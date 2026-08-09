'Thần hộ vệ' của tàu ngầm Mỹ mang tên A-10 Thunderbolt

Trong khi Nga đang trang bị lưới chống máy bay không người lái (UAV) cho tàu ngầm của mình, thì Mỹ có quyết định được cho là hiệu quả hơn.

Cường kích A-10 diễn tập khả năng bảo vệ tàu ngầm.

Theo Defense Express, trong kỷ nguyên của các hệ thống không người lái, tàu ngầm rất dễ bị tổn thương trước các mối đe dọa khi nổi trên mặt nước, cả từ các cuộc tấn công của máy bay không người lái hải quân và máy bay không người lái tấn công.

Ví dụ, Hải quân Nga lo sợ các cuộc không kích vào tàu ngầm của họ đến mức họ thậm chí đã trang bị hệ thống bảo vệ chống UAV cho các tàu ngầm mang đầu đạn hạt nhân của mình, nằm cách Ukraine 7.200km.

Đồng thời, Hải quân Mỹ đã quyết định công khai trình diễn một phương án có thể được sử dụng để bảo vệ tàu ngầm của mình khỏi các mối đe dọa hiện đại trong khi thực hiện nhiệm vụ.

Mỹ đã dùng máy bay tấn công huyền thoại lão luyện A-10C Thunderbolt II diễn tập khả năng bảo vệ tàu ngầm chiến lược lớp Ohio, cụ thể là trong trường hợp này là USS Nebraska (SSBN 739), có khả năng mang tên lửa đạn đạo UGM-133 Trident II D5 với đầu đạn hạt nhân.

Những mục tiêu như vậy có thể đặc biệt thu hút sự quan tâm của các đối thủ của Mỹ. Vì vậy, Hải quân Mỹ đã cho thấy họ sẵn sàng bảo vệ các tàu ngầm quý giá của mình khỏi các cuộc tấn công trên không bằng máy bay của Không quân Mỹ.

Hải quân Mỹ nhấn mạnh tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo vẫn là ưu tiên hàng đầu của Bộ Chiến tranh Mỹ, và tầm quan trọng chiến lược của chúng đòi hỏi sự bảo vệ mạnh mẽ nhất có thể trong các hoạt động quan trọng khi nổi trên mặt nước.

Mặc dù máy bay này được chế tạo để hỗ trợ trực tiếp từ trên không cho lực lượng mặt đất và ngăn chặn cuộc xâm lược của xe tăng Nga, nhưng nó thực sự có thể hữu ích trong việc tiêu diệt các mối đe dọa như xe cơ giới không người lái hoặc máy bay không người lái tấn công.

Trước đây, cường kích A-10 được trang bị khả năng sử dụng tên lửa APKWS có độ chính xác cao, điều này khiến nó trở thành một máy bay chiến đấu tốt trong nhiệm vụ bảo vệ tàu ngầm chiến lược.

Các chuyên gia của Defense Express đã nhận thấy một vấn đề cấp bách khác là máy bay A-10 sắp sửa ngừng hoạt động, do đó vai trò bảo vệ tàu ngầm sẽ không thể thực hiện được trong thời gian dài.

Hiện không rõ thời gian A-10 đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ tàu ngầm của Hải quân Mỹ sẽ kéo dài trong bao nhiêu lâu. Bởi Không quân Mỹ đã tranh luận với Quốc hội trong nhiều năm để loại biên những chiếc máy bay này càng sớm càng tốt.

Mặc dù vậy, A-10 vẫn chứng minh được hiệu quả của chúng trong cuộc chiến với Iran, vì vậy cuối cùng, chúng sẽ tiếp tục phục vụ đến năm 2030.



