bố mẹ, ông bà và những người đã chăm sóc mình.

Không nhất thiết phải mua quà đắt tiền hay tổ chức một điều gì quá lớn, một bữa cơm cùng nhau, một cuộc gọi hỏi thăm sức khỏe hay việc chủ động đưa bố mẹ đi khám định kỳ cũng đã đủ thiết thực. Nhiều khi người lớn tuổi không cần con cái làm điều gì đặc biệt, họ chỉ muốn biết con vẫn ổn và thỉnh thoảng nhớ đến họ. Nếu đã lâu chưa về nhà, tháng này có thể là một lý do rất tự nhiên để sắp xếp lại công việc và trở về.

3. Kiểm tra lại sức khỏe và những thói quen đang bị bỏ bê

Có một kiểu trì hoãn rất phổ biến là biết mình cần khám nhưng cứ nghĩ "để khi nào rảnh". Cuối cùng, vài tháng hoặc cả năm trôi qua mà lịch khám vẫn chưa được đặt. Tháng 7 Âm lịch không phải thời điểm đặc biệt về mặt y khoa, nhưng đây là một dịp khá phù hợp để nhắc mình quan tâm nghiêm túc hơn đến sức khỏe.

Những việc đơn giản như ngủ đủ, ăn uống điều độ, vận động thường xuyên, kiểm tra các chỉ số cơ bản hoặc khám theo khuyến nghị của bác sĩ đều đáng ưu tiên hơn rất nhiều so với việc dành cả tháng để lo lắng về những điều chưa chắc xảy ra. Cơ thể thường không lên tiếng quá to ngay từ đầu, vì vậy chủ động chăm sóc trước khi có vấn đề vẫn luôn là lựa chọn tốt hơn.

4. Rà soát lại chuyện tiền bạc thay vì chỉ lo lắng về tài lộc

Nhiều người bước vào tháng 7 Âm lịch với tâm lý hạn chế đầu tư, hạn chế tiêu tiền vì sợ "hao tài", nhưng nếu đã muốn cẩn trọng thì có một việc thực tế hơn nhiều: ngồi xuống kiểm tra lại tài chính cá nhân. Xem trong tháng này mình đã chi bao nhiêu cho những thứ không cần thiết, khoản nào có thể cắt giảm, quỹ dự phòng hiện còn bao nhiêu và những khoản thanh toán sắp tới là gì.

Nếu đang có nợ, hãy lên kế hoạch trả dần; nếu chưa có tiền dự phòng, bắt đầu từ một khoản nhỏ cũng tốt hơn việc tiếp tục bỏ qua. Tiền bạc ổn định không đến từ việc né tất cả những ngày được cho là "xấu", mà đến từ việc biết mình đang có bao nhiêu, cần bao nhiêu và nên sử dụng thế nào.

5. Hạn chế những cuộc tranh cãi không cần thiết

Có những chuyện nếu tranh luận đến cùng cũng chẳng khiến cuộc sống tốt lên, nhưng lại tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Trong một tháng vốn đã có nhiều quan niệm dân gian và tâm lý kiêng kỵ, việc giữ cho mình bình tĩnh càng đáng giá hơn.

Nếu một cuộc trò chuyện bắt đầu biến thành công kích, hơn thua hoặc đào lại chuyện cũ, đôi khi dừng đúng lúc là lựa chọn khôn ngoan hơn cố giành phần thắng. Điều này không có nghĩa lúc nào cũng phải im lặng, mà là biết phân biệt chuyện nào cần lên tiếng và chuyện nào nên bỏ qua. Khi tâm trạng ổn định, chúng ta cũng dễ đưa ra những quyết định sáng suốt hơn trong công việc và các mối quan hệ.

6. Làm một vài việc tử tế trong khả năng của mình

Nếu muốn tìm một điều ý nghĩa để làm trong tháng 7 Âm lịch, không nhất thiết phải nghĩ đến những việc thật lớn. Một bữa cơm cho người khó khăn, một khoản quyên góp phù hợp với khả năng, giúp một người già mang đồ, hỗ trợ đồng nghiệp đang gặp khó hoặc đơn giản là chủ động nói một lời tử tế với ai đó đều có giá trị riêng.

Từ góc nhìn tâm lý, việc giúp đỡ người khác khi mình có khả năng thường mang lại cảm giác tích cực và giúp chúng ta bớt tập trung quá mức vào những lo lắng của bản thân. Quan trọng nhất là làm bằng sự tự nguyện, không cần phô trương và cũng không nên biến việc thiện thành một cách để trao đổi lấy may mắn.

7. Cho bản thân một khoảng nghỉ và bỏ bớt những điều không còn phù hợp

Có lẽ đây là việc nhiều người cần nhất nhưng lại thường quên. Sau nhiều tháng chạy theo công việc, gia đình, các mối quan hệ và hàng loạt kế hoạch cá nhân, chúng ta đôi khi chỉ tiếp tục tiến về phía trước mà không kịp hỏi mình có còn muốn đi hướng đó hay không.

Tháng 7 Âm lịch có thể là một thời điểm thích hợp để chậm lại một chút, xem lại những mối quan hệ khiến mình mệt mỏi, những mục tiêu không còn phù hợp và những thói quen đang lấy đi quá nhiều thời gian. Một cuộc sống nhẹ nhàng không có nghĩa là không gặp vấn đề, mà là biết điều gì nên giữ và điều gì đã đến lúc buông xuống.

Tháng 7 Âm lịch có thể mang theo rất nhiều quan niệm dân gian, nhưng mỗi người hoàn toàn có thể lựa chọn cách tiếp nhận phù hợp với niềm tin và hoàn cảnh của mình. Thay vì dành cả tháng để sợ những điều chưa xảy ra, hãy coi đây là dịp để sống cẩn thận hơn, quan tâm gia đình hơn, chăm sức khỏe kỹ hơn và nhìn lại cách mình đang sử dụng thời gian, tiền bạc cũng như năng lượng. Suy cho cùng, điều khiến cuộc sống nhẹ đi thường không phải một nghi thức đặc biệt, mà là những thay đổi rất thực tế: Nhà cửa gọn hơn, cơ thể khỏe hơn, tài chính rõ ràng hơn và lòng mình bớt vướng bởi những chuyện không đáng.

*Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo