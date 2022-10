Tham vọng xây dựng “siêu ứng dụng” giống WeChat của Elon Musk từ thương vụ Twitter

Ông Elon Musk cho biết việc mua lại Twitter Inc sẽ đẩy nhanh quá trình tạo ra ứng dụng “X, ứng dụng mọi thứ” (X, the everything app) bằng cách đưa thêm nhiều dịch vụ mới vào nền tảng mạng xã hội này. Theo South China Morning Post, X là một công ty về dịch vụ tài chính mà ông đồng sáng lập năm 1999.

Sau thông tin ông Musk “quay xe” đồng ý mua lại Twitter với giá 44 tỷ USD, ông đã chia sẻ trên trang mạng xã hội này rằng: “Mua lại Twitter là tiền đề để tạo ra ứng dụng X, ứng dụng cho mọi thứ”.

Chia sẻ của Elon Musk trên Twitter sau thông tin ông đồng ý tiếp tục thương vụ mua lại Twitter. Ảnh: Twitter

Trước đấy, vị tỷ phú công nghệ này cũng từng nhiều lần chia sẻ về việc sẽ làm cho Twitter trở nên hữu ích hơn. Ông muốn nền tảng mạng xã hội này sẽ giống như một ứng dụng nhắn tin phổ biến của Trung Quốc là WeChat và ứng dụng chia sẻ video như TikTok hiện đang rất phổ biến ở Mỹ.

Với hơn 1 tỷ người sử dụng, chủ yếu ở Trung Quốc đại lục, WeChat phục vụ gần như mọi nhu cầu, từ nhắn tin, chia sẻ thông tin, chuyển tiền, thanh toán hóa đơn... Ứng dụng này được ví như sự kết hợp của Facebook, Twitter, SnapChat và PayPal.

Ông Musk cũng chỉ ra rằng ứng dụng này sẽ có những điểm tương đồng như những “siêu ứng dụng” ở châu Á khi người dùng có thể sử dụng nhiều dịch vụ trên một ứng dụng, từ nhắn tin, gọi xe đến đặt đồ ăn…

Ở các nước châu Á khác, người sử dụng cũng đang dùng ứng dụng tương tự, như Grab ở Singapore và Malaysia, hay Line ở Nhật Bản. Grab ban đầu chỉ là ứng dụng đặt xe, còn Line là ứng dụng nhắn tin, nhưng cả hai đều đã phát triển nhiều tính năng khác.

Ông Musk không ngần ngại thể hiện khát vọng thành công như của WeChat. Trong cuộc họp với các nhân viên Twitter vào tháng 6/2022, ông so sánh tiềm năng của hãng công nghệ Mỹ với dịch vụ phổ cập ở Trung Quốc.

“Tôi nghĩ mục tiêu quan trọng với Twitter sẽ là thêm càng nhiều tính năng càng tốt, cả ở trong nước và trên thế giới. Bạn cơ bản có thể sống dựa vào WeChat ở Trung Quốc vì nó quá hữu dụng với cuộc sống hằng ngày, và tôi nghĩ chúng ta có thể đạt được điều đó, hoặc thậm chí tiến gần hơn nữa. Đó sẽ là một thành công lớn cho Twitter”, vị tỷ phú công nghệ chia sẻ.

Tại cuộc họp cổ đông thường niên của Tesla Inc vào tháng 8, Elon Musk nhấn mạnh rằng ông sử dụng Twitter rất nhiều và có ý tưởng về các cách để làm cho nền tảng này "hoàn toàn tốt hơn".

Ông Musk cho biết: “Tôi thực sự có một tầm nhìn lớn hơn cho X. Đó là một tầm nhìn khá lớn và rõ ràng là có thể bắt đầu lại từ đầu. Nhưng tôi nghĩ Twitter sẽ giúp đẩy nhanh điều đó lên 3 - 5 năm. Đây sẽ là một thứ rất hữu ích cho thế giới”.

Theo CNN, hiện tại, ông Musk vẫn chưa có kế hoạch cụ thể cho X nhưng các nhà phân tích cho rằng ông sẽ phải đối mặt với vô số thách thức. Trước hết, X sẽ phải cạnh tranh khốc liệt khốc liệt với WhatsApp, Facebook, Youtube và TikTok.

Bà Xiaofeng Wang, một nhà phân tích chính tại Forrester chia sẻ với CNN rằng ngành công nghiệp này đang dần trở nên bão hòa hơn trong những năm gần đây. Ngoài ra, khi WeChat lần đầu tiên đưa ra các dịch vụ như WeChat Pay, vẫn chưa có bất kỳ dịch vụ thanh toán nào hoạt động tốt ở Trung Quốc. Nhưng ở Mỹ đã có PayWave, Apple Pay, Google Pay, PayPal, Venmo.

Ông Ivan Lam, nhà phân tích nghiên cứu cấp cao tại Counterpoint Research, cho biết nhiều “siêu ứng dụng” thành công thường nhắm mục tiêu đến các đối tượng cụ thể, giúp điều chỉnh một bộ dịch vụ phù hợp với nhu cầu của họ dễ dàng hơn. Điều đó sẽ rất khó để nhân rộng trên toàn cầu, có nghĩa là Twitter hoặc X cũng sẽ cần phải tập trung vào một số khu vực nhất định để có thể phát triển.

Nguồn: SMCP, CNN