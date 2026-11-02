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Thân phận người áo đen xuất hiện trong Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia 2026

Thiên An
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Đứng lặng lẽ phía sau 4 nhà leo núi suốt trận đấu Chung kết, những người áo đen ấy giữ một vai trò quan trọng hơn nhiều người nghĩ.

Theo dõi trận Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 sáng 1/11, không ít khán giả tinh ý đã nhận ra một chi tiết lạ. Phía sau bục thi của 4 thí sinh luôn có 4 người mặc áo đen đứng lặng lẽ. Họ không cầm micro, không được giới thiệu tên trên sân khấu, cũng hiếm khi xuất hiện rõ trước ống kính. Thế nhưng suốt cả trận đấu, họ chưa từng rời vị trí.

Vậy những người áo đen bí ẩn ấy là ai?

Câu trả lời là những người áo đen chính là trợ lý thí sinh. Theo đó, mỗi nhà leo núi trong trận đấu đều có một trợ lý riêng đứng phía sau, đồng hành từ phần thi Khởi động cho tới khi chương trình khép lại.

4 người mặc áo đen xuất hiện cạnh 4 thí sinh tại Chung kết chính là trợ lý thí sinh (Ảnh: VTV)

Công việc của họ đòi hỏi sự tập trung tuyệt đối. Trợ lý phải theo dõi sát từng hành động của thí sinh và bấm giờ trong các phần thi. Nếu xảy ra lỗi máy móc hay sự cố kỹ thuật, họ cũng là những người đầu tiên phải phát hiện. Nói cách khác, họ góp phần đảm bảo mọi diễn biến trên sân khấu diễn ra chính xác và công bằng.

Từng đứng trên sân khấu Chung kết Olympia năm thứ 17, Hà Việt Hoàng (cựu học sinh THPT Sóc Sơn, Hà Nội), người sau này được biết đến với danh hiệu "Siêu trí tuệ", hiểu rất rõ vai trò của những trợ lý này. Theo Hà Việt Hoàng, khi thí sinh khó tránh khỏi cảm xúc và MC cũng phải dẫn dắt theo nhịp cảm xúc ấy thì trợ lý lại là người phải luôn giữ được cái đầu lạnh nhất.

"Năm mình thi Chung kết, chúng mình có đùa với nhau rằng các anh chị trợ lý thí sinh là những người lý trí nhất ở trên sân khấu này lúc này rồi", Việt Hoàng nhớ lại.

Dù không được giới thiệu trên sóng, trợ lý thí sinh góp phần đảm bảo mỗi trận đấu Olympia diễn ra chính xác (Ảnh: VTV)

Dù không được xướng tên hay xuất hiện trong khoảnh khắc trao giải, các trợ lý thí sinh vẫn là một phần không thể thiếu của mỗi trận đấu. Hà Việt Hoàng gọi họ là những "người hùng thầm lặng". Cựu thí sinh Olympia cho biết dù ở thời còn là thí sinh hay hiện tại, anh vẫn luôn dành sự tôn trọng lớn cho những người đảm nhiệm vị trí này.

Sau mỗi trận Chung kết, ánh đèn sân khấu thường dành cho nhà vô địch và các nhà leo núi. Nhưng phía sau thành công ấy còn có rất nhiều người lặng lẽ làm việc, từ các trợ lý thí sinh cho đến toàn bộ ê-kíp sản xuất. Chính sự chu đáo, nghiêm túc và chuyên nghiệp của họ đã góp phần tạo nên một trận đấu trọn vẹn, đồng thời trở thành nguồn động viên tinh thần lớn cho 4 thí sinh trong ngày thi quan trọng nhất của mùa giải.

Tags

đường lên đỉnh olympia

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