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Tháng 7 âm lịch: Có nên thắp hương mỗi ngày?

Thư Hân
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Bước sang tháng 7 âm lịch, nhiều gia đình chú trọng hơn đến việc thờ cúng, từ đó cũng xuất hiện băn khoăn có nên thắp hương mỗi ngày.

Tháng 7 âm lịch gắn với lễ Vu Lan, Rằm tháng 7 và nhiều tập tục tưởng nhớ tổ tiên trong văn hóa người Việt. Vì vậy, đây cũng là khoảng thời gian bàn thờ được nhiều gia đình chăm chút hơn. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc phải tăng số lần thắp hương hoặc duy trì việc này liên tục trong cả tháng.

Có nên thắp hương mỗi ngày trong tháng 7 âm lịch?

Thực tế, không có quy định chung nào yêu cầu gia đình phải thắp hương mỗi ngày trong suốt tháng 7 âm lịch. Tần suất thực hiện chủ yếu phụ thuộc vào nếp thờ cúng đã được duy trì trong từng gia đình. Nếu gia đình vốn có thói quen thắp hương hằng ngày, chẳng hạn vào mỗi buổi sáng, bước sang tháng 7 vẫn có thể tiếp tục như bình thường. Với nhiều người, đây đơn giản là một nếp sinh hoạt: thay nước sạch, chăm sóc bàn thờ rồi thắp một nén hương để tưởng nhớ ông bà, tổ tiên. Ngược lại, những gia đình vốn chỉ thắp hương vào mùng 1, ngày Rằm, ngày giỗ, lễ Tết cũng không nhất thiết phải chuyển sang thực hiện hằng ngày chỉ vì tháng 7 âm lịch. Việc bỏ sót một ngày cũng không nên trở thành lý do khiến gia chủ lo lắng hoặc cho rằng đó là dấu hiệu không tốt.

Trong tháng 7, hai thời điểm thường được nhiều gia đình chú trọng hơn là mùng 1 và Rằm tháng 7. Ngày mùng 1 vẫn được thực hiện theo nếp thờ cúng đầu tháng quen thuộc, trong khi Rằm tháng 7 gắn với lễ Vu Lan cùng các tập tục tưởng nhớ tổ tiên. Ngoài ra, nếu trong tháng có ngày giỗ hoặc dịp riêng của gia đình, việc thắp hương có thể thực hiện theo truyền thống vốn có. Điều đáng lưu ý là thắp hương nhiều hơn không đồng nghĩa với thành tâm hơn. Không cần vì bước vào tháng 7 mà mỗi ngày đều chuẩn bị lễ vật, hoa quả hay mâm cơm cầu kỳ. Nếu gia đình duy trì việc thắp hương thường xuyên, cách thực hiện đơn giản, trang nghiêm và phù hợp với điều kiện sinh hoạt là đủ.

Tháng 7 âm lịch có nên thắp hương mỗi ngày? - Ảnh 1.

Nếu thắp hương thường xuyên trong tháng 7, cần lưu ý gì?

Điều đầu tiên cần chú ý là an toàn. Hương là nguồn lửa, trong khi khu vực bàn thờ thường có nhiều vật liệu có khả năng bắt cháy như chân hương, đồ giấy, hoa khô hoặc một số vật trang trí. Vì vậy, hương cần được cắm chắc chắn và đặt cách xa những vật dễ cháy. Gia chủ cũng không nên thắp quá nhiều nén cùng lúc chỉ với suy nghĩ càng nhiều hương càng thể hiện được lòng thành.

Khói hương cũng là vấn đề cần quan tâm nếu việc thắp được thực hiện mỗi ngày. Trong phòng thờ nhỏ hoặc căn hộ kín, khói khó thoát có thể tích tụ trong không gian. Bởi vậy, nên đảm bảo sự thông thoáng phù hợp và hạn chế đốt quá nhiều hương, đặc biệt khi trong nhà có trẻ nhỏ, người cao tuổi hoặc người nhạy cảm với khói. Bàn thờ cũng nên được quan sát thường xuyên. Nước cúng cần được thay phù hợp, hoa héo và quả có dấu hiệu hư hỏng nên được hạ xuống, tránh để lâu khiến khu vực thờ cúng mất đi sự sạch sẽ, trang nghiêm. Tuy nhiên, chăm sóc bàn thờ không đồng nghĩa với việc ngày nào cũng phải xê dịch bát hương hay đồ thờ; những vật được bố trí ổn định không nên tùy tiện di chuyển.

Quan trọng hơn, tháng 7 âm lịch không nên trở thành khoảng thời gian khiến gia đình cảm thấy áp lực bởi hàng loạt điều phải làm. Người có thói quen thắp hương mỗi ngày có thể tiếp tục duy trì, còn gia đình chỉ thắp vào những ngày quan trọng vẫn có thể giữ nếp cũ. Sự thành kính nằm ở cách mỗi người tưởng nhớ tổ tiên và gìn giữ không gian thờ cúng, chứ không được quyết định bởi việc trong tháng đã thắp hương đủ bao nhiêu ngày.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Tags

thắp hương

tháng 7 âm

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