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Thần thái 0 điểm của cô gái Việt Nam được ví như “tình đầu quốc dân", nhan sắc bùng nổ trên đất Pháp

Trần Hà
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Không một điểm trừ.

Trong số những du học sinh Việt được nhiều người biết đến trên mạng xã hội, Bạch Lưu Dương là cái tên không còn xa lạ. Cô gây chú ý nhờ những vlog ghi lại cuộc sống tại Pháp, chia sẻ chuyện học tập, du lịch và cuộc sống thường ngày. Bên cạnh nội dung gần gũi, ngoại hình của nữ du học sinh cũng là yếu tố giúp cô nhận về lượng lớn người theo dõi.

Thời gian gần đây, ngoài những câu chuyện xoay quanh đời sống cá nhân, nhan sắc của Bạch Lưu Dương tiếp tục trở thành chủ đề được cư dân mạng bàn luận. Nhiều netizen “chấm” cô nàng điểm 10 nếu xét về ngoại hình hay còn gọi là “đẹp mặt” (từ lóng đang được giới trẻ ưa chuộng dạo này, dùng để khen một người có visual rất nổi bật, nhìn mặt là thấy đẹp, đẹp theo kiểu gây ấn tượng ngay từ khuôn mặt - PV).

Thần thái 0 điểm của cô gái Việt Nam được ví như “tình đầu quốc dân", nhan sắc bùng nổ trên đất Pháp - Ảnh 1.

Bạch Lưu Dương ở Pháp.

Vibe tình đầu quốc dân của Bạch Lưu Dương ở Pháp.

Bạch Lưu Dương có tất cả từ khuôn mặt, làn da đến mái tóc và gu ăn mặc. Thậm chí, không ít netizen cho rằng nhan sắc của Bạch Lưu Dương ngày càng thăng hạng kể từ khi sang Pháp học tập.

Cô nàng mang gương mặt nhỏ nhắn với đường nét hài hòa, làn da trắng hồng cùng mái tóc đen dài đặc trưng. Gương mặt thanh tú kết hợp với thần thái nhẹ nhàng tạo nên hình ảnh trong trẻo, đúng kiểu "bạch nguyệt quang" hay "tình đầu quốc dân" mà netizen vẫn thường nhắc tới.

Thần thái 0 điểm của cô gái Việt Nam được ví như “tình đầu quốc dân", nhan sắc bùng nổ trên đất Pháp - Ảnh 2.
Thần thái 0 điểm của cô gái Việt Nam được ví như “tình đầu quốc dân", nhan sắc bùng nổ trên đất Pháp - Ảnh 3.

Cận cảnh nhan sắc không điểm chê của Bạch Lưu Dương.

Không chỉ ghi điểm nhờ ngoại hình, cô còn được yêu thích bởi gu thời trang nữ tính, tối giản. Đời thường, Bạch Lưu Dương thường lựa chọn các outfit vintage hoặc những set đồ basic với gam màu trung tính. Mùa hè, cô biến hóa trẻ trung hơn với áo hai dây, crop top hay quần short phối cùng phụ kiện đơn giản. Đến mùa đông, nữ du học sinh lại chuộng váy dài kết hợp cardigan, giữ đúng tinh thần thanh lịch và dịu dàng.

Ngoài việc chia sẻ cuộc sống du học, Bạch Lưu Dương cũng thường xuyên đăng tải các nội dung về skincare, makeup hay cách phối đồ. Không ít món đồ cô sử dụng nhanh chóng được cư dân mạng hỏi xin địa chỉ mua.

Thần thái 0 điểm của cô gái Việt Nam được ví như “tình đầu quốc dân", nhan sắc bùng nổ trên đất Pháp - Ảnh 4.
Thần thái 0 điểm của cô gái Việt Nam được ví như “tình đầu quốc dân", nhan sắc bùng nổ trên đất Pháp - Ảnh 5.
Thần thái 0 điểm của cô gái Việt Nam được ví như “tình đầu quốc dân", nhan sắc bùng nổ trên đất Pháp - Ảnh 6.
Thần thái 0 điểm của cô gái Việt Nam được ví như “tình đầu quốc dân", nhan sắc bùng nổ trên đất Pháp - Ảnh 7.

Vibe siêu xinh của cô nàng.

Trong khi đó, ở các sự kiện hoặc những bộ ảnh được đầu tư chỉn chu, cô lại mang đến hình ảnh trưởng thành và quyến rũ hơn.

Thần thái 0 điểm của cô gái Việt Nam được ví như “tình đầu quốc dân", nhan sắc bùng nổ trên đất Pháp - Ảnh 8.
Thần thái 0 điểm của cô gái Việt Nam được ví như “tình đầu quốc dân", nhan sắc bùng nổ trên đất Pháp - Ảnh 9.

Trên Threads cũng xuất hiện nhiều bài đăng dành lời khen cho visual của cô nàng khi gặp trực tiếp ngoài đời hay lúc để mặt mộc. Có bài đăng còn xếp Bạch Lưu Dương cùng nhóm những gương mặt mang vibe ngọt ngào mà giới trẻ yêu thích như Lọ Lem hay Hà Thi.

"Để mà nói vibe bạch nguyệt quang thì tui không thấy ai hợp hơn Bạch Lưu Dương, cô ấy xinh mà thơ quá trời thơ, mê ơi là mê, lúc thì sang lúc thì giản dị trời má ta nói vibe nào cũng cân được á", "Gặp Bạch Lưu Dương ở ngoài mới biết ẻm xinh cỡ nào. Nhan sắc 'team qua đường' bắt gặp cỡ đó thì bảo sao ẻm không hot rần rần được ha. Sau này đẻ con gái chỉ mong được ngoan, xinh, iu, dịu dàng như ẻm là mãn nguyện ùiii", "Bạch Lưu Dương có bị xinh quá không vậy",... là những bình luận của cư dân mạng.

Bạch Lưu Dương (tên thật Lưu Thị Bạch Dương, sinh năm 2001, quê Nghệ An) hiện theo học ngành Marketing Quốc tế tại Paris, Pháp. Cô bắt đầu làm vlog từ năm 2023 và nhanh chóng gây chú ý nhờ những video ghi lại cuộc sống du học cùng gương mặt sáng. Nhiều người còn nhận xét cô có nét giống ca sĩ IU hay diễn viên Chu Nhược Nam.

Không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật, Bạch Lưu Dương còn sử dụng thành thạo tiếng Anh và tiếng Pháp. Trong các vlog, cô thường chia sẻ hành trình học tập, cuộc sống ở nước ngoài và tinh thần cầu tiến. Đáng chú ý, nhiều video chỉ ghi lại cảnh học bài của nữ du học sinh cũng thu hút hàng triệu lượt xem.

Hiện tại, Bạch Lưu Dương sở hữu kênh TikTok với hơn 541 nghìn người theo dõi và Instagram có hơn 530 nghìn follow.

Một số hình ảnh khác của Bạch Lưu Dương:

Thần thái 0 điểm của cô gái Việt Nam được ví như “tình đầu quốc dân", nhan sắc bùng nổ trên đất Pháp - Ảnh 12.
Thần thái 0 điểm của cô gái Việt Nam được ví như “tình đầu quốc dân", nhan sắc bùng nổ trên đất Pháp - Ảnh 13.
Thần thái 0 điểm của cô gái Việt Nam được ví như “tình đầu quốc dân", nhan sắc bùng nổ trên đất Pháp - Ảnh 14.
Thần thái 0 điểm của cô gái Việt Nam được ví như “tình đầu quốc dân", nhan sắc bùng nổ trên đất Pháp - Ảnh 15.
Thần thái 0 điểm của cô gái Việt Nam được ví như “tình đầu quốc dân", nhan sắc bùng nổ trên đất Pháp - Ảnh 16.
Thần thái 0 điểm của cô gái Việt Nam được ví như “tình đầu quốc dân", nhan sắc bùng nổ trên đất Pháp - Ảnh 17.
Thần thái 0 điểm của cô gái Việt Nam được ví như “tình đầu quốc dân", nhan sắc bùng nổ trên đất Pháp - Ảnh 18.

Ảnh: IGNV.

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