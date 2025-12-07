Thần tốc: Sắp khởi công siêu dự án 338.000 tỷ đồng mô hình "thành phố bọt biển" tạo kỳ tích sông Hồng, sẽ có công viên lớn chưa từng có

Mới đây, liên danh Công ty CP Phát triển Bất động sản Văn Phú (VPI), Tập đoàn MIK Group Việt Nam (MIK) và Công ty CP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh (ĐQM) đã có văn bản gửi UBND TP Hà Nội.

Theo đó, sau khi nghiên cứu, liên danh đã đưa ra phương án điều chỉnh là dịch hướng tuyến của Trục ại lộ sát với chân đê hiện trạng. Với phương án này, Trục đại lộ Sông Hồng sẽ trở thành mạng lưới giao thông chiến lược kết nối các trục liên kết giữa khu vực trung tâm nội đô và các vùng Thủ đô như Vĩnh Phúc - Hưng Yên...

Dự án được triển khai trên tổng diện tích 11.000 ha dọc hai bên bờ sông Hồng. (Ảnh: Người lao động)

Theo liên danh này, phương án cũng tạo nên một cuộc cách mạng triệu để trong công tác tái thiết các khu dân cư cũ hai bên sông, tái cấu trúc không gian, định hình mô hình phát triển đô thị Thủ đô trong kỷ nguyên mới.

Theo đó, dự án được triển khai trên tổng diện tích 11.000 ha dọc hai bên bờ sông Hồng, kéo dài từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở.

Dự án hình thành chuỗi công viên chuyên đề với tổng diện tích hơn 3.297 ha. Đây là một trong những quỹ đất công viên lớn nhất từng được đề xuất tại Hà Nội. Hệ thống công viên dự kiến bao gồm 3 nhóm chính: Nhóm công viên chủ đề, công viên cây xanh và nhóm công viên thể dục thể thao.

Dự án sẽ hình thành chuỗi công viên chuyên đề khoảng 3.297 ha. (Ảnh: Người lao động)

Liên danh đề xuất tái thiết các khu dân cư cũ nhưng vẫn giữ lại những làng cổ đặc trưng như Bát Tràng, Kim Lan, Văn Đức, Đông Dư Hạ hay Chèm.

Bên cạnh không gian cảnh quan, liên danh đề xuất phát triển 3 công trình biểu tượng: Bảo tàng Sông Hồng tại bãi giữa đoạn Nhật Tân - Vĩnh Tuy; Tháp Kỷ nguyên mới đóng vai trò điểm nhấn trên trục phát triển và Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại tại khu vực đầu cầu Long Biên, tạo kết nối với trục di sản Long Biên - Gia Lâm và mạng lưới phố đi bộ trung tâm.

Về hệ thống giao thông, đại lộ ven sông dự kiến dài khoảng 84,12km (44,52km phía hữu ngạn và 39,6km phía tả ngạn), thiết kế tốc độ 60-80km/h. Tuyến đường kết hợp các đoạn đi bằng, cầu cạn và hầm, đóng vai trò trục giao thông chiến lược giúp giảm tải cho QL1A, QL5, Vành đai 3 và 4. Giao thông thủy cũng được phát triển mạnh với các tuyến kết nối Việt Trì - Hà Nội - Hưng Yên, mạng lưới waterbus, du thuyền, taxi thủy và hệ thống bến cảnh quan, bến lễ hội tại Nhật Tân, Tứ Liên, Long Biên, Vĩnh Tuy, Thanh Trì và Bát Tràng - Kim Lan.

Một trong những điểm nhấn kỹ thuật quan trọng nhất của đề xuất là hệ thống thủy văn và đê kè mới. Theo liên danh, toàn bộ kè sông và các vùng trữ nước tự nhiên sẽ từng bước áp dụng mô hình kỹ thuật "thành phố bọt biển".

Về công tác khởi công, liên danh đã khảo sát và đưa ra phương án khu vực khởi công tại phường Phú Thượng - Khu vực chân cầu Thăng Long.