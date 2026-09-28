Thân phụ NSND Minh Vương 95 tuổi xuất hiện

Thân phụ của NSND Minh Vương khiến ai cũng phải trầm trồ vì năm nay đã 95 tuổi nhưng vẫn khỏe mạnh, minh mẫn.

Mới đây, NSND Thanh Điền đã chia sẻ khoảnh khắc ông tới dự lễ giỗ Tổ sân khấu tại một nhà hàng.



Lễ giỗ Tổ sân khấu này có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ cải lương. Trong đó, gây bất ngờ nhất là sự xuất hiện của bố ruột NSND Minh Vương.

Bố ruột của NSND Minh Vương được các nghệ sĩ vây quanh

Thân phụ của NSND Minh Vương khiến ai cũng phải trầm trồ vì năm nay đã 95 tuổi nhưng vẫn khỏe mạnh, minh mẫn. Nhiều người còn cho rằng ông khỏe hơn cả con trai mình ở tuổi U80.

Ông hiện sống cùng vợ tại nước ngoài, thi thoảng mới về nước thăm con cái, gia đình.

Tại lễ giỗ Tổ, thân phụ NSND Minh Vương được mời lên phát biểu một cách trịnh trọng. Ông nói: "Tôi xin kính thưa các anh các chị, các em các cháu, các cô các bác.

Tôi xin tự giới thiệu. Tôi là cha ruột của nghệ sĩ Minh Vương. Năm nay tôi 95 tuổi, sống ở nước ngoài. Năm nay tôi về nước tham dự lễ giỗ Tổ. Tôi rất vui vì được gặp mọi người. Kính chúc mọi người sức khỏe, bình an.

Tôi xin được phép ca một câu vọng cổ để kính dâng Tổ nghiệp và tặng quý cô bác".

Nói rồi, ông cất giọng ca đầy mùi mẫn, khiến mọi người phải bất ngờ. Không ai tin một người đã 95 tuổi lại ca được như vậy. Nhiều người phải công nhận, NSND Minh Vương được thừa hưởng giọng hát và gen nghệ thuật từ cha ruột nên mới hát hay đến vậy.

Không chỉ bố ruột, em trai NSND Minh Vương là nghệ sĩ Minh Quang cũng xuất hiện và lên sân khấu ca một trích đoạn vọng cổ.

NSND Minh Vương dù đi lại khó khăn nhưng vẫn cầm hoa lên tặng cho cha ruột và bày tỏ tình cảm, hôn lên trán ông. Xung quanh, bạn bè đồng nghiệp cũng lên tặng hoa cho ông và xin chụp hình chung.

Cha ruột của NSND Minh Vương sinh ra và lớn lên tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Ông từng cùng gia đình sang sinh sống và định cư tại Úc. Trong một chuyến về thăm quê hương Việt Nam, ông đã xuất hiện cùng con trai khi tuổi đã cao.

Thân phụ của nam nghệ sĩ cũng rất yêu thích và có máu văn nghệ, từng có những khoảnh khắc vui vẻ ca vọng cổ giao lưu, ca thi cùng con trai trên sân khấu gia đình.