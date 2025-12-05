Ai sẽ là chủ nhân các giải thưởng trị giá hơn 118 tỷ đồng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng?

Nhà hát Hồ Gươm, nơi sắp diễn ra lễ trao giải VinFuture 2025

Xem trực tiếp Lễ trao giải VinFuture 2025:

Đúng 20h tối nay, tâm điểm của Tuần lễ Khoa học – Công nghệ VinFuture 2025 hứa hẹn sẽ có nhiều dấu ấn đáng nhớ. Theo đó, Lễ trao giải VinFuture 2025 sẽ chính thức diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội). Đây là buổi lễ được mong đợi nhất của mùa giải VinFuture năm nay, khi các chủ nhân của của tổng giải thưởng 4,5 triệu USD (hơn 118 tỷ đồng) chính thức được xướng tên trước sự theo dõi của giới khoa học toàn cầu.

Giải thưởng Chính VinFuture trị giá 3 triệu USD. Ngoài ra, VinFuture sẽ trao ba giải Đặc biệt dành cho Nhà khoa học nữ, nhà khoa học đến từ các nước đang phát triển và nhà khoa học nghiên cứu các lĩnh vực mới, với mỗi giải trị giá 500.000 USD.

Trước giờ G lễ trao giải, một số thành viên Hội đồng Giải thưởng VinFuture bật mí là chủ nhân của các giải thưởng năm nay sẽ khiến mọi người kinh ngạc vì rác động tới quy mô dân số rất lớn.

Lễ trao giải VinFuture 2025 diễn ra vào 20h tối nay (5/12) tại Nhà hát Hồ Gươm.

VinFuture 2025 nhận được 1.705 đề cử tới từ hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, tức là tăng gấp gần 3 lần so với mùa 1 (năm 2021). Ngoài ra, số lượng đối tác đề cử chính thức của giải thưởng cũng tăng gấp 12 lần, từ khoảng 1.200 nhà khoa học trong mùa đầu tiên lên đến gần 15.000 trong năm nay.

Với thông điệp "Cùng vươn mình – Cùng thịnh vượng", xuyên suốt Lễ trao giải của VinFuture 2025 sẽ được kể lại bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, kết hợp cùng bản sắc Việt Nam. Theo đó, những tiết mục được chuẩn bị công phu sẽ tái hiện hành trình 5 năm của VinFuture, từ khởi nguồn khát vọng đến những tác động mang tầm toàn cầu.

Ngoài những nhà khoa học kiệt xuất hàng đầu, sân khấu Lễ trao giải VinFuture 2025 còn có sự xuất hiện của Alicia Keys - biểu tượng âm nhạc toàn cầu, chủ nhân của 17 tượng vàng Grammy danh giá. Âm nhạc của nữ ca sĩ tài năng này mang tinh thần mạnh mẽ, kiên định và tràn đầy hy vọng, hòa nhịp với thông điệp "Cùng vươn mình - Cùng thịnh vượng" của mùa giải năm nay. Đây cũng như một lời tri ân gửi đến các nhà khoa học, nhà đổi mới đang bền bỉ kiến tạo cuộc sống tiến bộ cho nhân loại.

Đặc biệt, Lễ trao giải còn có quán quân Intervision 2025 Đức Phúc, trong lần đầu góp mặt, sẽ mang đến phần biểu diễn kết hợp nét đẹp văn hóa dân tộc với âm nhạc hiện đại, khắc họa một Việt Nam giàu bản sắc và đang vươn mình mạnh mẽ trên hành trình hội nhập.

Nhìn lại hành trình 5 năm, VinFuture đã nhận được tổng cộng 6.132 đề cử từ gần 110 quốc gia tại 5 châu lục. Giải thưởng nhận được 1.395 đối tác đề cử thuộc Top 2% được trích dẫn nhiều nhất toàn cầu. Trong 5 năm qua, VinFuture tổ chức gần 80 sự kiện và quy tụ gần 20.000 nhà khoa học và trí thức trẻ trong và ngoài nước.

Đáng chú ý, sau 4 mùa giải đầu tiên, đã có tới 4 nhóm nhà khoa học sau khi được vinh danh trên sân khấu VinFuture tiếp tục được xướng tên ở giải Nobel. Đây được coi là minh chứng cho tầm nhìn vượt trội của giải thưởng quốc tế đầu tiên do người Việt sáng lập. Đồng thời, phản ánh sự ghi nhận xứng đáng đối với những nghiên cứu có ảnh hưởng sâu rộng đến nhân loại.

Đây là những con số biết nói cho thấy ầm ảnh hưởng ngày càng mở rộng trên phạm vi toàn cầu của Giải thưởng VinFuture, với sứ mệnh độc đáo và rất nhân văn. Đó là tôn vinh những phát minh khoa học góp phần cải thiện cuộc sống tốt đẹp hơn cho hàng tỷ người trên hành tinh.

Thông tin về Lễ trao giải VinFuture 2024 sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục từ 20h tối nay. Kính mời quý độc giả theo dõi.