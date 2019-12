Thẩm phán xử vụ AVG: 'Đã là Bộ trưởng không thể nhầm lẫn tối thiểu'

Trong phần xét hỏi bị cáo Nguyễn Bắc Son (cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông) hôm 17/12, HĐXX đã đặt câu hỏi, bị cáo có ký công văn 209 gửi Thủ tướng không? Bị cáo Son xác nhận có ký công văn này.



Khi HĐXX đặt câu hỏi, bị cáo có nhớ công văn đó gồm những nội dung gì không, bị cáo Son trả lời, chỉ nhớ công văn đó rút gọn lại nội dung của Báo cáo đánh giá do bị cáo Trương Minh Tuấn (lúc đó là Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông) ký từ 13 trang xuống 9 trang A4.

"Trong đó, có đánh giá quá trình MobiFone đã triển khai đề nghị dự án mua cổ phần của AVG, trong đó có những lập luận về lợi ích trong vấn đề này, cả kinh tế và an ninh.

Sau đó có đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho MobiFone được triển khai dự án truyền hình này. Phía Bộ Thông tin và Truyền thông ủng hộ cho MobiFone thực hiện đầu tư dự án truyền hình, với nhiều lý do, trong đó có lý do về an ninh. Đồng thời, đề nghị Thủ tướng Chính phủ giao cơ quan có chức năng, thẩm quyền, thẩm định giá mua và hiệu quả tài chính trước khi Thủ tướng phê duyệt", bị cáo Son trả lời.

Bị cáo Son nói có đề nghị đây là dự án lớn thuộc thẩm quyền của Thủ tướng phê duyệt, đề nghị Thủ tướng phê duyệt sau đó giao cho MobiFone ký quyết định đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo những vấn đề phát sinh.

Sau khi nghe bị cáo Nguyễn Bắc Son khai, thẩm phán Trương Việt Toàn tham gia điều hành phiên xử cho hay, như vậy bị cáo đã nhớ cơ bản nội dung công văn số 209 và hỏi, theo bị cáo đây là dự án có ảnh hưởng gì đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội?

Ảnh HĐXX chụp qua màn hình tivi.

Bị cáo Son trả lời: "Tôi nghĩ là có. Ví dụ nước ngoài mua được dự án truyền hình như này thì chúng ta sẽ khó khăn".

Thẩm phán Trương Việt Toàn tiếp tục hỏi bị cáo Son, sau khi gửi công văn số 209 lên Thủ tướng Chính phủ, bị cáo đã nhận phản hồi như thế nào của Thủ tướng?

Bị cáo Son trả lời, trước khi nhận được ý kiến của Thủ tướng thì có nhận được công văn của Bộ Kế hoạch - Đầu tư tham mưu cho Thủ tướng, trong đó đã đề nghị Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư truyền hình cho MobiFone, giao cho Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt và tổ chức triển khai theo quy định. Tiếp đó, Văn phòng Chính phủ có thông báo ý kiến của Thủ tướng và ý kiến của Thủ tướng cơ bản giống như đề xuất của Bộ Kế hoạch - Đầu tư.

Sau câu trả lời của bị cáo Son, Thẩm phán Trương Việt Toàn hỏi: Thông báo của Thủ tướng Chính phủ cơ bản chấp nhận, nhưng phần quan trọng nhất là quyết định chủ trương đầu tư thì Thủ tướng đã ra quyết định chưa?



Bị cáo Son trình bày: "Lúc đó chúng tôi hiểu đấy là Thủ tướng đã đồng ý, vì cơ quan tham mưu đầu tư này là Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng ghi là đề nghị Thủ tướng chấp nhận chủ trương".

Ngay khi đó, thẩm phán Trương Việt Toàn đã yêu cầu bị cáo Son dừng lại câu trả lời này.

"Dừng lại, dừng lại đã, không thể có những cái "có thể", "coi như là", nhất là vai trò Bộ trưởng của bị cáo trước đây. Một thông báo khác với một quyết định, không thể coi thông báo là quyết định", thẩm phán Toàn nhấn mạnh.

Bị cáo Nguyễn Bắc Son khai: "Thưa HĐXX, vì thông báo cũng chứa những yếu tố pháp luật, trong thông báo Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư cho MobiFone đầu tư dịch vụ truyền hình, đây không phải thông báo bình thường…" .

Tiếp ngay sau phần khai của bị cáo Son, thẩm phán Trương Việt Toàn đã nêu rõ: "Bị cáo luôn nhớ rằng vai trò trước đây của bị cáo là Bộ trưởng, đã là Bộ trưởng không thể nhầm lẫn những điều mang tính tối thiểu, không thể coi thông báo là quyết định, không thể thiếu quyết định mà yêu cầu ông Trương Minh Tuấn ký quyết định 236 (phê duyệt dự án đầu tư dịch vụ truyền hình của MobiFone).

Đấy là bị cáo khai thế. Bị cáo đã khai ở cơ quan điều tra, ở đây HĐXX hỏi lại để đánh giá thái độ khai báo của bị cáo. Ở cơ quan điều tra bị cáo đã khai báo rõ ràng việc không có quyết định phê duyệt đầu tư là chưa đủ cơ sở để thực hiện".